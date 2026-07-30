Infantino'nun Dünya Kupası'nı Satma Fikri Sonrasında UEFA, Dünya Kupası'nı Boykot Ediyor
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UEFA'dan Infantino'nun girişimine sert tepki geldi.
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Boykot kararı tüm FIFA organizasyonlarını kapsıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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