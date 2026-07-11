Final Yapan Eşref Rüya Oyuncularından Kim Kimi Instagram'da Takip Ediyor?

İlk bakışta göze çarpan ayrıntı, kadrodaki oyuncuların büyük bölümünün birbirini takip etmemesi oluyor. Ortaya çıkan tablo, herkesin herkesi takip ettiği geniş bir ağ yerine, daha küçük arkadaş gruplarından oluşan bir sosyal medya yapısına işaret ediyor.

Hazırladığımız analize göre Eşref Rüya kadrosunda en çok takip edilen oyuncu Ahmet Rıfat Şungar oldu.

Şungar, kadrodaki 18 oyuncu tarafından takip edilerek listenin zirvesinde yer aldı. Onu 16 oyuncuyla Demet Özdemir ve Tolga Tekin takip etti.

Ortaya çıkan tablo, ekip içerisinde Ahmet Rıfat Şungar'ın sosyal medya açısından en görünür isimlerden biri olduğunu gösteriyor.