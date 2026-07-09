Yeniden Bir Aradalar! Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Oyuncular Buluştu
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Sibel Taşçıoğlu ve Özge Özacar, set dışındaki buluşmalarıyla dizinin hayranlarını duygulandırdı. Oyunculara dizide rol almaya devam eden Ceren Karakoç da eşlik etti. Aynı karede yeniden bir araya gelen ekibin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Kızılcık Şerbeti'ne peş peşe veda eden oyuncular, bu kez set dışında bir araya geldi.
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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Özge Özacar ve Emrah Altıntoprak'ın buluşmasından o kare:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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