Infantino'nun Dünya Kupası'nı Satma Fikri Sonrasında UEFA, Dünya Kupası'nı Boykot Ediyor

Boykot kararı yalnızca erkekler Dünya Kupası'nı kapsamıyor. UEFA'ya bağlı federasyonlar, planın onaylanması halinde Kadınlar Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası dahil FIFA'nın düzenlediği tüm organizasyonlara katılmama kararı aldı. Ancak bu kararın yürürlüğe girmesi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun önerilerinin üye federasyonların oylamasında kabul edilmesine bağlı olacak. Boykotun ilk kez uygulanıp uygulanmayacağı ise ekim ayında oynanacak Kadınlar Dünya Kupası play-off maçlarıyla netlik kazanacak.