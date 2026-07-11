2026 Sezonunda Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Damga Vuran Olaylar

2026 sezonunun en çok konuşulan olaylarından biri, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun kaybolması oldu. Günlerce kızından haber alamayan ailesi, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmakta buldu.

Canlı yayında konuşan baba Ceyhun Evlekoğlu, kızının mobil oyun üzerinden tanıştığı bir kişiyle yakınlaştığını ve bu kişinin etkisiyle evi terk ettiğini öne sürdü. Program ekibinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda Ceyda'nın Adana'da olduğu tespit edildi.

Canlı yayına görüntülü olarak katılan Ceyda Evlekoğlu, evden kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etti. Program sırasında genç kızın birlikte olmak istediği kişinin, evli ve iki çocuk babası Ramazan Ökten olduğu ortaya çıktı. İlerleyen yayınlarda Ramazan Ökten de stüdyoya gelerek ilk kez Ceyda ve ailesiyle yüz yüze geldi.

Yayın sırasında telefonla bağlanan izleyiciler ve yakınları, Ceyda'ya bu ilişki konusunda uyarılarda bulunurken, Ramazan Ökten ise hakkında dile getirilen iddiaları reddetti. Ökten, yalnızca inşaat işçisi olarak çalıştığını belirterek kendisine yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Günlerce kamuoyunun gündeminde kalan olayda dikkat çeken gelişme ise canlı yayında yaşandı. Uzun süren görüşmelerin ardından kararını değiştiren Ceyda Evlekoğlu, evli ve iki çocuk babası bir kişiyle birlikte olmasının doğru olmadığını anladığını belirterek ailesinin yanına dönme kararı aldığını açıkladı.