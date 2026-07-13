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2025-2026 Sezonunun En Çok İzlenen Türk Dizileri Belli Oldu!

2025-2026 Sezonunun En Çok İzlenen Türk Dizileri Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.07.2026 - 14:35
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2025-2026 sezonu 36 diziyle sonlandı. Yaz sezonu geldi, uzun bir aranın ardından 4 yaz dizisi yayın hayatına başladı. Güzel reytingler alan yaz dizilerinin yanı sıra sezon boyu süren reyting savaşları unutulmadı. Box Office, sezon boyunca en çok izlenen 10 diziyi sıraladı.

Kaynak: Box Office

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Televizyon dünyasında bir dizi sezonu daha geride kaldı ancak geride bıraktığı reyting savaşları uzun süre unutulmayacak gibi.

Televizyon dünyasında bir dizi sezonu daha geride kaldı ancak geride bıraktığı reyting savaşları uzun süre unutulmayacak gibi.

Toplamda 36 yapımın boy gösterdiği 2025/2026 sezonu, tam anlamıyla iki büyük devin nefes kesen zirve mücadelesine ve sezon ortasında dengeleri altüst eden yeni yapımların gövde gösterisine sahne oldu. Sezonun en çok izlenen 10 dizisi belli oldu.

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in zirve yarışı sezon boyunca sürdü. Zirveyi Taşacak Bu Deniz kaptı.

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in zirve yarışı sezon boyunca sürdü. Zirveyi Taşacak Bu Deniz kaptı.

Sezonun en büyük sürprizini ve en görkemli başarısını hiç şüphesiz TRT 1’in yeni kozu Taşacak Bu Deniz yaptı. Çekimleri Trabzon’da gerçekleştirilen; Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal ve Burak Yörük gibi güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapım, 20+ABC1 kategorisinde yakaladığı 13,55 reyting ortalamasıyla sezonu şampiyon tamamladı.

Kanal D ekranlarında ikinci sezonunu 13,24 reyting ortalamasıyla kapatan Uzak Şehir, liderliği kıl payı kaçırmış olsa da sadık izleyici kitlesini son saniyeye kadar korumayı bildi ve 45. bölümünde gördüğü 15,90 reytingle rüştünü bir kez daha ispatladı.

Ocak 2026’da ekran macerasına başlayan ve kısa sürede bir televizyon dizisinden çok daha fazlasına dönüşen Yeraltı, listeye üçüncü sıradan hızlı bir giriş yaptı. Eypio’nun dizi için yaptığı şarkılardan dillere pelesenk olan 'Ömrüm' repliğine kadar adeta bir ekran fenomenine dönüşen yapım, 16 bölümlük ilk sezonunu 8,40 ortalamayla kapatarak rüzgarı arkasına aldı.

2025-2026 sezonunun en çok izlenen Türk dizileri:

2025-2026 sezonunun en çok izlenen Türk dizileri:

1- Taşacak Bu Deniz

2- Uzak Şehir

3- Yeraltı

4- Sevdiğim Sensin

5- Eşref Rüya

6- A.B.İ.

7- Kızılcık Şerbeti

8- Güller ve Günahlar

9- Teşkilat

10- Halef: Köklerin Çağrısı

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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