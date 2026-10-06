article/comments
article/share
Haberler
TV
Diğer Karakterlere Fark Attı: Tuzlu Kahve'nin En Sevilen Karakterini Seçtik!

Diğer Karakterlere Fark Attı: Tuzlu Kahve'nin En Sevilen Karakterini Seçtik!

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 10:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sezonun en sevilen komedi dizisi Tuzlu Kahve, aldığı yüksek reytinglerle yeni yayın döneminde farkını ortaya koydu. Hem komedi hem nostaljiyi bir arada yaşadığımız Tuzlu Kahve'nin en sevilen karakterini belirlemek için düzenlediğimiz anket sonuçlandı!

Binlerce kişinin oy kullandığı ankette izleyicilerin favorisi belli oldu. Peki, Tuzlu Kahve'nin en sevilen karakteri kim seçildi?

İşte anketin sonuçları!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuzlu Kahve'nin en çok sevilen karakteri açık ara farkla Binnur Kaya'nın canlandırdığı Hatun Aydınoğlu oldu.

Tuzlu Kahve'nin en çok sevilen karakteri açık ara farkla Binnur Kaya'nın canlandırdığı Hatun Aydınoğlu oldu.

Tuzlu Kahve'nin Hatun'u %48 oy alarak dizinin en sevilen karakteri!

İkinci sırada Ceren Moray'ın hayat verdiği Aybüke yer aldı.

İkinci sırada Ceren Moray'ın hayat verdiği Aybüke yer aldı.

Kendine has kişiliğiyle seyircinin favorilerinden olan Aybüke, %15 oy aldı.

Tuzlu Kahve'nin başrollerinden Eda Ece, 3. sırada!

Tuzlu Kahve'nin başrollerinden Eda Ece, 3. sırada!

Eda Ece'nin karakteri Derin, %9 oy aldı.

4. sırada Adanalı gelin Candan karakteri var!

4. sırada Adanalı gelin Candan karakteri var!

Şevval Sam'ın hayat verdiği Candan Aydınoğlu, %6 oy aldı.

5. sırada ise bizi Sarp Apak'ın canlandırdığı Murat Aydınoğlu karşılıyor.

5. sırada ise bizi Sarp Apak'ın canlandırdığı Murat Aydınoğlu karşılıyor.

Aybüke'yle sahneleri çok sevilen Murat karakteri %4 oy aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın