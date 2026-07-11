Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Oyuncu, Senaristlerin Yeni Dizisine Dahil Oldu
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Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme aldığı 'Anne Yarısı' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezonda NOW ekranlarında yayınlanacak olan iddialı dizinin kadrosu tamamlanırken diziye Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan oyuncunun dahil olduğu ortaya çıktı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, "Anne Yarısı" dizisiyle sezona damga vurmaya hazırlanıyor.
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Kızılcık Şerbeti'nde İlhami karakterine hayat veren ve sezon finalinde kadroya veda eden Fatih Gühan, Anne Yarısı dizisinde!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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