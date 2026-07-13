2025-2026 Sezonunun En Çok İzlenen Türk Dizileri Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2025-2026 sezonu 36 diziyle sonlandı. Yaz sezonu geldi, uzun bir aranın ardından 4 yaz dizisi yayın hayatına başladı. Güzel reytingler alan yaz dizilerinin yanı sıra sezon boyu süren reyting savaşları unutulmadı. Box Office, sezon boyunca en çok izlenen 10 diziyi sıraladı.
Kaynak: Box Office
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon dünyasında bir dizi sezonu daha geride kaldı ancak geride bıraktığı reyting savaşları uzun süre unutulmayacak gibi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in zirve yarışı sezon boyunca sürdü. Zirveyi Taşacak Bu Deniz kaptı.
2025-2026 sezonunun en çok izlenen Türk dizileri:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın