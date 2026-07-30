Piyasalardaki Altın Rallisinin Durma Sebebi Belli Oldu: Merkez Bankaları Satıcı Konuma Geçti
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Dünya Altın Konseyi'nin ilk çeyrek verilerinde yaptığı 187 tonluk aşağı yönlü revizyon, altın fiyatlarını destekleyen en önemli etkenlerden birinin zayıfladığını ortaya koydu. Merkez bankalarının altın alımlarının 57 tona gerilemesi, fiyatlarda yaşanan yüzde 30'luk düşüşün temel nedenlerinden biri olarak öne çıktı.
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Zirveden %30 değer kaybıyla döndü.
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Merkez bankaları satıcı konumuna geçti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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