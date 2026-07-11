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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Oyuncu, Senaristlerin Yeni Dizisine Dahil Oldu

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Oyuncu, Senaristlerin Yeni Dizisine Dahil Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.07.2026 - 10:36
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Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme aldığı 'Anne Yarısı' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezonda NOW ekranlarında yayınlanacak olan iddialı dizinin kadrosu tamamlanırken diziye Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan oyuncunun dahil olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, "Anne Yarısı" dizisiyle sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, "Anne Yarısı" dizisiyle sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'in başrollerde yer alacağı Anne Yarısı'nın yeni sezon için hazırlıkları devam ediyor. Kapadokya’nın önde gelen ailelerinden Altay ailesinin veliahtı Ali’nin Almanya’da yarım kalan aşk hikayesiyle başlayacak dizi şimdiden sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilirken dizi kadrosuna Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde kadrodan ayrılan oyuncu dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde İlhami karakterine hayat veren ve sezon finalinde kadroya veda eden Fatih Gühan, Anne Yarısı dizisinde!

Kızılcık Şerbeti'nde İlhami karakterine hayat veren ve sezon finalinde kadroya veda eden Fatih Gühan, Anne Yarısı dizisinde!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti kadrosundan iki kez ayrılan ve Nursema'nın eşi imam İlhami'ye hayat veren Fatih Gühan, yine Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme aldığı bir diziyle dönüyor. Fatih Gühan, Anne Yarısı dizisinde Kadir Bayındır rolüne hayat verecek. 

Anne Yarısı dizisinin 1 Ağustos günü sete çıkması bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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