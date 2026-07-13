Dizinin Alev'i Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti Sorusunu Duyunca Röportajı Yarıda Kesti!
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Ekranların en çok konuşulan ve kaosu bir türlü bitmek bilmeyen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezon öncesi de yine en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Dizi setinde yaşanan tartışmalar, ayrılıklar, ayrımcalıklar derken sosyal medyada sık sık konuşulan dizide Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman, Ricky Martin konseri öncesi görüntülendi. Keyifle röportaj veren Uzman, Kızılcık Şerbeti sorusunu duyunca röportajı bitirdi.
Kaynak: 2. Sayfa
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Her bir karakteri ayrı tartışma konusu olan Kızılcık Şerbeti'nin en ikonik karakterlerinden biri Alev'di.
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Faruk Turgut'un iddialarının ardından ilk kez Ricky Martin konserinde görüntülenen Müjde Uzman, kendisine sorulan Kızılcık Şerbeti sorusunu duyunca röportajı bitirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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