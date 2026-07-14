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Şarkıcı Melis Fis Oyunculuğa Adım Attı, Star TV Dizisine Dahil Oldu

Şarkıcı Melis Fis Oyunculuğa Adım Attı, Star TV Dizisine Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.07.2026 - 13:39
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Yeni sezonda ekranlara gelmeye hazırlanan ve adının 'Tuzlu Kahve' olacağı konuşulan Düğünümüz Var dizisinde kadro genişlemeye devam ediyor. Okuma provası gerçekleştirilen yapıma son olarak genç kuşağın sevilen şarkıcılarından Melis Fis katıldı. Başarılı isim, dizide Aydınoğlu Ailesi'nin üyelerinden Seda karakterini canlandıracak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve kulislerde adının "Tuzlu Kahve" olarak değişeceği konuşulan Düğünümüz Var dizisinde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan ve kulislerde adının "Tuzlu Kahve" olarak değişeceği konuşulan Düğünümüz Var dizisinde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Ekip, bugün gerçekleştirilen okuma provasında bir araya gelirken, dizinin oyuncu kadrosuna dikkat çeken bir isim daha katıldı. Aslı Zengin ile Ece Yosmaoğlu'nun kaleme aldığı yapımda, genç kuşağın sevilen şarkıcılarından Melis Fis de rol alacak.

Şarkıcı Melis Fis, Düğünümüz Var dizisine dahil oldu.

Şarkıcı Melis Fis, Düğünümüz Var dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melis Fis, dizide Aydınoğlu Ailesinin üyelerinden Seda karakterine hayat verecek.

Seda, hikâyede Candan'ın (Şevval Sam) kızı, Safiye (Binnur Kaya) ile Osman'ın (Settar Tanrıöğen) torunu, Mehmet (Buğra Gülsoy) ve Murat'ın (Sarp Apak) ise yeğeni olarak izleyici karşısına çıkacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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