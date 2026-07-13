Uzak Şehir'e Veda Eden Ünlü Oyuncu Star TV Dizisine Dahil Oldu
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Uzak Şehir dizisinde ayrılıklar sürüyor. Geçtiğimiz iki sezona damga vuran ve Taşacak Bu Deniz'le birlikte en çok izlenen dizi olmayı başaran Uzak Şehir'den ayrılacak isimler birer birer netleşiyor. Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu'nun ardından Ceren Moray'ın da diziye veda edeceği iddia edilmişti. Ayrılıkla ilgili detaylar netleşti ve yeni adresi belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de ayrılıklar netleşiyor.
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Sezon finalinin ardından Uzak Şehir'de flaş ayrılıklar yaşanmaya başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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