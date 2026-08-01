Yıllarca Çöp Dökülen Bu Sahile Şimdi Dünyanın Dört Bir Yanından Turist Akıyor
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Kaynak: https://www.atlasobscura.com/places/g...
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Fort Bragg kıyılarındaki Glass Beach, insanoğlunun çevreye bıraktığı atıkların zamanla doğa tarafından nasıl dönüştürüldüğünü gösteren en dikkat çekici örnekler arasında yer almaktadır. Günümüzde tüm dünyada Cam Plajı ismiyle tanınan bu alan, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaktadır. Bu sıra dışı sahilin arka planında ise bölgenin geçmişine dayanan oldukça ilginç bir çevresel süreç yatmaktadır.
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Bölgenin Yıllarca Depolama Alanı Olarak Kullanılması Sonucunda Kıyıda Milyonlarca Kırık Cam Parçası Birikti
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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