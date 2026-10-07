Tuzlu Kahve'de Candan ile Aybüke'nin Araba Sahnesine Seyirciden Yorum Yağdı
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Star TV'de Salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde Candan ile Aybüke'nin arabadaki sahnesi gündem oldu. Şevval Sam ve Ceren Moray'ın doğaçlama geliştiği düşünülen konuşmasındaki Zeynep Bastık göndermesi seyirciyi kırıp geçirdi. Aybüke'nin 'Hav hav havcı çocuklar söyler' çıkışından sonra Şevval Sam'ın güldüğü anlar da dikkat çekti.
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Tuzlu Kahve'de Candan ile Aybüke'nin araba yolculuğu seyirciyi kırıp geçirdi.
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Candan'ın "lö, lö, lö" teklifi bir anda Zeynep Bastık göndermesine dönüştü.
"Hav hav havcı çocuklar söyler" çıkışı Şevval Sam'ı da güldürdü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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