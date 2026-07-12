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Eşi Fahriye Evcen ve Çocuklarıyla Tatile Çıkan Burak Özçivit'in Son Hali Dillere Fena Düştü!

Eşi Fahriye Evcen ve Çocuklarıyla Tatile Çıkan Burak Özçivit'in Son Hali Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.07.2026 - 18:17
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Kuruluş Osman'ın ardından uzun bir tatil dönemine giren Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile Kerem'le birlikte Bodrum'da görüntülendi. Ünlü oyuncunun son hali ve aldığı kilolar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk magazin dünyasının en çok konuşulan, en çok takip edilen ve yıllardır "örnek çift" denildiğinde ilk akla gelen isimlerinden biri şüphesiz Fahriye Evcen ile Burak Özçivit.

Türk magazin dünyasının en çok konuşulan, en çok takip edilen ve yıllardır "örnek çift" denildiğinde ilk akla gelen isimlerinden biri şüphesiz Fahriye Evcen ile Burak Özçivit.

Kariyerlerinde yakaladıkları büyük başarıyı mutlu aile hayatlarıyla taçlandıran ikili, yıllardır hem televizyon ekranlarının hem de magazin gündeminin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.

Fahriye Evcen'i ilk olarak 2000'li yılların ortasında ekranlarda görmeye başladık. Asıl büyük çıkışını ise unutulmaz yapımlardan Yaprak Dökümünde hayat verdiği Necla karakteriyle yaptı. Sonrasında peş peşe rol aldığı diziler ve sinema filmleriyle Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri haline gelen Evcen, yalnızca oyunculuğuyla değil zarafeti, güzelliği ve yıllardır koruduğu şık tarzıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

Burak Özçivit ise modellik kariyerinin ardından oyunculuğa adım atan isimlerden biri oldu. Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Kara Sevda ve son olarak yıllarca başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman ile yalnızca Türkiye'de değil, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle yurt dışında gördüğü yoğun ilgi sayesinde Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri haline geldi.

İkilinin yolları 2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde kesişti. Ekrandaki uyumlarını kısa süre içinde gerçek hayata da taşıyan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşkı, magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri oldu. Yaklaşık dört yıl süren birlikteliklerinin ardından 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren çift, o günden bu yana sık sık 'örnek evlilik' yorumlarıyla gündeme geliyor.

Elbette bu kadar göz önünde olunca eleştirilerin hedefi olmaktan da kurtulamıyorlar. Ton sür ton kombinleri, neredeyse kusursuz görünen aile pozları, birbirlerine hazırladıkları ihtişamlı doğum günü organizasyonları ve yıl içinde kaç kez kutladıklarını takip etmekte zorlandığımız özel gün paylaşımları, sosyal medyada her seferinde uzun uzun konuşuluyor. Çift ne zaman romantik bir kare ya da aile fotoğrafı paylaşsa, yorumlar da gecikmiyor. Kimileri onları hayranlıkla takip ederken kimileri ise bu 'kusursuz aile' imajını fazlasıyla gösterişli buluyor. Yani Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, yıllardır hem övgülerin hem de sosyal medyanın dilinin merkezinde yer almaya devam ediyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evlilikleri zamanla iki çocukla daha da büyümüştü.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evlilikleri zamanla iki çocukla daha da büyümüştü.

Çift, ilk oğulları Karan'ı 2019 yılında, ikinci oğulları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı. Özellikle Karan'ın doğumundan bu yana ailece yaptıkları paylaşımlar milyonlarca kişi tarafından takip edilirken, iki kardeş de magazin dünyasının en çok ilgi gören ünlü çocukları arasına girdi.

Bir yandan ebeveynlik heyecanını yaşayan çift, kariyerlerinde ise farklı yönlere ilerlemeye başladı. Fahriye Evcen uzun süredir ekranlarda eskisi kadar aktif bir şekilde yer almıyor. Reklam anlaşmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu, zamanının önemli bir bölümünü çocuklarıyla geçirmeyi tercih ediyor.

Burak Özçivit cephesinde ise son aylarda hareketli gelişmeler yaşandı. Yıllardır başrolünde yer aldığı ve dünya çapında tanınmasına büyük katkı sağlayan Kuruluş Osman dizisiyle yeni sezon öncesinde yollarını ayıran oyuncunun, yapım şirketiyle ücret konusunda anlaşma sağlayamadığı iddiaları uzun süre magazin gündemini meşgul etti.

Diziden ayrıldıktan sonra ilk kez tiyatro sahnesine çıkan Özçivit, farklı bir deneyim yaşayarak hayranlarının karşısına çıktı. Şimdilerde ise ATV ekranlarında yayınlanması planlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrolünü üstleneceği konuşuluyor. Yeni projesi henüz başlamadan önce de kendini uzun bir tatil dönemine bıraktı!

Ancak Burak Özçivit'in gündeme gelme sebebi yalnızca yeni projeleri olmadı. Kuruluş Osman'ın final yapmasının ardından yıllardır alıştığımız imajını tamamen değiştiren oyuncu, saçlarını kısaltıp sakal ve bıyıklarını keserek sinek kaydı tıraşlı haliyle herkesi şaşırtmıştı. Uzun yıllardır sakallı görmeye alıştığımız oyuncunun yeni görüntüsü sosyal medyayı ikiye bölmüş; bazı kullanıcılar değişimi çok beğenirken bazıları ise eski halini çok daha karizmatik bulduklarını söylemişti.

Üstelik dikkat çeken tek değişiklik bu değildi. Son dönemde oyuncunun biraz kilo aldığı da konuşulmaya başlanmıştı. Ancak bu değişimin boyutu, birkaç saat öncesine kadar pek de net anlaşılmamıştı.

Bodrum tatilinde görüntülendi... Burak Özçivit'in değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu!

Bodrum tatilinde görüntülendi... Burak Özçivit'in değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu!

Geçtiğimiz saatlerde Bodrum'da bir plajda objektiflere yansıyan aile, her zamanki gibi büyük ilgi gördü. Çocuklarıyla denizin ve güneşin keyfini çıkaran çiftin görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada dolaşıma girerken, bu kez dikkat çeken isim Burak Özçivit oldu.

Paylaşılan karelerde oyuncunun son dönemde belirgin şekilde kilo aldığı görüldü. Özellikle göbek bölgesindeki değişim sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Görüntüler kısa sürede X, Instagram ve TikTok'ta yayılırken, yorumların önemli bir kısmı Burak Özçivit'in fiziksel değişimi üzerine yapıldı.

Bazı kullanıcılar bunun yoğun geçen yılların ardından gelen rahat bir tatil döneminin doğal sonucu olduğunu söylerken, bazıları ise oyuncunun yeni dizisi başlamadan önce yeniden eski formuna döneceğini düşündüklerini belirtti. Elbette fiziksel görünüm üzerinden yapılan yorumların dozu zaman zaman tartışma yaratsa da, sosyal medyanın en çok konuştuğu detayın Burak Özçivit'in aldığı kilolar olduğu açıkça görüldü.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'un sahnedeki belirgin karın kasları uzun süre konuşulmuş, sosyal medyada 'yapay karın kası' iddiaları peş peşe gelmişti. Yaz sezonunun en çok konuşulan fiziksel değişimlerinden biri Oğuzhan Koç'un o görüntüsü olurken, şimdi de gündemin diğer tarafında Burak Özçivit yer aldı. Bu kez konuşulan şey kaslar değil, oyuncunun oldukça büyükl görünen göbeği oldu.

Yorumlar gecikmedi... Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Yorumlar gecikmedi... Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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