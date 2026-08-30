Michelin Yıldızlı Masterchef Şampiyonu Serhat Doğramacı Baba Oldu!
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MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'dan müjdeli haber geldi. Yarışmanın ardından gastronomi dünyasında başarıdan başarıya koşan ünlü şef, eşi Burcu Doğramacı ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, oğullarına verdikleri isimle de dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Serhat Doğramacı'yı hayatımıza sokan yer MasterChef mutfağıydı ama daha ilk günden yarışmaya neden geldiğini epey net söylemişti: Şampiyon olmaya!
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MasterChef'ten şampiyon çıkan Serhat Doğramacı, yarışma sonrası kariyerini gastronomi dünyasında büyütürken özel hayatında da yepyeni bir döneme adım attı.
Burcu Doğramacı, Atlas bebeği geçtiğimiz saatlerde ilk kez paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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