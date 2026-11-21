Evde Tek Başına Serisi Macaulay Culkin'in Başrolde Olacağı Yeni Bir Filmle Yıllar Sonra Geri Dönüyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Disney, 1990 yapımı Evde Tek Başına serisinin yıldızı Macaulay Culkin'in başrolde olacağı yeni bir film için çalışmalara başladı. Çalışmaların, Culkin'in geçen yaz Disney Live Action ve 20th Century Studios Başkanı David Greenbaum ile görüşüp yeni bir film fikrini paylaşmasının ardından başladığı öne sürüldü. 46 yaşındaki oyuncu projede yalnızca rol almayacak, hikayenin geliştirilmesine de katkı verecek.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Disney yeni bir Evde Tek Başına filmi hazırlıyor.
Senaryoyu Seth Rogen ve Evan Goldberg yazacak.
Culkin ilk iki filmde Kevin'di.
Columbus Catherine O'Hara'yı anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın