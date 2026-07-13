article/comments
article/share
Haberler
TV
8 Dizi 8 Bölümü Bile Göremeden Erken Final Yaptı: Her Birinin Zararı 150 Milyon TL!

8 Dizi 8 Bölümü Bile Göremeden Erken Final Yaptı: Her Birinin Zararı 150 Milyon TL!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.07.2026 - 16:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Her yeni sezon başlarken 'Bu sezon hangi diziler başlıyor?' diye merak edilir. Dizi sektöründeki kriz büyürken yayına başlayan diziler azalırken erken final haberleri art arda geliyor. Geride kalan 2025-2026 sezonunda yayın hayatına başlayan 24 dizi de büyük umutlarla izleyiciyle buluşmuştu. Ancak bu dizilerden 8'i erken final yapmak zorunda kaldı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025-2026 dizi sezonu verileri yayınlandı. 8 dizi, 8 bölüm bile göremeden erken final yaptı.

2025-2026 dizi sezonu verileri yayınlandı. 8 dizi, 8 bölüm bile göremeden erken final yaptı.

Bu sezon ekran macerasına başlayan 24 yeni dizinin 8'i, televizyon sektörünün psikolojik sınırı olan 13 bölüm barajına bile yaklaşamadı. Bu oran büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizilerin 3'te birinin ekrana erken veda etmek zorunda kaldığını gösteriyor.  Geçtiğimiz sezon bu oranın neredeyse yarı yarıya olduğu göz önüne alındığında yeni dizilerin ekrana tutunmasında sınırlı da olsa bir iyileşme olduğu öne sürülebilir.

Kısa ömürlü, erken final yapan diziler sektör açısından en büyük risklerden biri.

Kısa ömürlü, erken final yapan diziler sektör açısından en büyük risklerden biri.

Altı bölümden az süren diziler, henüz reklam kuşaklarını tam anlamıyla açamadan yayından kalkmış oluyor. Yeni başlayan dizilerin ilk 3 bölümünde neredeyse hiç reklam kuşağı açılmıyor. Seyircinin reklamdan sıkılıp kanalı değiştirmemesini sağlama ve hikayeye bağlama amacı olduğundan reklam kuşağı açılmayan dizilerin erken final yapması da büyük bir zarara yol açıyor. Yani düzenli reklam gelirleri ancak 4. bölümden itibaren kasaya girmeye başlıyor. Kanal ilk 3 bölümde zaten cepten yiyor. 

Kanallar diziler için neden erken final kararı alıyor?

Eğer dizi ilk üç bölümdeki reklamsız ve avantajlı dönemde bile reyting alamadıysa, reklamlar girdiğinde hiç izlenmeyeceğini biliyor ve faturayı hemen kesiyor. Diziler henüz 6 bölümü bile deviremeden yayından kalktığında tam bir finansal felaket yaşanıyor. Çünkü bu kadar kısa sürede ne reklam geliri elde edilebiliyor ne de bu işin asıl ekmeği olan 'yurt dışı satışı' için yeterli bölüm sayısına ulaşılabiliyor. Ön hazırlık maliyetleri, oyuncu kaşeleri ve set masrafları üst üste koyulduğunda; ekranda tutunamayan tek bir dizinin kanal ve yapımcıya çıkardığı fatura tam 100-150 Milyon TL arasında değişiyor! Yani kelimenin tam anlamıyla milyonlarca lira çöpe gidiyor.

Dört dizi 6 bölümden kısa sürdü.

Dört dizi 6 bölümden kısa sürdü.

6 bölümden az sürerek en büyük şoku yaşayan 4 dizinin 3’ü NOW TV’de, 1’i ise Show TV’de yayınlanıyordu. Diğer majör kanallar ilk 6 bölümde firesiz ilerlemeyi başardı. Sınırı 7 bölüme çektiğimizde ise listeye ATV’den 3, Show TV’den ise 1 dizi daha ekleniyor. Yani totale baktığımızda 8 dizi, 8 bölüm bile yayınlanmadan ekranlara veda etti. 8 bölüm yayınlanmadan erken final yapan diziler; Ben Onun Annesiyim, Delikanlı, Sakıncalı, Doktor: Başka Hayatta, Aşk ve Gözyaşı, Aynı Yağmur Atında, Aynadaki Yabancı ve Bereketli Topraklar oldu. Toplamda 24 diziden 17'si final yaptı. Yalnızca 7'si yeni sezon onayı alabildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın