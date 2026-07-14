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Kızılcık Şerbeti'nden Sağlık Sorunları Nedeniyle Ayrılmıştı, Star TV Dizisine Dahil Oldu

Kızılcık Şerbeti'nden Sağlık Sorunları Nedeniyle Ayrılmıştı, Star TV Dizisine Dahil Oldu

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.07.2026 - 09:09
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Star TV'nin iddialı dizisi Düğünümüz Var için hazırlıklar devam ediyor. Eda Ece, Şevval Sam, Binnur Kaya, Sarp Apak gibi isimlerin dahil olduğu Düğünümüz Var dizisine Kızılcık Şerbeti'nden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan usta oyuncunun dahil olduğu açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Star TV'nin Düğünümüz Var dizisinin kadrosunda sona gelindi.

Star TV'nin Düğünümüz Var dizisinin kadrosunda sona gelindi.

Eda Ece, Şevval Sam, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Nebahat Çehre, Sarp Apak, Yasemin Ergene, Nergis Kumbasar, Nevra Serezli, Sitare Akbaş, Buğra Gülsoy, Ceren Moray gibi oyuncuların rol aldığı Düğünümüz Var, yeni sezonda ekrana gelecek diziler arasında kadrosu en güçlü yapım olmasıyla öne çıkıyor. Kadrosu adeta yıldızlar geçidini andıran Düğünümüz Var'ın kadrosuna son olarak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan usta oyuncu dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen, Star TV'nin yeni dizisi Düğünümüz Var'a dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen, Star TV'nin yeni dizisi Düğünümüz Var'a dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nden geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ayrılan Settar Tanrıöğen, Düğünümüz Var dizisinde rol alacak. Settar Tanrıöğen, Star TV'nin yeni dizisinde Binnur Kaya ile partner olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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