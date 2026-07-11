Dünya Kupası Maçı Reytinglere Damga Vurdu: 10 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
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10 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
10 Temmuz Cuma gününe ait reyting verileri açıklandı. TRT 1'de yayınlanan İspanya-Belçika FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması, günün en çok izlenen yapımı oldu. Dünya Kupası maçı tüm kategorilerde zirvede yer alırken onu TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye takip etti.
İşte 10 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları...
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10 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
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10 Temmuz Cuma günü reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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