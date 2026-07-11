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Dünya Kupası Maçı Reytinglere Damga Vurdu: 10 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Dünya Kupası Maçı Reytinglere Damga Vurdu: 10 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.07.2026 - 13:37
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10 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

10 Temmuz Cuma gününe ait reyting verileri açıklandı. TRT 1'de yayınlanan İspanya-Belçika FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması, günün en çok izlenen yapımı oldu. Dünya Kupası maçı tüm kategorilerde zirvede yer alırken onu TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye takip etti.

İşte 10 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları...

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10 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

10 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

2026 Dünya Kupası heyecanının ekranlara damga vurduğu günde futbolseverlerin ilk tercihi, Belçika ile İspanya arasında oynanan kritik mücadele oldu. Günün en çok izlenen yapımı zirveye yerleşirken, listenin ikinci sırasında ise TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye kendine yer buldu.

10 Temmuz Cuma günü reyting sonuçları:

10 Temmuz Cuma günü reyting sonuçları:

1- İspanya-Belçika FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması - TRT 1

2- MasterChef Türkiye - TV8

3- Kuralsız Sokaklar - Kanal D

4- NOW Ana Haber - NOW

5- Altı Üstü İstanbul (TKR) - ATV

6- Kuralsız Sokaklar (TKR) - Kanal D

7- Doğanın Kanunu (TKR) - Star TV

8- Show Ana Haber - Show TV

9- Yaz Bir Şarkı - Show TV

10- Kuralsız Sokaklar Özet - Kanal D

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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