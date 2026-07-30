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Infantino'nun Dünya Kupası'nı Satma Fikri Sonrasında UEFA, Dünya Kupası'nı Boykot Ediyor

Infantino'nun Dünya Kupası'nı Satma Fikri Sonrasında UEFA, Dünya Kupası'nı Boykot Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.07.2026 - 19:23
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UEFA'ya bağlı 55 ülke federasyonu, FIFA'nın turnuvalarının ticari haklarını yönetecek şirkette özel yatırımcılara hisse satışı planını onaylaması halinde, Dünya Kupası başta olmak üzere tüm FIFA organizasyonlarını boykot edeceklerini açıkladı.

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UEFA'dan Infantino'nun girişimine sert tepki geldi.

UEFA'dan Infantino'nun girişimine sert tepki geldi.

UEFA'ya üye 55 ülke federasyonu, FIFA'nın turnuvalarındaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasını öngören planı uygulamaya koyması halinde Dünya Kupası'nı boykot etme kararı aldı. Karar, FIFA'nın Salı günü açıkladığı önerilerin değerlendirildiği Perşembe günkü acil toplantıda alınırken, UEFA böylece daha önce yaptığı sert açıklamalarla ortaya koyduğu itirazını somut bir adımla pekiştirmiş oldu.

Boykot kararı tüm FIFA organizasyonlarını kapsıyor.

Boykot kararı tüm FIFA organizasyonlarını kapsıyor.

Boykot kararı yalnızca erkekler Dünya Kupası'nı kapsamıyor. UEFA'ya bağlı federasyonlar, planın onaylanması halinde Kadınlar Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası dahil FIFA'nın düzenlediği tüm organizasyonlara katılmama kararı aldı. Ancak bu kararın yürürlüğe girmesi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun önerilerinin üye federasyonların oylamasında kabul edilmesine bağlı olacak. Boykotun ilk kez uygulanıp uygulanmayacağı ise ekim ayında oynanacak Kadınlar Dünya Kupası play-off maçlarıyla netlik kazanacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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