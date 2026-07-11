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2026 Sezonunda Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Damga Vuran Olaylar

2026 Sezonunda Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Damga Vuran Olaylar

Müge Anlı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.07.2026 - 09:16
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ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2026 sezonunda da Türkiye'nin gündemini belirleyen olaylara sahne oldu. Kayıp vakalarından canlı yayındaki kavuşmalara, dolandırıcılık iddialarından aile içi gerilimlere ve şüpheli ölümlere kadar birçok dosya aylarca konuşuldu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2026 sezonuna damga vuran ve hafızalara kazınan olaylar...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Mehmet Çiflikci'nin arabasıyla beraber kayboluşu.

Mehmet Çiflikci'nin arabasıyla beraber kayboluşu.

2026 sezonunda Müge Anlı ile Tatlı Sert'te en çok konuşulan dosyalardan biri de Mehmet Çiflikci'nin kayboluşu oldu. İstanbul'da mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren dört çocuk babası 53 yaşındaki Mehmet Çiflikci, 3 Nisan'da çalışmak için evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Yakınlarından haber alamayan eşi, çocukları ve kardeşi, Mehmet Çiflikci'nin bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Günlerce canlı yayında sürdürülen arama çalışmaları devam ederken, kayboluşun dördüncü gününde acı haber geldi.

Mehmet Çiflikci, Beyoğlu'nda park halindeki aracının içinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Olayın ardından bölgeye giden ailesi büyük üzüntü yaşarken, olay yerinde fenalaşan eşi Kezban Çiftlikci ve gözyaşlarına boğulan oğlunun yaşadığı acı, ekran başındakileri de derinden etkiledi.

Mobil oyunda tanıştığı Ramazan'a kaçan Ceyda Evelekoğlu olayı.

Mobil oyunda tanıştığı Ramazan'a kaçan Ceyda Evelekoğlu olayı.

2026 sezonunun en çok konuşulan olaylarından biri, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun kaybolması oldu. Günlerce kızından haber alamayan ailesi, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmakta buldu.

Canlı yayında konuşan baba Ceyhun Evlekoğlu, kızının mobil oyun üzerinden tanıştığı bir kişiyle yakınlaştığını ve bu kişinin etkisiyle evi terk ettiğini öne sürdü. Program ekibinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda Ceyda'nın Adana'da olduğu tespit edildi.

Canlı yayına görüntülü olarak katılan Ceyda Evlekoğlu, evden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti. Program sırasında genç kızın birlikte olmak istediği kişinin, evli ve iki çocuk babası Ramazan Ökten olduğu ortaya çıktı. İlerleyen yayınlarda Ramazan Ökten de stüdyoya gelerek ilk kez Ceyda ve ailesiyle yüz yüze geldi.

Yayın sırasında telefonla bağlanan izleyiciler ve yakınları, Ceyda'ya bu ilişki konusunda uyarılarda bulunurken, Ramazan Ökten ise hakkında dile getirilen iddiaları reddetti. Ökten, yalnızca inşaat işçisi olarak çalıştığını belirterek kendisine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Günlerce kamuoyunun gündeminde kalan olayda dikkat çeken gelişme ise canlı yayında yaşandı. Uzun süren görüşmelerin ardından kararını değiştiren Ceyda Evlekoğlu, evli ve iki çocuk babası bir kişiyle birlikte olmasının doğru olmadığını anladığını belirterek ailesinin yanına dönme kararı aldığını açıkladı.

20 milyon TL'lik tazminat olayı.

20 milyon TL'lik tazminat olayı.

Gülden ve Şah İsmail Topçuoğlu çiftinin yaşadığı kriz de programa damga vurmuştu. Ordu'da yaşayan çiftin hikâyesi, canlı yayında ortaya atılan iddialar ve karşılıklı açıklamalarla günlerce gündemde kaldı.

Programa başvuran Gülden Topçuoğlu, beyin kanaması geçiren eşi Şah İsmail Topçuoğlu'nu yaklaşık iki aydır göremediğini öne sürdü. Eşinin, kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından kendisinden uzak tutulduğunu iddia eden Gülden Topçuoğlu, bunun arkasında 20 milyon TL'lik tazminat bulunduğunu savundu.

İlerleyen yayınlarda dosya farklı bir boyut kazandı. Şah İsmail Topçuoğlu'nun ailesi, iddia edildiği gibi 20 milyon TL'lik bir tazminatın söz konusu olmadığını öne sürerken, Şah İsmail Topçuoğlu da canlı yayına katılarak eşiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tarafların stüdyodaki yüzleşmesi ve karşılıklı iddiaları sezon boyunca en çok tartışılan anlardan biri olurken, aile içinde yaşanan anlaşmazlık hem ekran başındaki izleyicilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği dosyalar arasında yer aldı.

44 yıllık evlilikteki yasak aşk iddiası.

44 yıllık evlilikteki yasak aşk iddiası.

Kayseri'de yaşayan Elmas ve Seyhan Bülbül çiftinin 44 yıllık evliliğinde yaşanan kriz sezona damga vurdu. Programa başvuran 64 yaşındaki Elmas Bülbül, eşi Seyhan Bülbül'ün kendisinden daha genç, evli ve çocuk sahibi Ayten Yılmaz ile ilişki yaşadığını öne sürdü. Elmas Bülbül, eşinin bu süreçte yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altınlarını harcadığını ve şimdi de 7 milyon TL değerindeki arsalarının tehlikede olduğunu iddia etti.

Canlı yayında ilk kez karşı karşıya gelen taraflar, evliliklerinde uzun yıllardır sorunlar yaşandığını dile getirdi. Seyhan Bülbül ise hakkında ortaya atılan yasak ilişki iddialarını kabul etmeyerek, Ayten Yılmaz'ı yalnızca pazardan tanıdığını savundu.

Dosya ilerledikçe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yayının ilk günlerinde boşanmak istediğini söyleyen Seyhan Bülbül, daha sonra kararını değiştirdiğini açıkladı. Canlı yayında eşi Elmas Bülbül'den özür dileyen Seyhan Bülbül, 44 yıllık evliliğini sürdürmek ve ailesiyle yeniden bir araya gelmek istediğini ifade etti.

Programın ardından Elmas ve Seyhan Bülbül çifti birlikte adliyeye giderek, iddiaların odağındaki Ayten Yılmaz hakkında şikayetçi oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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