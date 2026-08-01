Psikologlar Açıkladı: Geceleri Yastığa Sarılarak Uyuyan Kişilerin Ortak Özelliği
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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
Geceleri uykuya dalmak kimileri için sadece yatağa uzanmaktan ibaretken, kimileri için kucağında sıkıca tuttuğu bir yastık olmadan gerçekleşmeyen bir sürece dönüşüyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir gece alışkanlığı gibi değerlendirilen bu durum, psikoloji literatüründe duygusal düzenleme ve güvenlik arayışıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Bedenin ve zihnin geceleri bir yastığa sarılma ihtiyacı duymasının arkasında ise hem psikolojik hem de fizyolojik etkenler yatıyor.
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Yastığa Sarılma Eylemi Zihinde Bir Duygusal Çapa Görevi Üstleniyor
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Bu Alışkanlık Çocukluktan Yetişkinliğe Uzanan Geçiş Nesnesi Teorisiyle Açıklanıyor
Yastığa Sarılmak Hem Fiziksel Rahatlama Sağlıyor Hem De Beden Ergonomisini Destekliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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