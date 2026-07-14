NOW'daki Halef'ten Ayrılan Oyuncu, Show TV'nin İddialı Dizisine Dahil Oldu
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NOW dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın sezon finalinde pek çok ayrılık yaşanmıştı. Yeni yayın dönemine doğru oyuncuların dahil olduğu projeler belli olurken bir haber de Halef dizisinden geldi. Birsen Altuntaş, Halef dizisinde rol alan ve sezon finalinde diziye veda eden oyuncunun Show TV'nin yeni dizisi 'Eski Masal'ın kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin yeni sezon dizisi "Eski Masal"ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.
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Halef: Köklerin Çağrısı'nda Sevde karakterine hayat veren Sezin Bozacı, Show TV'nin iddialı dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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