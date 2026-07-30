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Piyasalardaki Altın Rallisinin Durma Sebebi Belli Oldu: Merkez Bankaları Satıcı Konuma Geçti

Piyasalardaki Altın Rallisinin Durma Sebebi Belli Oldu: Merkez Bankaları Satıcı Konuma Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.07.2026 - 17:45
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Dünya Altın Konseyi'nin ilk çeyrek verilerinde yaptığı 187 tonluk aşağı yönlü revizyon, altın fiyatlarını destekleyen en önemli etkenlerden birinin zayıfladığını ortaya koydu. Merkez bankalarının altın alımlarının 57 tona gerilemesi, fiyatlarda yaşanan yüzde 30'luk düşüşün temel nedenlerinden biri olarak öne çıktı.

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Zirveden %30 değer kaybıyla döndü.

Zirveden %30 değer kaybıyla döndü.

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporuna göre, merkez bankalarının ilk çeyrekteki altın alımlarına ilişkin tahmin 244 tondan 57 tona revize edildi. Bu sert aşağı yönlü düzeltme, resmi kurumların altın alımlarını son 15 yılı aşkın dönemin en düşük seviyesine indirdi.

Son dört yılda altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurlardan biri olan merkez bankası alımlarındaki yavaşlama, piyasada dengeleri değiştirdi. Ocak ayında görülen zirveden bu yana yaklaşık yüzde 30 gerileyen altın fiyatlarında, alımların zayıflaması önemli baskı nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Merkez bankaları satıcı konumuna geçti.

Merkez bankaları satıcı konumuna geçti.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, merkez bankaları ve diğer resmi kurumlar yılın ilk yarısında toplam 345 ton altın alarak 2022'den bu yana en düşük altı aylık alım seviyesini kaydetti. İlk çeyrek verilerindeki sert revizyonun, bazı alımların 'tezgah üstü (OTC) ve diğer' kategorisine yeniden sınıflandırılmasından kaynaklandığı belirtilirken, Türkiye, Rusya ve Azerbaycan'daki bazı resmi kurumların net altın satıcısı olduğu ifade edildi.

Raporda, yılın ilk yarısında toplam altın talebinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2 artışla 2 bin 522 tona yükseldiği belirtilirken, altına dayalı ETF'lerden ikinci çeyrekte 45 ton (yaklaşık 4 milyar dolar) çıkış yaşanmasının da fiyatlar üzerinde baskı oluşturan önemli etkenlerden biri olduğu vurgulandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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