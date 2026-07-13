2 Kategoride Düştü, Zirveyi Bırakmadı: 12 Temmuz Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
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12 Temmuz reyting sonuçları belli oldu.
Daha 17 dizisine Manifest'in konuk olduğu bölüm yayınlandı. Norveç-İngiltere maçının yayınlandığı akşam ekranlarda MasterChef ve Kim Milyoner Olmak İster'de vardı. Bakalım hangi dizi ya da program kaçıncı sırada yer almış?
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Daha 17'nin 7. bölümüne Manifest konuk oldu.
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Daha 17'nin özeti de, diğer yarışma programlarını geride bıraktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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