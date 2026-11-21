Evde Tek Başına ve Evde Tek Başına 2'nin yönetmeni Chris Columbus, filmin duyurulmasından dakikalar önce serinin devamıyla ilgili konuştu. Catherine O'Hara olmadan herhangi bir geri dönüşün çok zor olduğunu belirten Columbus şu ifadeleri kullandı:

'Her zaman söylediğim gibi, Catherine 'Evde Tek Başına'nın %50'sini oluşturuyordu. Catherine O'Hara ve Macaulay Culkin filmde olmasaydı bu film de olmazdı. Çünkü filmin duygusal merkezini onlar oluşturuyor.'

Seride Kevin McCallister'ın annesi Kate'i canlandıran O'Hara, 30 Ocak'ta 71 yaşında hayatını kaybetti.