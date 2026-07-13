Uzak Şehir'e Veda Eden Ünlü Oyuncu Star TV Dizisine Dahil Oldu

Ekranlara aşiret dizilerini geri döndüren Uzak Şehir dizisi sektörde yeni bir sayfa açmayı başardı. Rekor üstüne rekor kırmasının ardından toprak ve aşiret temalı diziler arttı, ancak o zirveyi hiç bırakmadı. Uzak Şehir'e diziler ya hiç rakip olmak istemedi ya da rakip olup erken final kararı almak zorunda kaldı.