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Afra Saraçoğlu'nun Ardından A.B.İ. Dizisinin Kadrosundan 4 İsim Daha Ayrıldı

Afra Saraçoğlu'nun Ardından A.B.İ. Dizisinin Kadrosundan 4 İsim Daha Ayrıldı

yerli dizi A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2026 - 23:00
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ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ.'de ayrılık haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılmasının ardından, çekimler başlamadan önce üç oyuncu ve yönetmenin de ekibe veda ettiği öğrenildi. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.'nin sezon finalinde flaş bir ayrılık yaşandı. Başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, A.B.İ. dizisine veda etti.

ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.'nin sezon finalinde flaş bir ayrılık yaşandı. Başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, A.B.İ. dizisine veda etti.

A.B.İ.'de Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun ardından dizide peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda senarist Eylem Canpolat'ın vedası duyurulurken Birsen Altuntaş, kadrodan 4 ismin daha ayrıldığını açıkladı.

A.B.İ. dizisinin yeni sezon çekimleri öncesinde 4 ayrılık daha yaşandı.

A.B.İ. dizisinin yeni sezon çekimleri öncesinde 4 ayrılık daha yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Doğan'ın halası Lamia’ya hayat veren Tülay Bursa, Çağla’nın ablası Mahinur’u oynayan Esra Şengünalp ve avukat Yılmaz rolüyle seyirci karşısına çıkan Serkay Tütüncü diziye veda eden oyuncular olurken A.B.İ.'nin yönetmeni Cem Karcı projeye veda etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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