Eşi Fahriye Evcen ve Çocuklarıyla Tatile Çıkan Burak Özçivit'in Son Hali Dillere Fena Düştü!
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Kuruluş Osman'ın ardından uzun bir tatil dönemine giren Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile Kerem'le birlikte Bodrum'da görüntülendi. Ünlü oyuncunun son hali ve aldığı kilolar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk magazin dünyasının en çok konuşulan, en çok takip edilen ve yıllardır "örnek çift" denildiğinde ilk akla gelen isimlerinden biri şüphesiz Fahriye Evcen ile Burak Özçivit.
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evlilikleri zamanla iki çocukla daha da büyümüştü.
Bodrum tatilinde görüntülendi... Burak Özçivit'in değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu!
Yorumlar gecikmedi... Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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