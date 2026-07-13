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2 Kategoride Düştü, Zirveyi Bırakmadı: 12 Temmuz Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

2 Kategoride Düştü, Zirveyi Bırakmadı: 12 Temmuz Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.07.2026 - 15:19
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12 Temmuz reyting sonuçları belli oldu.

Daha 17 dizisine Manifest'in konuk olduğu bölüm yayınlandı. Norveç-İngiltere maçının yayınlandığı akşam ekranlarda MasterChef ve Kim Milyoner Olmak İster'de vardı. Bakalım hangi dizi ya da program kaçıncı sırada yer almış?

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Daha 17'nin 7. bölümüne Manifest konuk oldu.

Daha 17'nin 7. bölümüne Manifest konuk oldu.

Konserleri dinleyici akınına uğrayan Manifest'in Daha 17'de rol aldığı bölüm merak edildi. Kanal D ekranlarında 10 reytinge koşan Daha 17, 7. bölümünde ne kadar reyting aldı diye araştırıldı.

Daha 17, iki kategoride düşüş yaşamasına rağmen tüm kategorilerde zirvedeki yerini korudu.

Daha 17'nin özeti de, diğer yarışma programlarını geride bıraktı.

Daha 17'nin özeti de, diğer yarışma programlarını geride bıraktı.

12 Temmuz Total reyting sonuçları

  • Daha 17 – 7.51

  • Norveç-İngiltere Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 3.09

  • Daha 17 (Özet) – 3.06

  • Masterchef Türkiye – 1.91

  • Kim Milyoner Olmak İster – 1.33

  • Now Ana Haber Hafta Sonu – 1.26

  • Korkusuz Korkak (T.S) – 1.21

  • Kanal D Ana Haber – 1.21

  • Show Ana Haber – 1.15

  • Gülen Gözler (T.S) – 1.13

  • ### 12 Temmuz AB reyting sonuçları

  • Daha 17 – 5.72

  • Norveç-İngiltere Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 5.12

  • Daha 17 (Özet) – 2.77

  • Masterchef Türkiye – 2.11

  • Şehrimin Takımı – 1.49

  • Fifa 2026 Dünya Kupası Özetleri (Tkr) – 1.21

  • Son Sefer (T.S) – 1.18

  • Now Ana Haber Hafta Sonu – 1.13

  • Masterchef Türkiye Özet – 1.12

  • Arjantin-İsviçre Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 1.06

  • ### 12 Temmuz ABC1 reyting sonuçları

  • Daha 17 – 6.48

  • Norveç-İngiltere Fifa 2026 Dünya Kupası Karşılaşması – 4.30

  • Daha 17 (Özet) – 2.92

  • Masterchef Türkiye – 2.25

  • Now Ana Haber Hafta Sonu – 1.52

  • Kim Milyoner Olmak İster – 1.51

  • Kanal D Ana Haber – 1.27

  • Tayland-Türkiye Fivb Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması – 1.12

  • Korkusuz Korkak (T.S) – 1.10

  • Kim Milyoner Olmak İster Özel – 1.05

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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