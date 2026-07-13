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Dizinin Alev'i Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti Sorusunu Duyunca Röportajı Yarıda Kesti!

Dizinin Alev'i Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti Sorusunu Duyunca Röportajı Yarıda Kesti!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.07.2026 - 08:52
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Ekranların en çok konuşulan ve kaosu bir türlü bitmek bilmeyen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezon öncesi de yine en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Dizi setinde yaşanan tartışmalar, ayrılıklar, ayrımcalıklar derken sosyal medyada sık sık konuşulan dizide Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, Ricky Martin konseri öncesi görüntülendi. Keyifle röportaj veren Uzman, Kızılcık Şerbeti sorusunu duyunca röportajı bitirdi.

Kaynak: 2. Sayfa

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Her bir karakteri ayrı tartışma konusu olan Kızılcık Şerbeti'nin en ikonik karakterlerinden biri Alev'di.

Her bir karakteri ayrı tartışma konusu olan Kızılcık Şerbeti'nin en ikonik karakterlerinden biri Alev'di.

Dizinin ilk 2 sezonunda yer alan Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, diziden kendi isteğiyle ayrılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajla gündeme gelen yapımcı Faruk Turgut, ünlü oyuncunun 'metres' rolüne daha fazla hayat vermek istemediğini dile getirmişti. Alev karakteri Apo'yla yasak aşkı bir kenara bırakılırsa dizinin en renkli ve sevilen karakterlerinden biri olarak görülüyordu.

Faruk Turgut'un iddialarının ardından ilk kez Ricky Martin konserinde görüntülenen Müjde Uzman, kendisine sorulan Kızılcık Şerbeti sorusunu duyunca röportajı bitirdi.

Faruk Turgut'un açıklamaları ile ilgili soruyu duyunca 'Bu konulara girmeye hiç gerek yok çünkü biliyorsunuz ki Ricky Martin konserine geldim.' diyen Müjde Uzman, röportajı sonlandırarak kameralardan uzaklaştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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