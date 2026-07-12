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Çok Şaşıracaksınız: Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Dizinin İlk Adını Açıkladı!

Çok Şaşıracaksınız: Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Dizinin İlk Adını Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.07.2026 - 22:45
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Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden Zeynep Gür, dizinin ilk adının bambaşka olduğunu açıkladı. Milyonları ekran başına kilitleyen yapımın önce bambaşka bir şey olarak düşünüldüğünü söyleyen Gür'ün itirafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Reyting rekorları kırdı, ekranın en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı başardı.

Reyting rekorları kırdı, ekranın en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı başardı.

Türk televizyon tarihinin son yıllardaki en büyük fenomenlerinden biri haline gelen Kızılcık Şerbeti, ilk bölümüyle 28 Ekim 2022 tarihinde Show TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Gold Film imzalı yapım, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocuklarının evlenmesiyle başlayan hikayesini yalnızca bir aile draması olarak anlatmakla kalmadı; toplumsal kutuplaşma, kuşak çatışmaları, kadın hakları, aile baskısı ve farklı yaşam biçimlerini merkeze alan senaryosuyla kısa sürede milyonları ekran başına toplamayı başardı.

İlk sezonundan itibaren cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, AB ve ABC1 başta olmak üzere reyting listelerinde haftalarca zirveden inmedi. Sezon finali yaptığı hemen her yıl sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri olurken, yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Ancak diziyi gündemde tutan tek şey reyting başarısı olmadı.

Senaryo ilerledikçe seyircinin çok sevdiği karakterlerden bazıları hikayeye veda etti. Kimileri senaryo gereği diziden ayrılırken, kimileri sürpriz ölümlerle ekranlara veda etti. Özellikle Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun vedası, sezonun en çok konuşulan gelişmelerinden biri olmuştu. Hikayeye yeni karakterler dahil edilirken eski karakterlerin ayrılması ise her sezon sosyal medyada uzun süre tartışıldı.

Kızılcık Şerbeti, zaman zaman ekrandaki aile içi çatışmalar kadar set arkasında yaşanan gelişmelerle de gündeme geldi. Oyuncu değişiklikleri, kulis haberleri ve yapım ekibiyle ilgili konuşulanlar dizinin popülerliğini daha da artırdı.

Şimdilerde gözler dizinin 5. sezonuna çevrilmiş durumda. Yaz arasına giren fenomen yapımın yeni sezonunun Eylül ayında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Sezon finalinin ardından dizi yaz tatiline girerken, bu kez konuşulan senaryo değil, kulislerde yaşanan gelişmeler oldu.

Sezon finalinin ardından dizi yaz tatiline girerken, bu kez konuşulan senaryo değil, kulislerde yaşanan gelişmeler oldu.

Bunların başında da Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün diziye vedası geldi. Oyuncunun ayrılığıyla ilgili süreç uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde operasyonunun patlak vermesiyle beraber olaylar çok hızlı gelişti. 

Gold Film'in sahibi Faruk Turgut, yaptığı açıklamada Doğukan Güngör hakkında kamuoyuna yansıyan süreç ve kanal politikaları nedeniyle yolların ayrıldığını ifade etti. Yapımcının açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, oyuncunun diziye duygusal bir şekilde veda etmesi de hayranlarını üzdü. Yeni sezonda Fatih karakterini Emre Dinler'in canlandıracağı açıklandı.

Bu gelişmelerin ardından benzer iddialar bu kez dizinin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında da konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada oyuncunun yeni sezonda dizide yer almayacağı yönünde çok sayıda paylaşım yapılırken, yapımcı Faruk Turgut ile dizinin senaristi Melis Civelek bu iddialara açıklık getirdi.

Faruk Turgut, henüz yeni sezon başlamadan kesin konuşmanın doğru olmayacağını belirterek, önlerinde uzun bir süreç bulunduğunu ifade etti. Ayrıca Feyza Civelek'in diziden ayrılmasının yapımı ciddi anlamda etkileyebileceğini söylemesi de dikkat çekti.

Öte yandan Melis Civelek ise gündem olan tartışmaların ardından yaptığı açıklamada, profesyonel yaklaşımını vurgulayarak 'Ben Feyza'nın annesiyim, Nilay'ın değil.' sözleriyle uzun süre konuşuldu.

Tüm bunlar yaşanırken, kulislerde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un da yaşanan gelişmeler nedeniyle yapımdan ayrılabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak bu konuda ne oyuncudan ne de yapım şirketinden resmi bir doğrulama geldi. Yeni sezon öncesinde yaşanan tüm bu gelişmeler, Kızılcık Şerbeti'nin yalnızca hikayesiyle değil, kamera arkasındaki gelişmeleriyle de gündemde kalmasını sağladı.

Kızılcık Şerbeti yaz arasına girmiş, yeni sezonla ilgili sorular peş peşe sorulurken; fenomen dizi bu kez bambaşka bir ayrıntısıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizinin senaristlerinden Zeynep Gür, geçtiğimiz saatlerde oyuncu Murat Aygen'in YouTube'da yayınlanan 'Alaka'programına konuk oldu. Hatırlarsanız Murat Aygen'in de yeni sezonda Kızılcık Şerbeti kadrosuna katıldığı ve Liderkarakterine hayat vereceği açıklanmıştı. Daha önce Yasak Elma dizisinde de birlikte çalışan ikili, oldukça samimi ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Program boyunca dizinin yazım süreci, karakterlerin oluşumu ve kamera arkasına dair birçok bilinmeyen konuşulurken, milyonları şaşırtan açıklama dizinin isminden geldi.

Zeynep Gür, bugün herkesin Kızılcık Şerbeti adıyla bildiği dizinin ilk etapta bambaşka bir isimle yola çıktığını açıkladı.

Senarist Gür, ilk düşündükleri ismin 'Akide Şekeri' olduğunu ancak bu ismin zamanla hikayenin ruhunu tam olarak yansıtmadığına karar verdiklerini söyledi. Ardından aklına yıllardır kullanılan 'Kan tükürdük, kızılcık şerbeti içtik.'deyiminin geldiğini ve dizinin bugünkü adının böyle ortaya çıktığını anlattı.

Zeynep Gür programda şu ifadeleri kullandı:

'Akide Şekeri uymadı diziye. O sırada benim aklıma 'Kan tükürdük, kızılcık şerbeti içtik' falan diye Kızılcık Şerbeti geldi.'

Bu itiraf kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı 'İyi ki adı değişmiş.', 'Akide Şekeri bu etkiyi yaratmazdı.', 'Kızılcık Şerbeti ismi diziyle bütünleşti.' yorumlarını yaptı. Milyonların hafızasına kazınan dizinin yalnızca hikayesi değil, isminin ortaya çıkış hikayesi de uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi duruyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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