"İpek" Melis Fis, Tuzlu Kahve'nin Set Vlogunu Paylaştı: Şevval Sam'dan "Ender" Göndermesi

Videonun en çok dikkat çeken kısmı, 'Anne nereye gidiyorsun?' repliğinin defalarca tekrar çekildiği sahne oldu. Kameraların kurulduğu andan çekime kadar her detay vlogda yer aldı.

Çekim arasında Melis Fis, dizide annesi Candan'ı canlandıran Şevval Sam'a poz vermeyi öğretti. 'Hafif ciddi, dudaklarını hafif öne doğru çıkaracaksın' diyerek tarif verdiği anlar izleyicileri gülümsetti.

Ancak asıl kahkahayı Şevval Sam'ın yorumu attırdı. Usta oyuncu, poz verirken kaşını kaldırdığını söyledi ve 'Ender diye tanıdığım bir kadın vardı, ona benzedim' diye espri yaptı. Bu sözler, Şevval Sam'ın Yasak Elma'da canlandırdığı ve hafızalara kazınan Ender karakterine bir gönderme olarak dikkat çekti.

Vlogda ayrıca bir kız isteme planı üzerine geçen eğlenceli bir prova anı da yer aldı. Video, Aydınoğlu konağının görkemli salonunda kamera ekibinin çalıştığı görüntülerle sona erdi.