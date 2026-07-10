Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Yeni Dizisi "Anne Yarısı"nın Başrolü Belli Oldu
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Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yeni projesi Anne Yarısında merak edilen kadın başrol oyuncusu belli oldu. NOW ekranlarında yayınlanacak dizide Burcu Özberk, güçlü bir öğretmen olan Zeynep karakterine hayat verecek. Kapadokya'da çekilecek yapımda Özberk'e Cihangir Ceyhan eşlik edecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün imzasını taşıyan yeni dizi Anne Yarısı için hazırlıklar hız kazandı.
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Burcu Özberk, NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nın başrol oyuncusu oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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