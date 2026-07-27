article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AHBAP Soruşturmasında Tutuklamaların Ardından Derneğe Kayyum Atandı

AHBAP Soruşturmasında Tutuklamaların Ardından Derneğe Kayyum Atandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.07.2026 - 20:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ahbap Derneği'ne mahkeme kararıyla yönetim kayyumu atandı. Kararla birlikte derneğin tüm malvarlığının yönetim ve idare yetkisi kayyuma devredildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kayyum kararını duyurdu.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kayyum kararını duyurdu.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneği'nin taşınmazları, araçları, banka hesaplarındaki nakit varlıkları ve diğer mal varlığı unsurlarının yönetimi için Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ile Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ı yönetim kayyumu olarak görevlendirdi.

Gerekçeli kararda sürece değinildi.

Gerekçeli kararda sürece değinildi.

Mahkeme kararında, derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu olduğu, bazı isimler hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. Kararda ayrıca derneğin hesapları ve mal varlığına tedbir konulduğu, fesih sürecinin de başlatıldığı ifade edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın