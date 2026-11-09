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Bruce Willis'in Son Hali: Hollywood'daki Arkadaşları Unuttu, Eşi Bakım İçin Servet Harcıyor

Bruce Willis'in Son Hali: Hollywood'daki Arkadaşları Unuttu, Eşi Bakım İçin Servet Harcıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 09:57
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Afazi hastalığı teşhisinin üzerinden dört yıl geçen Bruce Willis (71) gözlerden uzak yaşamını sürdürüyor. Daily Mail'e konuşan bir kaynağa göre ünlü oyuncu zihinsel olarak ciddi biçimde geriledi, eski Hollywood dostlarının çoğu artık uğramıyor. Eşi Emma Heming Willis ise 7/24 bakım için ayda 30 bin doları aşan bir tutar ödüyor.

Kaynak: Daily Mail

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Daily Mail'e konuşan kaynağa göre Willis'in ünlü dostları artık uğramıyor: Hollywood'da "Bruce kim?" deniyor.

Daily Mail'e konuşan kaynağa göre Willis'in ünlü dostları artık uğramıyor: Hollywood'da "Bruce kim?" deniyor.

Kaynak durumu şöyle özetledi: 'Bu sektör böyle işliyor. Çalışmayı bırakınca o şatafatlı arkadaşların hepsi seni unutuyor.' Aynı kişiye göre şehrin A listesi oyuncuları artık 'Bruce kim?' diyor.

Bir zamanlar dünyanın en büyük aksiyon yıldızlarından olan Willis'in çevresi bugün ağırlıklı olarak aile ve bakım ekibinden oluşuyor. Kaynağa göre evinde sürekli biri var, ortamı hafif tutan esprili insanlar eksik olmuyor. Demi Moore'dan olan en küçük kızı Tallulah düzenli ziyaretçilerden. Kaynak onun için 'Harika biri, babasını gerçekten çok seviyor' dedi.

Emma Heming Willis'in de kocasının yalnız kalmaması için özellikle uğraştığı, ona sürekli konuşabileceği insanlar sağladığı belirtildi.

Kaynağa göre Emma Heming Willis, Bruce'un 7/24 bakımı için ayda 30 bin doları aşan bir servet ödüyor.

Kaynağa göre Emma Heming Willis, Bruce'un 7/24 bakımı için ayda 30 bin doları aşan bir servet ödüyor.

Kaynak harcamaya 'mega bir servet' dedi ve aylık maliyetin 30 bin dolardan fazla olduğunu söyledi. 'Servetinin olması iyi, çünkü sigorta pek bir şey karşılamıyor' diye konuştu.

Willis'in mal varlığının tahmini değeri 250 milyon dolar. Geçen yıl Daily Mail'e konuşan, aileye yakın başka bir kaynak, Heming Willis'in oyuncunun bakımıyla birlikte bu serveti yönetmenin baskısını da taşıdığını anlatmıştı. Heming Willis geçen yıl, kocasının yakınlarındaki tek katlı bir evde günün 24 saati bakım aldığını açıklamıştı. Bu kararı The Sunday Times'a 'Sonunda yeniden onun karısı olabildim. Bu çok büyük bir hediye' sözleriyle anlattı.

Bir zamanlar durmadan konuşan Willis artık "Bay Sakin": Dondurma, araba gezisi ve Neil Diamond günlerini dolduruyor.

Bir zamanlar durmadan konuşan Willis artık "Bay Sakin": Dondurma, araba gezisi ve Neil Diamond günlerini dolduruyor.

Kaynağa göre Willis, hastalığının tam farkında olmasa da hayatının eskisinden farklı olduğunu hissediyor. 'Hayatının farklı olduğunu biliyor ama o kadar da farklı olduğunu düşünmüyor' denildi. Oyuncu bundan söz etmiyor, şikâyet de etmiyor.

Kişiliği de değişti. Gençliğinde enerjisi yüksek, çok konuşan biri olan Willis şimdi daha rahat. 'Bütün gün televizyonun karşısında oturmuyor' diyen kaynak, en büyük keyfinin dondurma yemek ya da arabayla gezmek olduğunu söyledi. Neil Diamond dinlemeyi çok seviyor, müzik ona çok iyi geliyor.

Çocukken kekemeliği yüzünden 'Buck-Buck' lakabıyla anılan Willis, o yıllarda zorlandığı kelimeyi değiştirerek konuşmayı yönetiyordu. Hastalık ilerledikçe kekemeliğini kontrol edemiyor. Kaynağa göre uzun uzun duruyor, düşüncelere dalmış gibi görünüyor. Aslında kelimeleri bulmaya çalışıyor.

Teşhisten önce de belirtiler vardı: 25 filmde oynayan Willis'in repliklerini kulaklıktan aldığı anlatılıyor.

Teşhisten önce de belirtiler vardı: 25 filmde oynayan Willis'in repliklerini kulaklıktan aldığı anlatılıyor.

Willis'in oyunculuğu bıraktığı duyurulduğunda Los Angeles Times'a konuşan yaklaşık iki düzine eski çalışma arkadaşı, oyuncunun yıllardır ciddi zihinsel gerileme belirtileri gösterdiğini anlatmıştı. 2020-2023 arasında çoğu doğrudan video platformlarına çıkan 25 filmde yer alan Willis'in repliklerini sık sık hatırlayamadığı, sete ona kulaklıktan replik okuyan bir oyuncuyla geldiği söylendi.

Anlatılan olaylardan biri 2020 yapımı Hard Kill setinde yaşandı: Willis sahte silahı yanlış işarette ateşledi. Kimse zarar görmedi ancak kaynaklara göre olay oyuncuları ve ekibi sarstı.

Emma Heming Willis ise konuşmalar birbirini tutmamaya başladığında önce işitme sorunu olabileceğini düşünmüştü. Willis, 1988'de Zor Ölüm'ün çekimi sırasında kulaklık takmadan silah ateşlediği için sol kulağında kısmi işitme kaybı yaşamıştı. Mart 2022'de afazi teşhisi kondu, ardından hastalık frontotemporal demans olarak netleşti.

Willis'in yanında aile var: Demi Moore ve kızları, Emma Heming Willis'e bu zorlu süreçte destek oluyor.

Willis'in yanında aile var: Demi Moore ve kızları, Emma Heming Willis'e bu zorlu süreçte destek oluyor.

Heming Willis, hastalığın tedavisi ve çaresi olmadığını öğrendiğinde kendini 'tamamen yalnız' hissettiğini, bunun yaşadığı en travmatik deneyimlerden biri olduğunu söylemişti. Ama yalnız kalmadı. Kızları Mabel (14) ve Evelyn'in (12) yanında, Willis'in 1987-2000 arasında evli kaldığı Demi Moore ile Willis ve Moore'un kızları Rumer (38), Scout (35) ve Tallulah (32) de ona destek oldu.

Moore teşhisten sonra eski eşini sık sık ziyaret etti, hayranlara güncellemeler verdi. 2024'teki Hamptons Uluslararası Film Festivali'nde 'Geçmişe tutunmak kaybedilecek bir oyun' diyen Moore, elde ne varsa onu paylaşmaya odaklandığını söyledi.

Heming Willis, Ekim 2025'te Vogue Australia'ya verdiği röportajda kızlarının babaları için yas tuttuğunu anlatmıştı. The Sunday Times'a ise Bruce kollarını ona doladığında hâlâ eski Bruce gibi hissettirdiğini söyledi: 'Bu çok güzel, aynı zamanda çok yürek burkucu.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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