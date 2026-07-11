2026 Sezonunda Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Damga Vuran Olaylar
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ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2026 sezonunda da Türkiye'nin gündemini belirleyen olaylara sahne oldu. Kayıp vakalarından canlı yayındaki kavuşmalara, dolandırıcılık iddialarından aile içi gerilimlere ve şüpheli ölümlere kadar birçok dosya aylarca konuşuldu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2026 sezonuna damga vuran ve hafızalara kazınan olaylar...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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