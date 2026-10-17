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"İpek" Melis Fis, Tuzlu Kahve'nin Set Vlogunu Paylaştı: Şevval Sam'dan "Ender" Göndermesi

"İpek" Melis Fis, Tuzlu Kahve'nin Set Vlogunu Paylaştı: Şevval Sam'dan "Ender" Göndermesi

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 14:01
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Star TV'nin salı akşamlarının iddialı dizisi Tuzlu Kahve'de İpek Aydınoğlu'nu canlandıran Melis Fis, setten paylaşımlarıyla da gündemde. Hem dizinin jenerik şarkısını seslendiren hem de kadroda yer alan genç şarkıcı, TikTok hesabından ilk set vlogunu yayınladı.

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Melis Fis, Tuzlu Kahve'de bir çekim gününü sabah 7'den itibaren kamerasına aldı.

Melis Fis, Tuzlu Kahve'de bir çekim gününü sabah 7'den itibaren kamerasına aldı.

Melis Fis, 14 Ekim Çarşamba günü yayınladığı 2 dakika 40 saniyelik videoyu 'İlk set vlogu gelsin o zaman' notuyla paylaştı. Vlog, söz ve müziği kendisine ait jenerik şarkısıyla açılıyor. Ardından genç oyuncu, sabah 7'de kalkıp sessizce kahvaltı ettiklerini ve Aydınoğlu konağına doğru yola çıktıklarını anlatıyor. Makyaj odasında leopar desenli kıyafetler üzerinden yapılan 'leopar kardeşliği' şakası da videoya giren eğlenceli anlardan biri oldu.

Ekrandaki annesine poz dersi verdi, "Ender" esprisi kahkahaya boğdu.

Ekrandaki annesine poz dersi verdi, "Ender" esprisi kahkahaya boğdu.

Videonun en çok dikkat çeken kısmı, 'Anne nereye gidiyorsun?' repliğinin defalarca tekrar çekildiği sahne oldu. Kameraların kurulduğu andan çekime kadar her detay vlogda yer aldı.

Çekim arasında Melis Fis, dizide annesi Candan'ı canlandıran Şevval Sam'a poz vermeyi öğretti. 'Hafif ciddi, dudaklarını hafif öne doğru çıkaracaksın' diyerek tarif verdiği anlar izleyicileri gülümsetti.

Ancak asıl kahkahayı Şevval Sam'ın yorumu attırdı. Usta oyuncu, poz verirken kaşını kaldırdığını söyledi ve 'Ender diye tanıdığım bir kadın vardı, ona benzedim' diye espri yaptı. Bu sözler, Şevval Sam'ın Yasak Elma'da canlandırdığı ve hafızalara kazınan Ender karakterine bir gönderme olarak dikkat çekti.

Vlogda ayrıca bir kız isteme planı üzerine geçen eğlenceli bir prova anı da yer aldı. Video, Aydınoğlu konağının görkemli salonunda kamera ekibinin çalıştığı görüntülerle sona erdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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