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Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör'lü "Haysiyet" Dizisinin Afiş Çekiminden İlk Görüntü

Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör'lü "Haysiyet" Dizisinin Afiş Çekiminden İlk Görüntü

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.07.2026 - 13:14
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Kanal D’nin yeni sezon dizisi Haysiyet için geri sayım başladı. Süreç Film imzalı dizinin afiş çekiminden ilk kareler ortaya çıkarken, başroller Doğukan Güngör ve Merih Öztürk’ün uyumu şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D’nin yeni sezon için hazırladığı, Süreç Film imzalı “Haysiyet” dizisi için afiş çekimi tamamlandı.

Kanal D’nin yeni sezon için hazırladığı, Süreç Film imzalı “Haysiyet” dizisi için afiş çekimi tamamlandı.

Dizinin başrol oyuncuları Doğukan Güngör ve Merih Öztürk, çekim sırasında objektiflere yansıyan uyumlarıyla şimdiden dikkat çekti.

Dizide Mehmet ve Simay karakterlerine hayat veren ikilinin, backstage karelerine yansıyan enerjisi sosyal medyada da ilgi uyandırdı. Renkli sokaklarda gerçekleştirilen afiş çekimi, dizinin atmosferine dair ilk ipuçlarını da verdi.

Eylül ayında izleyiciyle buluşması planlanan “Haysiyet”, emekçi bir aile ile zengin ve güçlü bir ailenin kesişen hayatlarını ekrana taşıyacak.

İşte Haysiyet'in başrolleri Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün afiş pozu:

İşte Haysiyet'in başrolleri Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün afiş pozu:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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