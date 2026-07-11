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Final Yapan Eşref Rüya Oyuncularından Kim Kimi Instagram'da Takip Ediyor?

Final Yapan Eşref Rüya Oyuncularından Kim Kimi Instagram'da Takip Ediyor?

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.07.2026 - 14:18
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Kanal D'nin final yapan dizisi Eşref Rüya, ekran macerasını noktalasa da oyuncu kadrosu bu kez Instagram'daki takip ilişkileriyle gündemde. Dizide yer alan 22 oyuncunun sosyal medya hesaplarını tek tek inceleyerek kimin kimi takip ettiğini analiz ettik. Hazırladığımız takip haritası; en çok takip edilen isimden başroller Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir arasındaki dikkat çeken farka kadar birçok ilginç detayı ortaya çıkardı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Geçtiğimiz haftalarda final yapan Eşref Rüya'da oyuncuların büyük bir bölümü birbirini takip etmiyor.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Eşref Rüya'da oyuncuların büyük bir bölümü birbirini takip etmiyor.

İlk bakışta göze çarpan ayrıntı, kadrodaki oyuncuların büyük bölümünün birbirini takip etmemesi oluyor. Ortaya çıkan tablo, herkesin herkesi takip ettiği geniş bir ağ yerine, daha küçük arkadaş gruplarından oluşan bir sosyal medya yapısına işaret ediyor.

Hazırladığımız analize göre Eşref Rüya kadrosunda en çok takip edilen oyuncu Ahmet Rıfat Şungar oldu.

Şungar, kadrodaki 18 oyuncu tarafından takip edilerek listenin zirvesinde yer aldı. Onu 16 oyuncuyla Demet Özdemir ve Tolga Tekin takip etti.

Ortaya çıkan tablo, ekip içerisinde Ahmet Rıfat Şungar'ın sosyal medya açısından en görünür isimlerden biri olduğunu gösteriyor.

Çağatay Ulusoy, takipleşme konusunda Demet Özdemir'in gerisinde kaldı.

Çağatay Ulusoy, takipleşme konusunda Demet Özdemir'in gerisinde kaldı.

Demet Özdemir ve Tolga Tekin'i takip eden diğer oyuncular olan 13'er takipçiyle Çağatay Ulusoy, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Kaan Turgut ve Taner Rumeli listenin üst sıralarında yer alırken, Ebru Nil Aydın ise 12 oyuncu tarafından takip ediliyor.

Eşref Rüya'nın en sosyal ismi Faruk'a hayat veren Ahmet Rıfat Şungar oldu.

Eşref Rüya'nın en sosyal ismi Faruk'a hayat veren Ahmet Rıfat Şungar oldu.

Takip edilmenin yanında başkalarını takip etme sayıları incelendiğinde de zirvede yine Ahmet Rıfat Şungar bulunuyor.

Şungar, kadrodaki 21 oyuncunun 18'ini takip ediyor.

Onu Tolga Tekin, Demet Özdemir, Ceren Benderlioğlu ve Görkem Sevindik izliyor.

Bu tablo, Şungar'ın yalnızca en çok takip edilen değil, aynı zamanda ekip arkadaşlarıyla en fazla dijital bağlantı kuran isimlerden biri olduğunu ortaya koyuyor.

Başroller Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir arasındaki fark dikkat çekiyor.

Başroller Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir arasındaki fark dikkat çekiyor.

Takip haritasının en dikkat çekici sonuçlarından biri ise dizinin iki başrol oyuncusu arasında ortaya çıkıyor.

Çağatay Ulusoy, kadrodan yalnızca 7 oyuncuyu takip ediyor. Buna karşılık 13 oyuncu Çağatay Ulusoy'u takip ediyor. Demet Özdemir ise çok daha farklı bir tablo çiziyor.

Başarılı oyuncu 14 ekip arkadaşını takip ederken, 16 ekip arkadaşı tarafından takip ediliyor.

Başroller arasındaki bu fark, Instagram kullanım alışkanlıklarının da birbirinden oldukça farklı olduğunu gösteriyor.

Listenin en sessiz ismi ise Eşref Rüya'nın Sadık'ı Şener Savaş oldu.

Listenin en sessiz ismi ise Eşref Rüya'nın Sadık'ı Şener Savaş oldu.

Şener Savaş, kadrodaki yalnızca 3 oyuncu tarafından takip edilirken, kendisi de sadece 2 oyuncuyu takip ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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