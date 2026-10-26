Gündüzleri Sık Sık Uyuyanlar İçin Araştırma: Demans Riskiyle İlgili Yüzde 48'lik Fark Bulundu
Öğleden sonra koltukta biraz kestirmek, özellikle ilerleyen yaşlarda pek çok kişinin günlük alışkanlıklarından biri. Kimi gece yeterince uyuyamadığı için dinlenmeye ihtiyaç duyuyor, kimi ise televizyon izlerken farkında olmadan uyuyakalıyor. Peki gün içinde sık sık uyumak, beyin sağlığımız hakkında bir şeyler söylüyor olabilir mi? ABD’de yapılan yeni bir araştırma, 65 yaş üzerindeki kişilerin gündüz uyuma alışkanlıklarıyla demans riski arasında dikkat çekici bir bağlantı buldu. Yaklaşık 10 yıl boyunca takip edilen katılımcıların verilerinde, neredeyse her gün uyuyanların demans riskinin daha yüksek olduğu görüldü. Ancak bilim insanları, bu sonucun gündüz uykusunun zararlı olduğu anlamına gelmediğini de özellikle vurguladı. Gelin detaylara geçelim…
Her Gün Gündüz Uyuyanlarda Demans Riski Yüzde 48 Daha Yüksek Bulundu
İstemeden Uyuyakalanlarda da Benzer Bir Bağlantı Görüldü
Kısa Süreli Gündüz Uykuları da Araştırmada İncelendi
Peki Gündüz Uyumak Demansa Neden Oluyor mu?
Gündüzleri Sürekli Uyku Hâlinde Olmak Ne Zaman Önemsenmeli?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın