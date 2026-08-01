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Psikologlar Açıkladı: Geceleri Yastığa Sarılarak Uyuyan Kişilerin Ortak Özelliği

Psikologlar Açıkladı: Geceleri Yastığa Sarılarak Uyuyan Kişilerin Ortak Özelliği

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 21:31
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Geceleri uykuya dalmak kimileri için sadece yatağa uzanmaktan ibaretken, kimileri için kucağında sıkıca tuttuğu bir yastık olmadan gerçekleşmeyen bir sürece dönüşüyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir gece alışkanlığı gibi değerlendirilen bu durum, psikoloji literatüründe duygusal düzenleme ve güvenlik arayışıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Bedenin ve zihnin geceleri bir yastığa sarılma ihtiyacı duymasının arkasında ise hem psikolojik hem de fizyolojik etkenler yatıyor.

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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
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Yastığa Sarılma Eylemi Zihinde Bir Duygusal Çapa Görevi Üstleniyor

Yastığa Sarılma Eylemi Zihinde Bir Duygusal Çapa Görevi Üstleniyor

Zihinsel sağlık uzmanlarına göre, gece sarılınan yastık zamanla zihinde bir duygusal çapa haline geliyor. Beyin söz konusu nesneyi geçmişteki huzur, sıcaklık ve dinginlik anlarıyla eşleştiriyor. Her gece yastığa dokunmak veya sarılmak, sinir sistemine güvenli bir ortamda olunduğu mesajını ileterek günün stresini geride bırakmayı ve uykuya geçiş sürecini hızlandırmayı sağlıyor.

Bu Alışkanlık Çocukluktan Yetişkinliğe Uzanan Geçiş Nesnesi Teorisiyle Açıklanıyor

Bu Alışkanlık Çocukluktan Yetişkinliğe Uzanan Geçiş Nesnesi Teorisiyle Açıklanıyor

Bu davranışı anlamlandırmada psikanalist Donald Winnicott tarafından ortaya atılan geçiş nesnesi teorisi öne çıkıyor. Çocukların uyurken oyuncaklarına sarılma ihtiyacını açıklayan bu kavram, yetişkinlik döneminde yastıkla sürdürülüyor. Yetişkinlikte kucaklanan yastık, bireyin günün getirdiği kaygılarla baş etmesine yardımcı olan bir konfor alanına dönüşerek zihnin kendini rahatlatma mekanizmasını harekete geçiriyor.

Yastığa Sarılmak Hem Fiziksel Rahatlama Sağlıyor Hem De Beden Ergonomisini Destekliyor

Yastığa Sarılmak Hem Fiziksel Rahatlama Sağlıyor Hem De Beden Ergonomisini Destekliyor

Bir yastığa sarılarak uyumak, her zaman kişinin yüksek anksiyete taşıdığı anlamına gelmiyor. Çoğu zaman bu durum, beynin geliştirmiş olduğu güçlü bir uyku rutininin sonucunda ortaya çıkıyor. Beden yastıkla kurduğu temas anında uyku vaktinin geldiğini algılıyor. Aynı zamanda bu alışkanlık, kaslardaki gerginliği azaltarak bütünsel bir gevşeme sağlarken, yan yatan kişiler için omurga hizasını koruyarak ergonomik bir destek sunuyor. Ancak yastık olmadan hiçbir koşulda uyunamaması veya yastığın yokluğunun şiddetli kaygı yaratması halinde uzman desteği öneriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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