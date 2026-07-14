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NOW'daki Halef'ten Ayrılan Oyuncu, Show TV'nin İddialı Dizisine Dahil Oldu

NOW'daki Halef'ten Ayrılan Oyuncu, Show TV'nin İddialı Dizisine Dahil Oldu

Show tv yerli dizi Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.07.2026 - 08:27
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NOW dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın sezon finalinde pek çok ayrılık yaşanmıştı. Yeni yayın dönemine doğru oyuncuların dahil olduğu projeler belli olurken bir haber de Halef dizisinden geldi. Birsen Altuntaş, Halef dizisinde rol alan ve sezon finalinde diziye veda eden oyuncunun Show TV'nin yeni dizisi 'Eski Masal'ın kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Show TV'nin yeni sezon dizisi "Eski Masal"ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Show TV'nin yeni sezon dizisi "Eski Masal"ın kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Yeni yayın döneminin başladığı eylül ayı yaklaşırken kanallar, yeni dizi projelerinin hazırlıklarında sona geldi. Show TV, çekimlerinin Kapadokya'da yapılacağı iddialı dizi Eski Masal'ı geçtiğimiz aylarda duyururken başroller için Özge Özacar ve Murat Ünalmış'la anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. 

Birsen Altuntaş, sezon finali yapan Halef dizisinden ayrılan oyuncunun Show TV dizisine dahil olduğunu açıkladı.

Halef: Köklerin Çağrısı'nda Sevde karakterine hayat veren Sezin Bozacı, Show TV'nin iddialı dizisine dahil oldu.

Halef: Köklerin Çağrısı'nda Sevde karakterine hayat veren Sezin Bozacı, Show TV'nin iddialı dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Halef: Köklerin Çağrısı'nın sezon finalinde karakteri Sevde'nin ölmesiyle diziye veda Sezin Bozacı, Eski Masal dizisinin kadrosunda! Sezin Bozacı, dizide Macide karakterine hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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