TRT 1'in Yeni Dizisi "Evlilik Güzeldir"in Erkek Başrolü Belli Oldu
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TRT 1, yeni sezon için iddialı bir dizi yapacağını duyurdu. 'Evlilik Güzeldir' adlı dizi için hazırlıklara başlayan TRT, kadroya dahil olan ilk ismin Hande Soral olduğunu açıklamıştı. Hande Soral'ın ardından dizi kadrosu genişliyor. TRT'nin yeni dizisi Evlilik Güzeldir'in erkek başrolü belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.
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Seçkin Özdemir, Evlilik Güzeldir'in erkek başrol oyuncusu oldu. Seçkin Özdemir ve Hande Soral, TRT dizisinde partner olacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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