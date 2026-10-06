Diğer Karakterlere Fark Attı: Tuzlu Kahve'nin En Sevilen Karakterini Seçtik!
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Sezonun en sevilen komedi dizisi Tuzlu Kahve, aldığı yüksek reytinglerle yeni yayın döneminde farkını ortaya koydu. Hem komedi hem nostaljiyi bir arada yaşadığımız Tuzlu Kahve'nin en sevilen karakterini belirlemek için düzenlediğimiz anket sonuçlandı!
Binlerce kişinin oy kullandığı ankette izleyicilerin favorisi belli oldu. Peki, Tuzlu Kahve'nin en sevilen karakteri kim seçildi?
İşte anketin sonuçları!
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Tuzlu Kahve'nin en çok sevilen karakteri açık ara farkla Binnur Kaya'nın canlandırdığı Hatun Aydınoğlu oldu.
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İkinci sırada Ceren Moray'ın hayat verdiği Aybüke yer aldı.
Tuzlu Kahve'nin başrollerinden Eda Ece, 3. sırada!
4. sırada Adanalı gelin Candan karakteri var!
5. sırada ise bizi Sarp Apak'ın canlandırdığı Murat Aydınoğlu karşılıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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