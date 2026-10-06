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Gözleri KaraDeniz Erken Final Yapmıştı: Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız Go Türkiye'de Yeniden Buluştu

Gözleri KaraDeniz Erken Final Yapmıştı: Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız Go Türkiye'de Yeniden Buluştu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.10.2026 - 09:07 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 09:08
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Gözleri KaraDeniz'in 16 bölümde erken final yapmasının ardından Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız yeniden aynı projede buluşuyor. İkili, Go Türkiye'nin Çanakkale'de çekilecek mini dizisi Tell Me Troy'da başrolü paylaşacak. Dizide Aras ve Bade adlı iki eski sevgilinin yolları yeniden kesişecek. Çekimlerin 5 gün sürmesi planlanıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, Go Türkiye'nin Çanakkale'de çekilecek yeni mini dizisi Tell Me Troy'da başrolü paylaşacak.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, Go Türkiye'nin Çanakkale'de çekilecek yeni mini dizisi Tell Me Troy'da başrolü paylaşacak.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) Go Türkiye kapsamında hazırladığı yeni mini dizi Tell Me Troy'da yeniden partner oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çanakkale'nin tanıtılacağı projenin çekimleri 5 gün sürecek.

TGA, bir süredir Türkiye'nin farklı şehirlerini ünlü oyuncuların rol aldığı kısa dizilerle tanıtıyor. Daha önce Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'yı Kapadokya'da buluşturan Go Türkiye, yaz aylarında da Mert Yazıcıoğlu'nun rol aldığı yeni mini diziyle gündem olmuştu. Kısa sürede çekilen bu yapımlar, hem oyuncuların hayranlarını hem de şehirlerin turistik yüzünü aynı karede buluşturuyor.

Serinin yeni durağı ise Çanakkale oldu. Tell Me Troy'un yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu ve Emre Kavuk oturuyor. Çekimlerin Çanakkale'nin tarihi ve turistik noktalarında yapılacağı aktarıldı.

Tell Me Troy'da Aras ve Bade adlı iki eski sevgilinin yolları Çanakkale'de yeniden kesişecek.

Tell Me Troy'da Aras ve Bade adlı iki eski sevgilinin yolları Çanakkale'de yeniden kesişecek.

Halit Özgür Sarı'nın Aras'ı, Özge Yağız'ın ise Bade'yi canlandıracağı dizide, geçmişte birbirini seven iki ismin yıllar sonra Çanakkale'nin tarihi atmosferinde karşılaşması anlatılacak. Peki aralarındaki eski duygular yeniden alevlenecek mi? Hikayenin bu sorunun etrafında şekilleneceği belirtiliyor. Romantik hikaye, şehrin tarihi dokusuyla iç içe ilerleyecek.

İkilinin ekrandaki uyumunu izleyiciler aslında yakından tanıyor. Bu kez eski sevgili rolüyle karşılaşmaları da bu yüzden ayrıca dikkat çekti.

İkili, 16 bölümde final yapan Gözleri KaraDeniz'de Azil ve Güneş'i canlandırmıştı.

İkili, 16 bölümde final yapan Gözleri KaraDeniz'de Azil ve Güneş'i canlandırmıştı.

O3 Medya imzalı Gözleri KaraDeniz, 2 Eylül 2025'te ATV'de yayın hayatına başlamıştı. Halit Özgür Sarı, Maçari ailesinin kayıp varisi olduğunu öğrenen Karadenizli Azil'i; Özge Yağız ise Güneş'i canlandırıyordu.

Ancak dizi beklenen reytingleri alamayınca 16 Aralık 2025'te, 16. bölümüyle ekranlara veda etti. Üstelik oyuncuların ve ekibin final kararını yayında öğrendiği ortaya çıkmıştı. Yapımcı Altan Dönmez de o dönem 'Sektör şaşırtmaya devam ediyor' diyerek tepkisini sosyal medyadan dile getirmişti.

Yarım kalan hikayenin ardından yaklaşık 10 ay sonra aynı kadrajda buluşan ikilinin Çanakkale'de nasıl bir hikaye anlatacağı şimdiden merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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