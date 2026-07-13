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Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük, 'Gezep' Onur Dilber'in Diziden Çıkarılması Hakkında İlk Kez Konuştu

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük, 'Gezep' Onur Dilber'in Diziden Çıkarılması Hakkında İlk Kez Konuştu

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.07.2026 - 09:49
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TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezon finalinin ardından tartışmalara konu oldu. Dizinin sevilen karakteri Gezep'in aniden diziden çıkarılışının ardından pek çok iddianın gündeme geldiği dizinin oyuncularının yorumları merak ediliyordu. Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, Onur Dilber'in diziden çıkarılışının hakkında ilk kez konuştu. 

Kaynak: Gazete Magazin

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Taşacak Bu Deniz dizisinden sezon finalinin ardından aniden çıkarılan 'Gezep' Onur Dilber'in etkisi sürüyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinden sezon finalinin ardından aniden çıkarılan 'Gezep' Onur Dilber'in etkisi sürüyor.

Ünlü oyuncunun diziden çıkarılışıyla ilgili Birsen Altuntaş tarafından pek çok iddia ortaya atılmıştı. Birsen Altuntaş, oyuncunun sette huzursuzluk çıkardığını, senaristlere baskı yaptığını, Ulaş Tuna Astepe'ye yazılan sahnelerin kendisine de yazılmasını istediği ve son olarak Astepe'yle tartıştığını iddia etmişti. Onur Dilber bu iddiaları yalanlarken izleyiciler de ikiye bölündü. Gezep karakterinin diziden çıkmamasını isteyen izleyiciler, dizinin resmi sosyal medya hesabına binlerce mesaj attı ve yorum yaptı.

Oyuncuların konu hakkındaki görüşleri merak edilirken, dizinin Oruç'u Burak Yörük ilk kez Onur Dilber hakkında konuştu.

Burak Yörük, 'Bize bunun üzerine konuşmak tabii ki bize yakışmaz, düşmez. Onur Abi de büyüğümüz. Dizi de bizim dizimiz. İnşallah iki tarafın da yolu açık olur. Her iki taraf için de güzellikler olur, şans getirir tek dileğim bu. Konunun 'inside'ıyla içinde ne olduğuyla dair yemin ederim bilgim yoki bilmiyorum. Bir yorum yapmak da hadsizlik olur.' açıklamasında bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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