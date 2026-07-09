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Manifest'in Konuk Olduğu Daha 17 Bölümünden Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

Manifest'in Konuk Olduğu Daha 17 Bölümünden Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

yerli dizi Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.07.2026 - 17:30
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Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17, son bölümüyle müzik grubu Manifest'i konuk ederek izleyicilere sürpriz yaptı. Bölümün yayınlanmasının ardından paylaşılan kamera arkası görüntüleri ise setin eğlenceli atmosferini gözler önüne serdi. Manifest üyeleri ile dizinin oyuncularını bir araya getiren görüntüler, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17, bu hafta sürpriz konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17, bu hafta sürpriz konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek!

Son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest, Daha 17'ye konuk olurken, bölümün çekimlerinden renkli kamera arkası görüntüleri de paylaşıldı.

Yayınlanan görüntülerde Manifest üyelerinin oyuncu kadrosuyla sette eğlenceli anlar yaşadığı görülürken, çekim aralarındaki samimi atmosfer de dikkat çekti. Dizinin genç oyuncuları ile grubun uyumu, sosyal medyada izleyicilerden beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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