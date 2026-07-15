Yeraltı'ndan Ayrılmıştı, ATV Dizisinde Burak Özçivit'le Partner Oldu
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Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı yeni ATV dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de Özçivit'in hangi oyuncuyla partner olacağı hala açıklanmamıştı. Burak Özçivit'in partneri sonunda belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW dizisi Yeraltı'nın sezon finalinde diziye veda eden oyuncu, Burak Özçivit'ler partner oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin başrol krizi yaşanan yeni dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"de Burak Özçivit'in kiminle partner olacağı bir süredir merak ediliyor.
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Yeraltı dizisinden ayrılan Beyza Gümülcine, ATV dizisinde Burak Özçivit'in partneri oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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