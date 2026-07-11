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Burak Berkay Akgül'ü "Başkalarının Hayatı" Dizisine Genç Oyuncu Dahil Oldu

Burak Berkay Akgül'ü "Başkalarının Hayatı" Dizisine Genç Oyuncu Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.07.2026 - 11:27
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Kanallar yeni sezon için hazırlıklara devam ederken Star TV, 'Başkalarının Hayatı' dizisinin duyurmuştu. Burak Berkay Akgül ve Eylül Lize Kandemir'in başrollerde yer alacağı Başkalarının Hayatı'nın kadrosu yavaş yavaş tamamlanırken diziye genç oyuncunun dahil olduğu açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı "Başkalarının Hayatı" dizisinin kadrosu tamamlanıyor.

Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı "Başkalarının Hayatı" dizisinin kadrosu tamamlanıyor.

Eylül ayında Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan iddialı dizinin başrolleri için Burak Berkay Akgül ve Eylül Lize Kandemir'le anlaşmaya varılırken kadroda Mehmet Aslantuğ, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğlulları gibi isimlerin yer alacağı açıklanmıştı. 

Birsen Altuntaş, dizide Burak Berkay Akgül'ün canlandıracağı Sarp karakterinin kız kardeşini canlandıracak oyuncuyu duyurdu.

Genç oyuncu Sinem Dağ, Star TV'nin yeni dizisi "Başkalarının Hayatı"nın kadrosuna dahil oldu.

Genç oyuncu Sinem Dağ, Star TV'nin yeni dizisi "Başkalarının Hayatı"nın kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sinem Dağ, 23 Temmuz günü sete çıkması beklenen Başkalarının Hayatı dizisinde Sarp'ın kız kardeşi Dila olarak karşımıza çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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