İlhan Şen Go Türkiye Karadeniz Dizisinden Ayrıldı, Yerine Ünlü Oyuncu Geldi
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Go Türkiye'nin merakla beklenen mini dizisi Kalbimin Rotası Karadeniz'de başrol değişikliği yaşandı. Daha önce İlhan Şen ile anlaşan yapımda sürpriz bir ayrılık gerçekleşirken, Cemre Baysel'in yeni partneri de belli oldu. Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini konu alacak dizinin çekimleri ise 20 Temmuz'da başlayacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Halef dizisinde rol alan İlhan Şen, Go Türkiye'nin yeni mini dizisinde başrolü Cemre Baysel'le paylaşacaktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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