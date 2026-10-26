Gündüzleri Sık Sık Uyuyanlar İçin Araştırma: Demans Riskiyle İlgili Yüzde 48'lik Fark Bulundu

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu’ndan araştırmacılar, 65 yaş ve üzerindeki 995 kişinin uyku alışkanlıklarını inceledi. Çalışmanın başlangıcında demans bulgusu bulunmayan katılımcılar, 2013 yılından itibaren yaklaşık 10 yıl boyunca takip edildi. Bu süreçte ne sıklıkla gündüz uyudukları, uykularının ne kadar sürdüğü ve isteyerek mi yoksa farkında olmadan mı uyuyakaldıkları değerlendirildi.

Araştırmanın sonucunda, günlerin çoğunda veya her gün gündüz uykusuna yatan kişilerde demans gelişme riskinin, nadiren uyuyanlara ya da hiç gündüz uyumayanlara kıyasla yüzde 48 daha yüksek olduğu belirlendi. Üstelik araştırmacılar yaş, mevcut sağlık sorunları ve gece uykusuyla ilgili bazı etkenleri hesaba kattıklarında da bu bağlantı devam etti. Ancak bu oran, gündüz uyuyan herkesin demans olacağı veya demans gelişme olasılığının yüzde 48 olduğu anlamına gelmiyor. Bulgular, incelenen iki grup arasındaki göreli risk farkını gösteriyor.