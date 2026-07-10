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Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Yeni Dizisi "Anne Yarısı"nın Başrolü Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Yeni Dizisi "Anne Yarısı"nın Başrolü Belli Oldu

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2026 - 17:53
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Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yeni projesi Anne Yarısında merak edilen kadın başrol oyuncusu belli oldu. NOW ekranlarında yayınlanacak dizide Burcu Özberk, güçlü bir öğretmen olan Zeynep karakterine hayat verecek. Kapadokya'da çekilecek yapımda Özberk'e Cihangir Ceyhan eşlik edecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün imzasını taşıyan yeni dizi Anne Yarısı için hazırlıklar hız kazandı.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün imzasını taşıyan yeni dizi Anne Yarısı için hazırlıklar hız kazandı.

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımın çekimlerinin Kapadokya'da gerçekleştirilmesi planlanırken, ekip temmuz ayının son haftasında ilk okuma provasını yapacak. Dizinin ise 1 Ağustos'ta sete çıkması bekleniyor. Yeni sezonun merakla beklenen dizisinin başrol oyuncusu ise belli oldu.

Burcu Özberk, NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nın başrol oyuncusu oldu.

Burcu Özberk, NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nın başrol oyuncusu oldu.

Kızılcık Şerbeti senaristlerinin kaleme alacağı Anne Yarısı dizisinin merak edilen kadın başrol oyuncusu belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre başrol karakter Zeynep'i Burcu Özberk canlandıracak. Başarılı oyuncu, dizide Ali Altay karakterine hayat verecek Cihangir Ceyhan ile partner olarak kamera karşısına geçecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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