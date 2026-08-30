article/comments
article/share
Haberler
TV
Michelin Yıldızlı Masterchef Şampiyonu Serhat Doğramacı Baba Oldu!

Michelin Yıldızlı Masterchef Şampiyonu Serhat Doğramacı Baba Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.08.2026 - 21:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'dan müjdeli haber geldi. Yarışmanın ardından gastronomi dünyasında başarıdan başarıya koşan ünlü şef, eşi Burcu Doğramacı ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, oğullarına verdikleri isimle de dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serhat Doğramacı'yı hayatımıza sokan yer MasterChef mutfağıydı ama daha ilk günden yarışmaya neden geldiğini epey net söylemişti: Şampiyon olmaya!

Serhat Doğramacı'yı hayatımıza sokan yer MasterChef mutfağıydı ama daha ilk günden yarışmaya neden geldiğini epey net söylemişti: Şampiyon olmaya!

Gastronomi dünyasıyla yolu ekranlardan çok daha önce kesişen Serhat Doğramacı, turizm ve otelcilik eğitiminin ardından üniversitede aşçılık okudu. Amerika ve Almanya'da da çalışan genç şef, MasterChef'e gelmeden önce ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında çok sayıda madalya ve kupa kazanmıştı. Yani mutfağa pek de acemi girmemişti. 

Fakat Türkiye'nin Serhat Doğramacı'yı asıl tanıdığı yıl 2020 oldu. MasterChef Türkiye 2020 kadrosuna dahil olan Doğramacı, daha yarışmanın başında Mehmet Yalçınkaya'nın kendisine yönelttiği “MasterChef'te ne yapacaksın?” sorusuna hiç dolandırmadan birinci olacağını söylemişti. 

O öz güven yarışma boyunca da pek değişmedi. Sakinliği, teknik bilgisi ve zaman zaman fazlasıyla iddialı bulunan tavırlarıyla sezonun en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Serhat, söylediğini de yaptı. Büyük finalde Barbaros Yoloğlu'yla karşı karşıya geldi ve rakibini geride bırakarak MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu oldu. 

Üstelik Serhat için MasterChef kupası kariyerinin zirvesi değil, sonrasında gelecek başarıların başlangıcı oldu.

MasterChef'ten şampiyon çıkan Serhat Doğramacı, yarışma sonrası kariyerini gastronomi dünyasında büyütürken özel hayatında da yepyeni bir döneme adım attı.

MasterChef'ten şampiyon çıkan Serhat Doğramacı, yarışma sonrası kariyerini gastronomi dünyasında büyütürken özel hayatında da yepyeni bir döneme adım attı.

Yarışmanın ardından popülerliğini yalnızca sosyal medyayla sınırlamayan Doğramacı, İstanbul Kadıköy'de bir burger restoranı açtı. Ardından rotasını Bodrum'a çevirdi ve Yalıkavak'taki Mezra ile gastronomi dünyasındaki iddiasını çok daha farklı bir noktaya taşıdı. 

Başarılar da peş peşe geldi. Mezra ile Michelin Rehberi'ne giren Serhat Doğramacı, Michelin Genç Şef Ödülü'nünsahibi olurken sürdürülebilir gastronomiye verilen Michelin Yeşil Yıldız'ı da aldı. MasterChef mutfağında başlayan yolculuğun birkaç yıl içerisinde Michelin sahnesine kadar uzanması anlayacağınız hiç fena olmadı! 

Kariyerinde bütün bunlar yaşanırken özel hayatında da mutluluğu yakalayan Serhat Doğramacı, uzun süredir birlikte olduğu Burcu Bakır'la Haziran 2022'de evlendi.

Geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyuran çiftin heyecanlı bekleyişi de nihayet sona erdi. Serhat ve Burcu Doğramacı ilk kez anne-baba oldu! Çift, yaklaşık 10 gün önce dünyaya gelen oğullarıyla ilk aile karelerini sosyal medyada paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. 

Minik Doğramacı'ya verdikleri isim de dikkat çekti: Çift oğullarına Atlas adını verdi. Burcu Doğramacı, bebeğiyle geçirdiği ilk 10 günü hayatlarının en yoğun, duygusal ve güzel günleri olarak anlatırken Atlas'a “İyi ki bizi seçtin” sözleriyle seslendi. 

MasterChef kupası, Michelin başarıları derken Serhat Doğramacı'nın hayatındaki en yeni unvanı da böylece belli oldu: Baba!

Burcu Doğramacı, Atlas bebeği geçtiğimiz saatlerde ilk kez paylaştı.

Burcu Doğramacı, Atlas bebeği geçtiğimiz saatlerde ilk kez paylaştı.

Hoş geldin minik Doğramacı, musmutlu bir ömrün olsun! 🧿

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın