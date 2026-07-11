Final Yapan Eşref Rüya Oyuncularından Kim Kimi Instagram'da Takip Ediyor?
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Kanal D'nin final yapan dizisi Eşref Rüya, ekran macerasını noktalasa da oyuncu kadrosu bu kez Instagram'daki takip ilişkileriyle gündemde. Dizide yer alan 22 oyuncunun sosyal medya hesaplarını tek tek inceleyerek kimin kimi takip ettiğini analiz ettik. Hazırladığımız takip haritası; en çok takip edilen isimden başroller Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir arasındaki dikkat çeken farka kadar birçok ilginç detayı ortaya çıkardı.
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Geçtiğimiz haftalarda final yapan Eşref Rüya'da oyuncuların büyük bir bölümü birbirini takip etmiyor.
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Çağatay Ulusoy, takipleşme konusunda Demet Özdemir'in gerisinde kaldı.
Eşref Rüya'nın en sosyal ismi Faruk'a hayat veren Ahmet Rıfat Şungar oldu.
Başroller Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir arasındaki fark dikkat çekiyor.
Listenin en sessiz ismi ise Eşref Rüya'nın Sadık'ı Şener Savaş oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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