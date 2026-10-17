Onedio Okurları Oyladı: Sevdan Bir Ateş'in En Sevilen Karakterini Seçtik!
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Sezonun dikkat çeken dram dizilerinden Sevdan Bir Ateş, duygu yüklü hikâyesi, etkileyici sahneleri ve izleyicileri derinden etkileyen karakterleriyle yeni yayın döneminde adından söz ettirmeyi başardı. Aşkın, acının, fedakârlığın ve zorlu hayat mücadelelerinin iç içe geçtiği Sevdan Bir Ateş dizisinin en sevilen karakterini belirlemek için düzenlediğimiz anket sonuçlandı!
Binlerce kişinin oy kullandığı ankette izleyicilerin favorisi belli oldu. Peki, Sevdan Bir Ateş'in en sevilen karakteri kim seçildi?
İşte anketin sonuçları!
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Sevdan Bir Ateş'in en sevilen karakteri açık ara farkla Hüma karakteri oldu.
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Sevdan Bir Ateş'in başrol karakteri Leyla, listenin 2. sırasında.
Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Mirza karakteri %18 oy alarak 3. sırada!
4. sırada Mihre Kozaklı karakteri var! Gökçe Eyüboğlu'nun canlandırdığı Mihre %5 oy aldı.
5. sırada ise Taner Rumeli'nin hayat verdiği Yaman karakteri var!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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