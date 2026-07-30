Piyasalardaki Altın Rallisinin Durma Sebebi Belli Oldu: Merkez Bankaları Satıcı Konuma Geçti

Dünya Altın Konseyi'ne göre, merkez bankaları ve diğer resmi kurumlar yılın ilk yarısında toplam 345 ton altın alarak 2022'den bu yana en düşük altı aylık alım seviyesini kaydetti. İlk çeyrek verilerindeki sert revizyonun, bazı alımların 'tezgah üstü (OTC) ve diğer' kategorisine yeniden sınıflandırılmasından kaynaklandığı belirtilirken, Türkiye, Rusya ve Azerbaycan'daki bazı resmi kurumların net altın satıcısı olduğu ifade edildi.

Raporda, yılın ilk yarısında toplam altın talebinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2 artışla 2 bin 522 tona yükseldiği belirtilirken, altına dayalı ETF'lerden ikinci çeyrekte 45 ton (yaklaşık 4 milyar dolar) çıkış yaşanmasının da fiyatlar üzerinde baskı oluşturan önemli etkenlerden biri olduğu vurgulandı.