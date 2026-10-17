Onedio Okurları Oyladı: Sevdan Bir Ateş'in En Sevilen Karakterini Seçtik!

Sezonun dikkat çeken dram dizilerinden Sevdan Bir Ateş, duygu yüklü hikâyesi, etkileyici sahneleri ve izleyicileri derinden etkileyen karakterleriyle yeni yayın döneminde adından söz ettirmeyi başardı. Aşkın, acının, fedakârlığın ve zorlu hayat mücadelelerinin iç içe geçtiği Sevdan Bir Ateş dizisinin en sevilen karakterini belirlemek için düzenlediğimiz anket sonuçlandı!

Binlerce kişinin oy kullandığı ankette izleyicilerin favorisi belli oldu. Peki, Sevdan Bir Ateş'in en sevilen karakteri kim seçildi?

İşte anketin sonuçları!