Manifest'in Konuk Olduğu Daha 17 Bölümünden Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı
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Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17, son bölümüyle müzik grubu Manifest'i konuk ederek izleyicilere sürpriz yaptı. Bölümün yayınlanmasının ardından paylaşılan kamera arkası görüntüleri ise setin eğlenceli atmosferini gözler önüne serdi. Manifest üyeleri ile dizinin oyuncularını bir araya getiren görüntüler, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
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Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17, bu hafta sürpriz konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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