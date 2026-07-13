2025-2026 Sezonunun En Çok İzlenen Türk Dizileri Belli Oldu!

Sezonun en büyük sürprizini ve en görkemli başarısını hiç şüphesiz TRT 1’in yeni kozu Taşacak Bu Deniz yaptı. Çekimleri Trabzon’da gerçekleştirilen; Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Burak Yörük gibi güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapım, 20+ABC1 kategorisinde yakaladığı 13,55 reyting ortalamasıyla sezonu şampiyon tamamladı.

Kanal D ekranlarında ikinci sezonunu 13,24 reyting ortalamasıyla kapatan Uzak Şehir, liderliği kıl payı kaçırmış olsa da sadık izleyici kitlesini son saniyeye kadar korumayı bildi ve 45. bölümünde gördüğü 15,90 reytingle rüştünü bir kez daha ispatladı.

Ocak 2026’da ekran macerasına başlayan ve kısa sürede bir televizyon dizisinden çok daha fazlasına dönüşen Yeraltı, listeye üçüncü sıradan hızlı bir giriş yaptı. Eypio’nun dizi için yaptığı şarkılardan dillere pelesenk olan 'Ömrüm' repliğine kadar adeta bir ekran fenomenine dönüşen yapım, 16 bölümlük ilk sezonunu 8,40 ortalamayla kapatarak rüzgarı arkasına aldı.