Bruce Willis'in Son Hali: Hollywood'daki Arkadaşları Unuttu, Eşi Bakım İçin Servet Harcıyor

Kaynak durumu şöyle özetledi: 'Bu sektör böyle işliyor. Çalışmayı bırakınca o şatafatlı arkadaşların hepsi seni unutuyor.' Aynı kişiye göre şehrin A listesi oyuncuları artık 'Bruce kim?' diyor.

Bir zamanlar dünyanın en büyük aksiyon yıldızlarından olan Willis'in çevresi bugün ağırlıklı olarak aile ve bakım ekibinden oluşuyor. Kaynağa göre evinde sürekli biri var, ortamı hafif tutan esprili insanlar eksik olmuyor. Demi Moore'dan olan en küçük kızı Tallulah düzenli ziyaretçilerden. Kaynak onun için 'Harika biri, babasını gerçekten çok seviyor' dedi.

Emma Heming Willis'in de kocasının yalnız kalmaması için özellikle uğraştığı, ona sürekli konuşabileceği insanlar sağladığı belirtildi.