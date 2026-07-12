Eşi Fahriye Evcen ve Çocuklarıyla Tatile Çıkan Burak Özçivit'in Son Hali Dillere Fena Düştü!

Kariyerlerinde yakaladıkları büyük başarıyı mutlu aile hayatlarıyla taçlandıran ikili, yıllardır hem televizyon ekranlarının hem de magazin gündeminin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

Fahriye Evcen'i ilk olarak 2000'li yılların ortasında ekranlarda görmeye başladık. Asıl büyük çıkışını ise unutulmaz yapımlardan Yaprak Dökümünde hayat verdiği Necla karakteriyle yaptı. Sonrasında peş peşe rol aldığı diziler ve sinema filmleriyle Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri haline gelen Evcen, yalnızca oyunculuğuyla değil zarafeti, güzelliği ve yıllardır koruduğu şık tarzıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

Burak Özçivit ise modellik kariyerinin ardından oyunculuğa adım atan isimlerden biri oldu. Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Kara Sevda ve son olarak yıllarca başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman ile yalnızca Türkiye'de değil, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle yurt dışında gördüğü yoğun ilgi sayesinde Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri haline geldi.

İkilinin yolları 2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde kesişti. Ekrandaki uyumlarını kısa süre içinde gerçek hayata da taşıyan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşkı, magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri oldu. Yaklaşık dört yıl süren birlikteliklerinin ardından 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren çift, o günden bu yana sık sık 'örnek evlilik' yorumlarıyla gündeme geliyor.

Elbette bu kadar göz önünde olunca eleştirilerin hedefi olmaktan da kurtulamıyorlar. Ton sür ton kombinleri, neredeyse kusursuz görünen aile pozları, birbirlerine hazırladıkları ihtişamlı doğum günü organizasyonları ve yıl içinde kaç kez kutladıklarını takip etmekte zorlandığımız özel gün paylaşımları, sosyal medyada her seferinde uzun uzun konuşuluyor. Çift ne zaman romantik bir kare ya da aile fotoğrafı paylaşsa, yorumlar da gecikmiyor. Kimileri onları hayranlıkla takip ederken kimileri ise bu 'kusursuz aile' imajını fazlasıyla gösterişli buluyor. Yani Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, yıllardır hem övgülerin hem de sosyal medyanın dilinin merkezinde yer almaya devam ediyor.