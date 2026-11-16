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Ölü Sanılan Nasim Sevdan Bir Ateş'in Yeni Fragmanında Leyla'yı Kaçırıyor!

Ölü Sanılan Nasim Sevdan Bir Ateş'in Yeni Fragmanında Leyla'yı Kaçırıyor!

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 17:21
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Show TV’nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş’in 11. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Fragmanda ölü sanılan Nasim, Leyla’yı bir mağarada bağlayıp onu yeniden Halep’e götürmekle tehdit ediyor. Taşla Nasim’i etkisiz hale getirip kaçan Leyla, uçurumun kenarında tekrar yakalanıyor. Fragman, Mirza’nın Leyla’ya seslenmesiyle bitiyor.

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Sevdan Bir Ateş'in yeni bölüm fragmanında Nasim, Leyla'yı mağarada bağlayıp Halep'e götürmekle tehdit ediyor.

Sevdan Bir Ateş'in yeni bölüm fragmanında Nasim, Leyla'yı mağarada bağlayıp Halep'e götürmekle tehdit ediyor.

Show TV'nin çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Sevdan Bir Ateş'te 11. bölümün ikinci fragmanı 15 Kasım akşamı yayınlandı.

Fragmanın merkezinde, Sermet Yeşil'in canlandırdığı Nasim var. Leyla'yı (Özge Özacar) bir mağarada elleri bağlı halde tutan Nasim, genç kadını yeniden Halep'e götüreceğini söylüyor. Ancak Leyla teslim olmuyor. Yerden aldığı taşla Nasim'i etkisiz hale getiren Leyla mağaradan kaçmayı başarıyor.

Üstelik kaçış uzun sürmüyor. Kayalıklarda Leyla'ya yetişen Nasim, onu uçurumun kenarında yakalıyor. Tam o sırada Murat Ünalmış'ın Mirza'sının Leyla'ya seslenmesiyle fragman sona eriyor.

10. bölümde Leyla'nın yedi yıldır sakladığı gerçekleri öğrenen Mirza'nın, Nasim'in elinden Leyla'yı kurtarmaya yetişip yetişemeyeceği 11. bölümün en çok merak edilen sorusu oldu.

Nasim, Leyla'yı yıllarca Halep'te "Sara" adıyla tutsak etmiş, Hüma'nın konuşamamasına yol açmıştı.

Nasim, Leyla'yı yıllarca Halep'te "Sara" adıyla tutsak etmiş, Hüma'nın konuşamamasına yol açmıştı.

Sevdan Bir Ateş'in ilk bölümlerinde izleyicinin en çok korktuğu karakter Nasim olmuştu. Düğününe saatler kala ortadan kaybolan Leyla'nın yedi yıl boyunca nerede olduğu sorusunun cevabı Halep'teydi.

Vuslat'ın kurduğu kumpas yüzünden şantajla Nasim'in evine düşen Leyla, orada 'Sara' adıyla yıllarca tutsak kaldı. Nasim'in öfkeyle pencereden attığı küçük Hüma ise bu olayın ardından konuşamaz hale gelmişti.

Leyla sonunda ilaçlı kahveyle Nasim'i etkisiz hale getirip kaçmayı başarmıştı. Hikâye Kapadokya'ya taşınınca geride kalan Nasim'in öldüğü sanılıyordu. Ancak 10. bölümde Nasim'in hayatta olduğu ortaya çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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