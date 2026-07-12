Çok Şaşıracaksınız: Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Dizinin İlk Adını Açıkladı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden Zeynep Gür, dizinin ilk adının bambaşka olduğunu açıkladı. Milyonları ekran başına kilitleyen yapımın önce bambaşka bir şey olarak düşünüldüğünü söyleyen Gür'ün itirafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reyting rekorları kırdı, ekranın en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon finalinin ardından dizi yaz tatiline girerken, bu kez konuşulan senaryo değil, kulislerde yaşanan gelişmeler oldu.
Kızılcık Şerbeti yaz arasına girmiş, yeni sezonla ilgili sorular peş peşe sorulurken; fenomen dizi bu kez bambaşka bir ayrıntısıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın