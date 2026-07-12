Çok Şaşıracaksınız: Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Dizinin İlk Adını Açıkladı!

Türk televizyon tarihinin son yıllardaki en büyük fenomenlerinden biri haline gelen Kızılcık Şerbeti, ilk bölümüyle 28 Ekim 2022 tarihinde Show TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Gold Film imzalı yapım, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocuklarının evlenmesiyle başlayan hikayesini yalnızca bir aile draması olarak anlatmakla kalmadı; toplumsal kutuplaşma, kuşak çatışmaları, kadın hakları, aile baskısı ve farklı yaşam biçimlerini merkeze alan senaryosuyla kısa sürede milyonları ekran başına toplamayı başardı.

İlk sezonundan itibaren cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, AB ve ABC1 başta olmak üzere reyting listelerinde haftalarca zirveden inmedi. Sezon finali yaptığı hemen her yıl sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri olurken, yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Ancak diziyi gündemde tutan tek şey reyting başarısı olmadı.

Senaryo ilerledikçe seyircinin çok sevdiği karakterlerden bazıları hikayeye veda etti. Kimileri senaryo gereği diziden ayrılırken, kimileri sürpriz ölümlerle ekranlara veda etti. Özellikle Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun vedası, sezonun en çok konuşulan gelişmelerinden biri olmuştu. Hikayeye yeni karakterler dahil edilirken eski karakterlerin ayrılması ise her sezon sosyal medyada uzun süre tartışıldı.

Kızılcık Şerbeti, zaman zaman ekrandaki aile içi çatışmalar kadar set arkasında yaşanan gelişmelerle de gündeme geldi. Oyuncu değişiklikleri, kulis haberleri ve yapım ekibiyle ilgili konuşulanlar dizinin popülerliğini daha da artırdı.

Şimdilerde gözler dizinin 5. sezonuna çevrilmiş durumda. Yaz arasına giren fenomen yapımın yeni sezonunun Eylül ayında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.