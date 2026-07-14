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Burak Özçivit'in Başrol Olduğu "Güneşin Doğduğu Yer" Dizisine Yeni Oyuncu

Burak Özçivit'in Başrol Olduğu "Güneşin Doğduğu Yer" Dizisine Yeni Oyuncu

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.07.2026 - 15:02
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ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yernde kadro şekillenmeye devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı yapımda, merak edilen Hanzade karakterini canlandıracak oyuncu belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.

ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.

Başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı yapımın merak edilen kadın karakterlerinden biri için de karar verildi. Burak Özçivit'in dizideki partneri henüz belli olmazken hikayede Devran'ın kızı, Ceyhun'un ise kız kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Hanzade rolü için aranan oyuncu belli oldu.

Genç oyuncu Hilal Anay, Güneşin Doğduğu Yer dizisine dahil oldu.

Genç oyuncu Hilal Anay, Güneşin Doğduğu Yer dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tims&B imzalı dizide Hanzade karakterine genç oyuncu Hilal Anay hayat verecek. Dizide Kenan Kozan karakterini canlandıracak Burak Özçivit'in annesi Celadet (Sibel Taşçıoğlu), oğluna uygun eş adayı olarak Hanzade'yi görüyor. Ancak Kenan'ın hayatındaki dengeleri değiştirecek büyük aşkı Tina karakteri için oyuncu arayışı ise sürüyor.

Adana'da çekilecek Güneşin Doğduğu Yer dizisinin ağustos ayında sete çıkması planlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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