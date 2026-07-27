AHBAP Soruşturmasında Tutuklamaların Ardından Derneğe Kayyum Atandı

Mahkeme kararında, derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu olduğu, bazı isimler hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. Kararda ayrıca derneğin hesapları ve mal varlığına tedbir konulduğu, fesih sürecinin de başlatıldığı ifade edildi.