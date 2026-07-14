Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Yeni Dizisine Ünlü Oyuncu Dahil Oldu
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NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nın hazırlıkları devam ediyor. Kızılcık Şerbeti oyuncuları Zeynep Gür ve Melis Civelek'in kaleme alacağı Anne Yarısı dizisinin kadrosu tamamlanırken iddialı diziye ünlü oyuncu dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti oyuncuları Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
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Oyuncu Selen Uçer, Anne Yarısı dizisinin kadrosunda dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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