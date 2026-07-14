Kızılcık Şerbeti'nden Sağlık Sorunları Nedeniyle Ayrılmıştı, Star TV Dizisine Dahil Oldu
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Star TV'nin iddialı dizisi Düğünümüz Var için hazırlıklar devam ediyor. Eda Ece, Şevval Sam, Binnur Kaya, Sarp Apak gibi isimlerin dahil olduğu Düğünümüz Var dizisine Kızılcık Şerbeti'nden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan usta oyuncunun dahil olduğu açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'nin Düğünümüz Var dizisinin kadrosunda sona gelindi.
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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen, Star TV'nin yeni dizisi Düğünümüz Var'a dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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