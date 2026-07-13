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Uzak Şehir'e Veda Eden Ünlü Oyuncu Star TV Dizisine Dahil Oldu

Uzak Şehir'e Veda Eden Ünlü Oyuncu Star TV Dizisine Dahil Oldu

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.07.2026 - 10:50
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Uzak Şehir dizisinde ayrılıklar sürüyor. Geçtiğimiz iki sezona damga vuran ve Taşacak Bu Deniz'le birlikte en çok izlenen dizi olmayı başaran Uzak Şehir'den ayrılacak isimler birer birer netleşiyor. Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu'nun ardından Ceren Moray'ın da diziye veda edeceği iddia edilmişti. Ayrılıkla ilgili detaylar netleşti ve yeni adresi belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de ayrılıklar netleşiyor.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de ayrılıklar netleşiyor.

Ekranlara aşiret dizilerini geri döndüren Uzak Şehir dizisi sektörde yeni bir sayfa açmayı başardı. Rekor üstüne rekor kırmasının ardından toprak ve aşiret temalı diziler arttı, ancak o zirveyi hiç bırakmadı. Uzak Şehir'e diziler ya hiç rakip olmak istemedi ya da rakip olup erken final kararı almak zorunda kaldı.

Sezon finalinin ardından Uzak Şehir'de flaş ayrılıklar yaşanmaya başladı.

Sezon finalinin ardından Uzak Şehir'de flaş ayrılıklar yaşanmaya başladı.

Dizinin 2. sezon finalinin ardından pek çok oyuncunun Uzak Şehir'den ayrılacağı öğrenilmişti. Alper Çankaya, Ferit Kaya, Burç Kümbetlioğlu'nun ardından Ceren Moray'ın da diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Uzak Şehir'in Meryem'i Ceren Moray'ın yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu Binnur Kaya, Şevval Sam, Eda Ece, Nebahat Çehre, Yasemin Ergene, Hatice Aslan gibi isimlerin rol alacağı yeni sitcom dizisi Düğünümüz Var'ın kadrosuna dahil oldu. Ceren Moray, dizide Aybüke karakterini canlandıracak ve Hatice Aslan'ın canlandırdığı Nermin karakterinin kızına hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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