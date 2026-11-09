Bruce Willis'in Son Hali: Hollywood'daki Arkadaşları Unuttu, Eşi Bakım İçin Servet Harcıyor
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Afazi hastalığı teşhisinin üzerinden dört yıl geçen Bruce Willis (71) gözlerden uzak yaşamını sürdürüyor. Daily Mail'e konuşan bir kaynağa göre ünlü oyuncu zihinsel olarak ciddi biçimde geriledi, eski Hollywood dostlarının çoğu artık uğramıyor. Eşi Emma Heming Willis ise 7/24 bakım için ayda 30 bin doları aşan bir tutar ödüyor.
Kaynak: Daily Mail
Daily Mail'e konuşan kaynağa göre Willis'in ünlü dostları artık uğramıyor: Hollywood'da "Bruce kim?" deniyor.
Kaynağa göre Emma Heming Willis, Bruce'un 7/24 bakımı için ayda 30 bin doları aşan bir servet ödüyor.
Bir zamanlar durmadan konuşan Willis artık "Bay Sakin": Dondurma, araba gezisi ve Neil Diamond günlerini dolduruyor.
Teşhisten önce de belirtiler vardı: 25 filmde oynayan Willis'in repliklerini kulaklıktan aldığı anlatılıyor.
Willis'in yanında aile var: Demi Moore ve kızları, Emma Heming Willis'e bu zorlu süreçte destek oluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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