article/comments
article/share
Haberler
TV
İlhan Şen Go Türkiye Karadeniz Dizisinden Ayrıldı, Yerine Ünlü Oyuncu Geldi

İlhan Şen Go Türkiye Karadeniz Dizisinden Ayrıldı, Yerine Ünlü Oyuncu Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.07.2026 - 09:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Go Türkiye'nin merakla beklenen mini dizisi Kalbimin Rotası Karadeniz'de başrol değişikliği yaşandı. Daha önce İlhan Şen ile anlaşan yapımda sürpriz bir ayrılık gerçekleşirken, Cemre Baysel'in yeni partneri de belli oldu. Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini konu alacak dizinin çekimleri ise 20 Temmuz'da başlayacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halef dizisinde rol alan İlhan Şen, Go Türkiye'nin yeni mini dizisinde başrolü Cemre Baysel'le paylaşacaktı.

Halef dizisinde rol alan İlhan Şen, Go Türkiye'nin yeni mini dizisinde başrolü Cemre Baysel'le paylaşacaktı.

Go Türkiye için hazırlanan ve Karadeniz'in doğal güzelliklerini uluslararası izleyiciyle buluşturmayı amaçlayan Kalbimin Rotası Karadeniz mini dizisinde önemli bir oyuncu değişikliği yaşandı.

Projede daha önce başroller için İlhan Şen ile Cemre Baysel'le anlaşma sağlanmıştı. Ancak İlhan Şen'in projeden ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Böylece daha önce Ramo ve Aşk Filmi projesinde birlikte kamera karşısına geçen İlhan Şen ile Cemre Baysel'i yeniden buluşturması beklenen proje de değişikliğe uğradı.

İlhan Şen'in ayrılığının ardından yapım ekibi yeni erkek başrol için çalışmalarını tamamladı.

Mert Yazıcıoğlu, İlhan Şen'in yerine başrol oldu. Go Türkiye'nin yeni erkek başrolü Mert Yazıcıoğlu!

Mert Yazıcıoğlu, İlhan Şen'in yerine başrol oldu. Go Türkiye'nin yeni erkek başrolü Mert Yazıcıoğlu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Cemre Baysel'in partneri Mert Yazıcıoğlu oldu.

Karadeniz'in eşsiz doğasını, kültürünü ve yaşamını etkileyici bir hikayeyle anlatacak olan mini dizi, Go Türkiye'nin uluslararası tanıtım projeleri arasında yer alacak. Çekimlerin ise 20 Temmuz'da İstanbul'da başlaması planlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın