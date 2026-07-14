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Başrollerin Ayrıldığı "Sevdam Karadeniz"de Bir Ayrılık Daha Yaşandı

Başrollerin Ayrıldığı "Sevdam Karadeniz"de Bir Ayrılık Daha Yaşandı

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.07.2026 - 10:46
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TRT dizisi Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısının ardından NOW, Sevdam Karadeniz'i duyurmuştu. Sevdam Karadeniz, ilk önce başrol krizi yaşasa da yeni isimler kadroya dahil olmuştu. Şimdi de çekimler başlamadan diziye dahil olan oyunculardan biri daha ayrılık kararı aldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın Taşacak Bu Deniz'e rakip dizisi Sevdam Karadeniz'de ayrılıklar bitmiyor.

NOW'ın Taşacak Bu Deniz'e rakip dizisi Sevdam Karadeniz'de ayrılıklar bitmiyor.

NOW ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sevdam Karadeniz, sezonun en iddialı işlerinden biri. Taşacak Bu Deniz'in rakibi olan Sevdam Karadeniz, geçtiğimiz haftalarda başrol krizi nedeniyle gündem olmuştu. Dizinin ilk başrolleri Emre Bey ve Aslıhan Malbora çekimler başlamadan diziye veda ederken okuma provası yapılan dizide yeni bir ayrılık daha yaşandı.

Oyuncu Hivda Zizan Alp, Sevdam Karadeniz kadrosundan ayrıldı.

Oyuncu Hivda Zizan Alp, Sevdam Karadeniz kadrosundan ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sevdam Karadeniz'de Fındık karakterine hayat vermeye hazırlanan Hivda Zizan Alp, yapımcıyla karşılıklı anlaşarak projeye veda etti. Altuntaş, Hivda Zizan Alp yerine Gözde Çığacı'nın kadroya dahil olduğunu açıkladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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