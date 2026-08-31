Neslihan Atagül'ün Partneri Olması İçin Halit Özgür Sarı'ya Teklif Gitmesi Ortalığı Ayağa Kaldırdı
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Ay Yapım imzalı Kaderin Cilvesi, merkezine güçlü bir kadın karakteri alan bir drama olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak 2023 yılında Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Neslihan Atagül de Kaderin Cilvesi ile ekranlara dönecek. Ünlü isim için partner arayışları sürerken Halit Özgür Sarı'nın düşünülmesi sosyal medyada pek beğenilmedi.
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Son olarak 2022-2023 sezonunda yayınlanan Gecenin Ucunda dizisiyle izlediğimiz Neslihan Atagül, Kaderin Cilvesi ile ekranlara dönüyor.
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Kara Sevda ekibini yeniden bir araya getiren Kaderin Cilvesi dizisinde Neslihan Atagül'ün partneri için Halit Özgür Sarı'yla görüşüldüğü açıklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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