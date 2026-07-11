Burak Berkay Akgül'ü "Başkalarının Hayatı" Dizisine Genç Oyuncu Dahil Oldu
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Kanallar yeni sezon için hazırlıklara devam ederken Star TV, 'Başkalarının Hayatı' dizisinin duyurmuştu. Burak Berkay Akgül ve Eylül Lize Kandemir'in başrollerde yer alacağı Başkalarının Hayatı'nın kadrosu yavaş yavaş tamamlanırken diziye genç oyuncunun dahil olduğu açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı "Başkalarının Hayatı" dizisinin kadrosu tamamlanıyor.
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Genç oyuncu Sinem Dağ, Star TV'nin yeni dizisi "Başkalarının Hayatı"nın kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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