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Yeraltı'ndan Ayrılmıştı, ATV Dizisinde Burak Özçivit'le Partner Oldu

Yeraltı'ndan Ayrılmıştı, ATV Dizisinde Burak Özçivit'le Partner Oldu

burak özçivit yerli dizi Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.07.2026 - 08:23
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Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı yeni ATV dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de Özçivit'in hangi oyuncuyla partner olacağı hala açıklanmamıştı. Burak Özçivit'in partneri sonunda belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW dizisi Yeraltı'nın sezon finalinde diziye veda eden oyuncu, Burak Özçivit'ler partner oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin başrol krizi yaşanan yeni dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"de Burak Özçivit'in kiminle partner olacağı bir süredir merak ediliyor.

ATV'nin başrol krizi yaşanan yeni dizisi "Güneşin Doğduğu Yer"de Burak Özçivit'in kiminle partner olacağı bir süredir merak ediliyor.

ATV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in ilk başrolü Uğur Güneş olurken, sevilen oyuncu ani bir kararla projeden ayrılmış ve yerine Burak Özçivit gelmişti. Çekimleri Adana'da yapılacak dizide Burak Özçivit'in karakteri Kenan Kozan'ın büyük aşkı Tina'yı canlandıracak oyuncunun akıbeti sonunda belli oldu.

Yeraltı dizisinden ayrılan Beyza Gümülcine, ATV dizisinde Burak Özçivit'in partneri oldu.

Yeraltı dizisinden ayrılan Beyza Gümülcine, ATV dizisinde Burak Özçivit'in partneri oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre NOW'ın Yeraltı dizisinde avukat Hande karakterine hayat veren Beyza Gümülcine, ATV'de ekrana gelecek Güneşin Doğduğu Yer'in kadın başrol oyuncusu oldu. Burak Özçivit'in partneri olarak seyirci karşısına çıkacak olan Beyza Gümülcine'nin karakteri Tina şimdiden merak yarattı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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