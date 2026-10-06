Diğer Karakterlere Fark Attı: Tuzlu Kahve'nin En Sevilen Karakterini Seçtik!

Sezonun en sevilen komedi dizisi Tuzlu Kahve, aldığı yüksek reytinglerle yeni yayın döneminde farkını ortaya koydu. Hem komedi hem nostaljiyi bir arada yaşadığımız Tuzlu Kahve'nin en sevilen karakterini belirlemek için düzenlediğimiz anket sonuçlandı!

Binlerce kişinin oy kullandığı ankette izleyicilerin favorisi belli oldu. Peki, Tuzlu Kahve'nin en sevilen karakteri kim seçildi?

İşte anketin sonuçları!