8 Dizi 8 Bölümü Bile Göremeden Erken Final Yaptı: Her Birinin Zararı 150 Milyon TL!
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Her yeni sezon başlarken 'Bu sezon hangi diziler başlıyor?' diye merak edilir. Dizi sektöründeki kriz büyürken yayına başlayan diziler azalırken erken final haberleri art arda geliyor. Geride kalan 2025-2026 sezonunda yayın hayatına başlayan 24 dizi de büyük umutlarla izleyiciyle buluşmuştu. Ancak bu dizilerden 8'i erken final yapmak zorunda kaldı.
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2025-2026 dizi sezonu verileri yayınlandı. 8 dizi, 8 bölüm bile göremeden erken final yaptı.
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Kısa ömürlü, erken final yapan diziler sektör açısından en büyük risklerden biri.
Dört dizi 6 bölümden kısa sürdü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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