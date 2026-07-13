Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük, 'Gezep' Onur Dilber'in Diziden Çıkarılması Hakkında İlk Kez Konuştu
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TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, sezon finalinin ardından tartışmalara konu oldu. Dizinin sevilen karakteri Gezep'in aniden diziden çıkarılışının ardından pek çok iddianın gündeme geldiği dizinin oyuncularının yorumları merak ediliyordu. Taşacak Bu Deniz'de Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, Onur Dilber'in diziden çıkarılışının hakkında ilk kez konuştu.
Kaynak: Gazete Magazin
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Taşacak Bu Deniz dizisinden sezon finalinin ardından aniden çıkarılan 'Gezep' Onur Dilber'in etkisi sürüyor.
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Oyuncuların konu hakkındaki görüşleri merak edilirken, dizinin Oruç'u Burak Yörük ilk kez Onur Dilber hakkında konuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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