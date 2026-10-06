Gözleri KaraDeniz Erken Final Yapmıştı: Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız Go Türkiye'de Yeniden Buluştu
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Gözleri KaraDeniz'in 16 bölümde erken final yapmasının ardından Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız yeniden aynı projede buluşuyor. İkili, Go Türkiye'nin Çanakkale'de çekilecek mini dizisi Tell Me Troy'da başrolü paylaşacak. Dizide Aras ve Bade adlı iki eski sevgilinin yolları yeniden kesişecek. Çekimlerin 5 gün sürmesi planlanıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, Go Türkiye'nin Çanakkale'de çekilecek yeni mini dizisi Tell Me Troy'da başrolü paylaşacak.
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Tell Me Troy'da Aras ve Bade adlı iki eski sevgilinin yolları Çanakkale'de yeniden kesişecek.
İkili, 16 bölümde final yapan Gözleri KaraDeniz'de Azil ve Güneş'i canlandırmıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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