Ölü Sanılan Nasim Sevdan Bir Ateş'in Yeni Fragmanında Leyla'yı Kaçırıyor!
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Show TV’nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş’in 11. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Fragmanda ölü sanılan Nasim, Leyla’yı bir mağarada bağlayıp onu yeniden Halep’e götürmekle tehdit ediyor. Taşla Nasim’i etkisiz hale getirip kaçan Leyla, uçurumun kenarında tekrar yakalanıyor. Fragman, Mirza’nın Leyla’ya seslenmesiyle bitiyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Sevdan Bir Ateş'in yeni bölüm fragmanında Nasim, Leyla'yı mağarada bağlayıp Halep'e götürmekle tehdit ediyor.
Nasim, Leyla'yı yıllarca Halep'te "Sara" adıyla tutsak etmiş, Hüma'nın konuşamamasına yol açmıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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