Michelin Yıldızlı Masterchef Şampiyonu Serhat Doğramacı Baba Oldu!

Gastronomi dünyasıyla yolu ekranlardan çok daha önce kesişen Serhat Doğramacı, turizm ve otelcilik eğitiminin ardından üniversitede aşçılık okudu. Amerika ve Almanya'da da çalışan genç şef, MasterChef'e gelmeden önce ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında çok sayıda madalya ve kupa kazanmıştı. Yani mutfağa pek de acemi girmemişti.

Fakat Türkiye'nin Serhat Doğramacı'yı asıl tanıdığı yıl 2020 oldu. MasterChef Türkiye 2020 kadrosuna dahil olan Doğramacı, daha yarışmanın başında Mehmet Yalçınkaya'nın kendisine yönelttiği “MasterChef'te ne yapacaksın?” sorusuna hiç dolandırmadan birinci olacağını söylemişti.

O öz güven yarışma boyunca da pek değişmedi. Sakinliği, teknik bilgisi ve zaman zaman fazlasıyla iddialı bulunan tavırlarıyla sezonun en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Serhat, söylediğini de yaptı. Büyük finalde Barbaros Yoloğlu'yla karşı karşıya geldi ve rakibini geride bırakarak MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu oldu.

Üstelik Serhat için MasterChef kupası kariyerinin zirvesi değil, sonrasında gelecek başarıların başlangıcı oldu.