Yasak Elma ve Medcezir Dizileri İçin Düşünülen İlk İsimlerin Ne Olduğu Ortaya Çıktı!
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Ekranların en sevilen, en beğenilen dizileri arasında yer alan Medcezir ve Yasak Elma dizileri unutulmaz yapımlar arasında yer almayı başardı. Her iki dizide de rol alan Murat Aygen, YouTube programında diziler için düşünülen ilk isimlerin farklı olduğunu açıkladı.
Kaynak: Murat Aygen'le Profesyoneller
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Biri 2013-2015 yılları arasında, diğeri ise 2018-2023 yılları arasında yayınlanan iki başarılı yapım.
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Senarist Zeynep Gür, Kızılcık Şerbeti için düşünülen ilk ismin Akide Şekeri, Yasak Elma için düşünülen ilk ismin ise Altın Tepsi olduğunu dile getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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