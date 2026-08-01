article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yıllarca Çöp Dökülen Bu Sahile Şimdi Dünyanın Dört Bir Yanından Turist Akıyor

Yıllarca Çöp Dökülen Bu Sahile Şimdi Dünyanın Dört Bir Yanından Turist Akıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 21:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Fort Bragg kıyılarındaki Glass Beach, insanoğlunun çevreye bıraktığı atıkların zamanla doğa tarafından nasıl dönüştürüldüğünü gösteren en dikkat çekici örnekler arasında yer almaktadır. Günümüzde tüm dünyada Cam Plajı ismiyle tanınan bu alan, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaktadır. Bu sıra dışı sahilin arka planında ise bölgenin geçmişine dayanan oldukça ilginç bir çevresel süreç yatmaktadır.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.atlasobscura.com/places/g...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bölgenin Yıllarca Depolama Alanı Olarak Kullanılması Sonucunda Kıyıda Milyonlarca Kırık Cam Parçası Birikti

Bölgenin Yıllarca Depolama Alanı Olarak Kullanılması Sonucunda Kıyıda Milyonlarca Kırık Cam Parçası Birikti

Geçen yüzyılın ilk yarısında yerel halk söz konusu kıyı şeridini açık bir atık sahası biçiminde değerlendirmekteydi. O dönemde cam şişeler, evsel atıklar ve eski araç parçaları doğrudan Pasifik Okyanusu’na bırakılmaktaydı. 1960’lı yılların sonuna gelindiğinde yetkililer bölgeye çöp dökülmesini tamamen yasakladı ve kıyıda temizlik çalışmaları başlatıldı. Büyük kütleli atıklar alandan uzaklaştırılsa da milyonlarca keskin cam parçası sahil şeridinde kalmayı sürdürdü.

Pasifik Okyanusu’nun Güçlü Dalgaları Keskin Cam Parçalarını Onlarca Yıl Boyunca Törpüleyerek Pürüzsüz Taşlara Çevirdi

Pasifik Okyanusu’nun Güçlü Dalgaları Keskin Cam Parçalarını Onlarca Yıl Boyunca Törpüleyerek Pürüzsüz Taşlara Çevirdi

Devreye giren Pasifik Okyanusu’nun hırçın dalgaları ile kıyıdaki kumlar, onlarca yıllık süreçte keskin cam parçalarını aşındırma görevini üstlendi. Sürekli devam eden bu doğal sürtünme sayesinde tehlikeli camlar, yeşil, kahverengi, beyaz ve mavi tonlarında pürüzsüz deniz camlarına evrildi. Doğal aşınmanın eseri olan bu parlak parçalar, zaman içerisinde sahilin üzerini rengarenk bir örtü gibi kaplayarak bölgenin temel simgesi haline geldi.

Koruma Altına Alınan Sahilden Hatıra Amacıyla Cam Toplanması Nedeniyle Renkli Dokunun Yok Olma Riski Bulunmakta

Koruma Altına Alınan Sahilden Hatıra Amacıyla Cam Toplanması Nedeniyle Renkli Dokunun Yok Olma Riski Bulunmakta

Zamanla MacKerricher Eyalet Parkı sınırlarına dahil edilerek korumaya alınan sahil, her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Ancak yoğun ziyaretçi akını, beraberinde yeni bir çevresel riski getirmektedir. Geçmişten bugüne ziyaretçilerin hatıra eşyası olarak yanlarında götürdüğü milyonlarca deniz camı, kıyıdaki renkli katmanın belirgin biçimde azalmasına yol açmış bulunmaktadır. Ziyaretçilerin cam parçalarını toplamayı sürdürmesi halinde bu benzersiz doğal yapının tamamen ortadan kalkacağı öngörülmektedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın