Yıllarca Çöp Dökülen Bu Sahile Şimdi Dünyanın Dört Bir Yanından Turist Akıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Fort Bragg kıyılarındaki Glass Beach, insanoğlunun çevreye bıraktığı atıkların zamanla doğa tarafından nasıl dönüştürüldüğünü gösteren en dikkat çekici örnekler arasında yer almaktadır. Günümüzde tüm dünyada Cam Plajı ismiyle tanınan bu alan, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaktadır. Bu sıra dışı sahilin arka planında ise bölgenin geçmişine dayanan oldukça ilginç bir çevresel süreç yatmaktadır.

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