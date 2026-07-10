article/comments
article/share
Haberler
TV
TRT 1'in Yeni Dizisi "Evlilik Güzeldir"in Erkek Başrolü Belli Oldu

TRT 1'in Yeni Dizisi "Evlilik Güzeldir"in Erkek Başrolü Belli Oldu

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.07.2026 - 16:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TRT 1, yeni sezon için iddialı bir dizi yapacağını duyurdu. 'Evlilik Güzeldir' adlı dizi için hazırlıklara başlayan TRT, kadroya dahil olan ilk ismin Hande Soral olduğunu açıklamıştı. Hande Soral'ın ardından dizi kadrosu genişliyor. TRT'nin yeni dizisi Evlilik Güzeldir'in erkek başrolü belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Evlilik Güzeldir'in kadın başrolü için Hande Soral ile anlaşan yapım ekibi, oyuncu kadrosunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapımcılığını Zafer Yiğit ile Ahmet Şevki Peker'in üstlendiği dizi, annesi, kayınçosu ve beş kızıyla aynı evde yaşayan nikah memuru Mesut Bahtiyar'ın renkli hayatını ekranlara taşıyacak. Hikayede, birbirinden farklı karakterlere sahip Zeynep, Nergis, Aslı, Yasemin ve Baharın aşkları ve aile ilişkileri de önemli bir yer tutacak.

Evlilik Güzeldir, şimdiden sezonun en merak edilen işleri arasında yer alırken TRT dizisinin merak edilen erkek başrolü de netleşti.

Seçkin Özdemir, Evlilik Güzeldir'in erkek başrol oyuncusu oldu. Seçkin Özdemir ve Hande Soral, TRT dizisinde partner olacak.

Seçkin Özdemir, Evlilik Güzeldir'in erkek başrol oyuncusu oldu. Seçkin Özdemir ve Hande Soral, TRT dizisinde partner olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak dijital platformda yayınlanan Düşes dizisinde başrol oynayan Seçkin Özdemir, Evlilik Güzeldir kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu, dizide Hande Soral'ın hayat verdiği Zeynep karakterinin gençlik aşkı Murat'ı canlandıracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın