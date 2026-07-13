Kızılcık Şerbeti'nde Ünlü Oyuncu Diziden Çıkarıldı, Rolü İptal Edildi!
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu öncesi diziden ayrılan isimler kadar diziye dahil olacak oyuncular da merak edildi. Murat Aygen ve Laçin Ceylan'ın diziye dahil olduğu açıklanmıştı. Açıklamaya göre Murat Aygen Lider karakterine, Laçin Ceylan ise Devrim Hala karakterine hayat verecekti. Dizide son dakika kararı verildi, Devrim Hala karakteri iptal edildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Vedası, entrikası, kaosu, krizi bol olan Kızılcık Şerbeti 5. sezonuna hazırlanıyor.
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Kızılcık Şerbeti'ne 5. sezonunda Murat Aygen ile birlikte Laçin Ceylan'ın da dahil olacağı açıklanmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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