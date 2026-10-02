Rolünü Fazla İyi Oynadı: "Destan" Sitare Akbaş'a Sevdan Bir Ateş Seyircisinden Yorum Yağdı

Paylaşılan yorumlar arasında en çok dikkat çekenler, oyuncuya iltifat ederken karaktere sitem eden mesajlar oldu. Bir izleyici 'O kadar güzelsiniz ki kızamıyoruz' diyerek Destan'a öfkelenmekte zorlandığını itiraf etti.

Bazı yorumlar ise doğrudan hikâyeye gönderme yapıyordu. 'Seni istemeyen adamın evinde ne işin var?' diye soran izleyici, Destan'ın Mirza'dan vazgeçmeyişine tepki gösterdi. 'Destan'ı parçalamak istiyorum' diyen bir başka izleyici ise öfkesini gizlemedi.

Gelen yorumlar, Sitare Akbaş'ın rolünü ne kadar iyi oynadığını da ortaya koydu. Seyirci Destan'a kızdıkça oyuncunun performansı da övgü topladı.