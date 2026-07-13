8 Dizi 8 Bölümü Bile Göremeden Erken Final Yaptı: Her Birinin Zararı 150 Milyon TL!

Altı bölümden az süren diziler, henüz reklam kuşaklarını tam anlamıyla açamadan yayından kalkmış oluyor. Yeni başlayan dizilerin ilk 3 bölümünde neredeyse hiç reklam kuşağı açılmıyor. Seyircinin reklamdan sıkılıp kanalı değiştirmemesini sağlama ve hikayeye bağlama amacı olduğundan reklam kuşağı açılmayan dizilerin erken final yapması da büyük bir zarara yol açıyor. Yani düzenli reklam gelirleri ancak 4. bölümden itibaren kasaya girmeye başlıyor. Kanal ilk 3 bölümde zaten cepten yiyor.

Kanallar diziler için neden erken final kararı alıyor?

Eğer dizi ilk üç bölümdeki reklamsız ve avantajlı dönemde bile reyting alamadıysa, reklamlar girdiğinde hiç izlenmeyeceğini biliyor ve faturayı hemen kesiyor. Diziler henüz 6 bölümü bile deviremeden yayından kalktığında tam bir finansal felaket yaşanıyor. Çünkü bu kadar kısa sürede ne reklam geliri elde edilebiliyor ne de bu işin asıl ekmeği olan 'yurt dışı satışı' için yeterli bölüm sayısına ulaşılabiliyor. Ön hazırlık maliyetleri, oyuncu kaşeleri ve set masrafları üst üste koyulduğunda; ekranda tutunamayan tek bir dizinin kanal ve yapımcıya çıkardığı fatura tam 100-150 Milyon TL arasında değişiyor! Yani kelimenin tam anlamıyla milyonlarca lira çöpe gidiyor.