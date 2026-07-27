AHBAP Soruşturmasında Tutuklamaların Ardından Derneğe Kayyum Atandı
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Ahbap Derneği'ne mahkeme kararıyla yönetim kayyumu atandı. Kararla birlikte derneğin tüm malvarlığının yönetim ve idare yetkisi kayyuma devredildi.
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İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kayyum kararını duyurdu.
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Gerekçeli kararda sürece değinildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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