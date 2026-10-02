Rolünü Fazla İyi Oynadı: "Destan" Sitare Akbaş'a Sevdan Bir Ateş Seyircisinden Yorum Yağdı
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Sevdan Bir Ateş'te Leyla'nın hayatını zindana çeviren Destan, bu kez seyircinin diline düştü. Karaktere hayat veren Sitare Akbaş, takipçilerinden Destan'a yönelik kötü yorumlarını istedi. Peki seyirci Destan'a neler yazdı?
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Sitare Akbaş, Destan'a kızan seyirciye sosyal medyada söz hakkı verdi.
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"O kadar güzelsiniz ki kızamıyoruz" yorumu, seyircinin oyuncuyla karakteri arasında kaldığını gösterdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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