Burak Özçivit'in Başrol Olduğu "Güneşin Doğduğu Yer" Dizisine Yeni Oyuncu
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ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yernde kadro şekillenmeye devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı yapımda, merak edilen Hanzade karakterini canlandıracak oyuncu belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor.
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Genç oyuncu Hilal Anay, Güneşin Doğduğu Yer dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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