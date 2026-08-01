Psikologlar Açıkladı: Geceleri Yastığa Sarılarak Uyuyan Kişilerin Ortak Özelliği

Geceleri uykuya dalmak kimileri için sadece yatağa uzanmaktan ibaretken, kimileri için kucağında sıkıca tuttuğu bir yastık olmadan gerçekleşmeyen bir sürece dönüşüyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir gece alışkanlığı gibi değerlendirilen bu durum, psikoloji literatüründe duygusal düzenleme ve güvenlik arayışıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Bedenin ve zihnin geceleri bir yastığa sarılma ihtiyacı duymasının arkasında ise hem psikolojik hem de fizyolojik etkenler yatıyor.

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