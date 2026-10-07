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Tuzlu Kahve'de Candan ile Aybüke'nin Araba Sahnesine Seyirciden Yorum Yağdı

Tuzlu Kahve'de Candan ile Aybüke'nin Araba Sahnesine Seyirciden Yorum Yağdı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 11:41
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Star TV'de Salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde Candan ile Aybüke'nin arabadaki sahnesi gündem oldu. Şevval Sam ve Ceren Moray'ın doğaçlama geliştiği düşünülen konuşmasındaki Zeynep Bastık göndermesi seyirciyi kırıp geçirdi. Aybüke'nin 'Hav hav havcı çocuklar söyler' çıkışından sonra Şevval Sam'ın güldüğü anlar da dikkat çekti.

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Tuzlu Kahve'de Candan ile Aybüke'nin araba yolculuğu seyirciyi kırıp geçirdi.

Tuzlu Kahve'de Candan ile Aybüke'nin araba yolculuğu seyirciyi kırıp geçirdi.

Star TV'de Salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle yine konuşulan dizilerin başında yer aldı. Bu kez gündem olan sahne, Candan ile Aybüke'nin arabada geçen sohbeti oldu.

Adanalı gelin Candan'ı Şevval Sam, Nermin Destan'ın kızı Aybüke'yi ise Ceren Moray canlandırıyor. İkilinin yol boyunca süren kısa diyaloğu, bölümün en çok güldüren anları arasına girdi. Sahne, yayının ardından sosyal medyada kısa sürede paylaşılmaya başladı.

Candan'ın "lö, lö, lö" teklifi bir anda Zeynep Bastık göndermesine dönüştü.

Candan'ın "lö, lö, lö" teklifi bir anda Zeynep Bastık göndermesine dönüştü.

Sahnede Candan, Aybüke'ye 'lö, lö, lö' diye şarkı söylemeyi teklif etti. Aybüke ise bu teklife 'Bunu Zeynep Bastık'a götürelim' diyerek karşılık verdi. Candan'ın yanıtı kısa ama etkili oldu: 'O artık böyle şarkılar yapmıyor.' Ünlü şarkıcıya yapılan bu gönderme, izleyicilerin gözünden kaçmadı.

"Hav hav havcı çocuklar söyler" çıkışı Şevval Sam'ı da güldürdü.

"Hav hav havcı çocuklar söyler" çıkışı Şevval Sam'ı da güldürdü.

Sahnenin asıl kırılma anı ise hemen ardından geldi. Aybüke, 'lö, lö, lö'yü 'Hav hav havcı çocuklar söyler' sözleriyle tarif etti. Bu çıkışın ardından Şevval Sam'ın güldüğü anlar ekrana yansıdı. Oyuncunun karakterin dışına taşan bu kahkahası, sahnenin doğaçlama geliştiği yorumlarını da beraberinde getirdi.

İkilinin rahat ve akıcı diyaloğu, sahnenin set ortamında kendiliğinden geliştiği düşüncesini güçlendirdi. Ancak ne yapım ekibinden ne de oyunculardan sahnenin doğaçlama olup olmadığına ilişkin bir açıklama geldi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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