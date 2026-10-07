Tuzlu Kahve'de Candan ile Aybüke'nin Araba Sahnesine Seyirciden Yorum Yağdı

Star TV'de Salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle yine konuşulan dizilerin başında yer aldı. Bu kez gündem olan sahne, Candan ile Aybüke'nin arabada geçen sohbeti oldu.

Adanalı gelin Candan'ı Şevval Sam, Nermin Destan'ın kızı Aybüke'yi ise Ceren Moray canlandırıyor. İkilinin yol boyunca süren kısa diyaloğu, bölümün en çok güldüren anları arasına girdi. Sahne, yayının ardından sosyal medyada kısa sürede paylaşılmaya başladı.