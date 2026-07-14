Başrollerin Ayrıldığı "Sevdam Karadeniz"de Bir Ayrılık Daha Yaşandı
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TRT dizisi Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısının ardından NOW, Sevdam Karadeniz'i duyurmuştu. Sevdam Karadeniz, ilk önce başrol krizi yaşasa da yeni isimler kadroya dahil olmuştu. Şimdi de çekimler başlamadan diziye dahil olan oyunculardan biri daha ayrılık kararı aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın Taşacak Bu Deniz'e rakip dizisi Sevdam Karadeniz'de ayrılıklar bitmiyor.
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Oyuncu Hivda Zizan Alp, Sevdam Karadeniz kadrosundan ayrıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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