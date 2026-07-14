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Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Yeni Dizisine Ünlü Oyuncu Dahil Oldu

Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Yeni Dizisine Ünlü Oyuncu Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.07.2026 - 12:43
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NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nın hazırlıkları devam ediyor. Kızılcık Şerbeti oyuncuları Zeynep Gür ve Melis Civelek'in kaleme alacağı Anne Yarısı dizisinin kadrosu tamamlanırken iddialı diziye ünlü oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti oyuncuları Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti oyuncuları Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Anne Yarısı dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'in başrollerde yer aldığı Anne Yarısı dizisi yeni sezonun en iddialı işleri arasında yer alıyor. NOW'da ekrana gelmeye hazırlanan dizinin kadro çalışmalarında sona gelinirken Birsen Altuntaş, ünlü bir oyuncunun daha diziye dahil olduğunu duyurdu.

Oyuncu Selen Uçer, Anne Yarısı dizisinin kadrosunda dahil oldu.

Oyuncu Selen Uçer, Anne Yarısı dizisinin kadrosunda dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Selen Uçer, Anne Yarısı dizisinde rol alacak. Selen Uçer, dizide başrol Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağı Ali karakterinin halası Altın olarak karşımıza çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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