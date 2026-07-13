Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük, 'Gezep' Onur Dilber'in Diziden Çıkarılması Hakkında İlk Kez Konuştu

Burak Yörük, 'Bize bunun üzerine konuşmak tabii ki bize yakışmaz, düşmez. Onur Abi de büyüğümüz. Dizi de bizim dizimiz. İnşallah iki tarafın da yolu açık olur. Her iki taraf için de güzellikler olur, şans getirir tek dileğim bu. Konunun 'inside'ıyla içinde ne olduğuyla dair yemin ederim bilgim yoki bilmiyorum. Bir yorum yapmak da hadsizlik olur.' açıklamasında bulundu.