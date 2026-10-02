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Rolünü Fazla İyi Oynadı: "Destan" Sitare Akbaş'a Sevdan Bir Ateş Seyircisinden Yorum Yağdı

Rolünü Fazla İyi Oynadı: "Destan" Sitare Akbaş'a Sevdan Bir Ateş Seyircisinden Yorum Yağdı

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 17:54
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Sevdan Bir Ateş'te Leyla'nın hayatını zindana çeviren Destan, bu kez seyircinin diline düştü. Karaktere hayat veren Sitare Akbaş, takipçilerinden Destan'a yönelik kötü yorumlarını istedi. Peki seyirci Destan'a neler yazdı?

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Sitare Akbaş, Destan'a kızan seyirciye sosyal medyada söz hakkı verdi.

Sitare Akbaş, Destan'a kızan seyirciye sosyal medyada söz hakkı verdi.

Sevdan Bir Ateş'in hırslı ve kıskanç Destan'ı Sitare Akbaş, sosyal medya hesabından takipçilerine sıra dışı bir çağrı yaptı. Oyuncu, seyircinin karakterine dair aklından geçen ne varsa çekinmeden yazmasını istedi.

Çağrı karşılıksız kalmadı. Akbaş, kendisine gelen yorumlardan bazılarını hesabında paylaştı ve seyirciye teşekkür etti.

"O kadar güzelsiniz ki kızamıyoruz" yorumu, seyircinin oyuncuyla karakteri arasında kaldığını gösterdi.

"O kadar güzelsiniz ki kızamıyoruz" yorumu, seyircinin oyuncuyla karakteri arasında kaldığını gösterdi.

Paylaşılan yorumlar arasında en çok dikkat çekenler, oyuncuya iltifat ederken karaktere sitem eden mesajlar oldu. Bir izleyici 'O kadar güzelsiniz ki kızamıyoruz' diyerek Destan'a öfkelenmekte zorlandığını itiraf etti.

Bazı yorumlar ise doğrudan hikâyeye gönderme yapıyordu. 'Seni istemeyen adamın evinde ne işin var?' diye soran izleyici, Destan'ın Mirza'dan vazgeçmeyişine tepki gösterdi. 'Destan'ı parçalamak istiyorum' diyen bir başka izleyici ise öfkesini gizlemedi.

Gelen yorumlar, Sitare Akbaş'ın rolünü ne kadar iyi oynadığını da ortaya koydu. Seyirci Destan'a kızdıkça oyuncunun performansı da övgü topladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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