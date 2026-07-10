Afra Saraçoğlu'nun Ardından A.B.İ. Dizisinin Kadrosundan 4 İsim Daha Ayrıldı
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ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ.'de ayrılık haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılmasının ardından, çekimler başlamadan önce üç oyuncu ve yönetmenin de ekibe veda ettiği öğrenildi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.'nin sezon finalinde flaş bir ayrılık yaşandı. Başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, A.B.İ. dizisine veda etti.
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A.B.İ. dizisinin yeni sezon çekimleri öncesinde 4 ayrılık daha yaşandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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