Gözleri KaraDeniz Erken Final Yapmıştı: Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız Go Türkiye'de Yeniden Buluştu

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye kapsamında hazırladığı yeni mini dizi Tell Me Troy'da yeniden partner oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çanakkale'nin tanıtılacağı projenin çekimleri 5 gün sürecek.

TGA, bir süredir Türkiye'nin farklı şehirlerini ünlü oyuncuların rol aldığı kısa dizilerle tanıtıyor. Daha önce Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'yı Kapadokya'da buluşturan Go Türkiye, yaz aylarında da Mert Yazıcıoğlu'nun rol aldığı yeni mini diziyle gündem olmuştu. Kısa sürede çekilen bu yapımlar, hem oyuncuların hayranlarını hem de şehirlerin turistik yüzünü aynı karede buluşturuyor.

Serinin yeni durağı ise Çanakkale oldu. Tell Me Troy'un yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu ve Emre Kavuk oturuyor. Çekimlerin Çanakkale'nin tarihi ve turistik noktalarında yapılacağı aktarıldı.