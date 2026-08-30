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Gören Tanıyamadı: Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç, Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı!

Gören Tanıyamadı: Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç, Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.08.2026 - 17:47
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Muhtemel Aşk dizisinde Kadir karakteriyle dikkat çeken Ekin Koç, bu kez çocukluk fotoğrafıyla gündeme oturdu. Şimdilerde kara yağız haliyle tanıdığımız oyuncunun küçükken sapsarı olduğunu görenler şaşırdı. “Kabadayı yıllarımız” notuyla gelen fotoğrafta Koç'u tanımak neredeyse imkansızdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Ekin Koç, yıllar içerisinde seçtiği birbirinden farklı rollerle ekranların en sevilen oyuncularından birine dönüştü.

Ekin Koç, yıllar içerisinde seçtiği birbirinden farklı rollerle ekranların en sevilen oyuncularından birine dönüştü.

Ekin Koç'la tanışmamız 2013 yılına, bir dönemin gençlik fenomenlerinden Sana Bir Sır Vereceğim dizisine dayanıyor. Dizide canlandırdığı Tilki karakteriyle özellikle genç izleyicilerin dikkatini çeken Koç, ardından Benim Adım Gültepe ile yoluna devam etti. Asıl büyük çıkışlarından biri ise Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde hayat verdiği Sultan Ahmed karakteri oldu. 

Sonrası zaten oldukça dolu bir kariyer... Hayat Sırları, Uyanış: Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Taş Kağıt Makas gibi televizyon projelerinde izlediğimiz oyuncu; sinemada da Senden Bana Kalan, Ali ve Nino, Bizim İçin Şampiyon, Okul Tıraşı ve Kurak Günler gibi birbirinden farklı yapımlarla karşımıza çıktı. Hatta Okul Tıraşı'ndaki performansı kendisine 2021 Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü getirdi. Son yıllarda uluslararası projelere de açılan Koç, The Things You Kill (Öldürdüğün Şeyler) ve HBO yapımı Succession gibi yapımlarda da yer aldı. 

Romantik gençten padişaha, mahalle delikanlısından çok daha sert karakterlere kadar epey geniş bir skalada izledik kendisini. Fakat bu yaz Ekin Koç'un popülerliğine yeni bir dalga ekleyen rolü şüphesiz Muhtemel Aşk'ın Kadir'i oldu.

Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu'yla başrolü paylaştığı Muhtemel Aşk'ta Ekin Koç'u bu kez çok daha maço, sert ve "kabadayı" bir karakterle izliyoruz.

Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu'yla başrolü paylaştığı Muhtemel Aşk'ta Ekin Koç'u bu kez çok daha maço, sert ve "kabadayı" bir karakterle izliyoruz.

Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk, MF Yapım imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu bulunuyor. Kadroda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Melisa Berberoğlu, Müge Bayramoğlu, Melis Minkari ve Selen Domaç gibi isimler yer alıyor. 

Hikayenin merkezinde Ayça Ayşin Turan'ın canlandırdığı başarılı avukat Defne var. Kariyerini kendi emeğiyle kuran, güçlü ve kontrollü bir hayat süren Defne'nin düzeni, aynı proje için teklif alan iki başarılı mimar Kadir ve Tolga ile yollarının kesişmesiyle altüst oluyor. Feyyaz Şerifoğlu Tolga'yı canlandırırken Ekin Koç ise doğrudan tavırları, sert mizacı ve geri adım atmayan haliyle Kadir'e hayat veriyor. Böylece Defne kendisini iki bambaşka adamın arasında, bolca yanlış anlaşılma, kıskançlık ve çekimin ortasında buluyor. 

Ekin Koç'u daha önce sert karakterlerde izlemiş olsak da Kadir'in maço, kabadayı ve kara yağız havası oyuncunun alıştığımız romantik jön görüntüsüne bambaşka bir boyut kattı. Üstelik Kadir'in atları, kavgaları, sert çıkışları derken karakterin delikanlı tarafı iyice öne çıkmış durumda. Son bölümde bile Kadir'i atıyla ormana giderken bir sürücüyle kavga edip nezarethaneye düşerken izledik. 

Yeni imajıyla da karaktere iyice bürünen Koç'un kısacık koyu saçları, sakalları ve sert görünümü Kadir'in alametifarikalarından biri oldu desek yeridir. Tam da bu nedenle birazdan göreceğiniz fotoğrafla bugünkü Ekin Koç'u yan yana koyduğumuzda insanın kısa süreli bir sistem hatası yaşaması kaçınılmaz!

Bu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Ekin Koç, bu kez yıllar öncesine gidip çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Bu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Ekin Koç, bu kez yıllar öncesine gidip çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ve karşımıza çıkan minik Ekin Koç'a bakınca ilk tepkimiz şu oldu: 'Kadir, sen misin gerçekten?' Şimdilerde kısacık siyah saçları, sakalları ve Muhtemel Aşk'ın Kadir'iyle iyice pekişen kara yağız delikanlı görüntüsüyle karşımızda olan Ekin Koç'un çocukluğu bugünkü haline resmen taban tabana zıt çıktı.

Koç, Instagram hikayesinde “Kabadayı yıllarımız” notuyla çocukluk yıllarından bir karesini paylaştı. Ancak fotoğraftaki “kabadayı”nın en dikkat çekici detayı sert bakışları değil, sapsarı saçlarıydı! Öyle ki fotoğraf önümüze isimsiz şekilde düşse bu sarışın minikliği görüp “Bu Ekin Koç” diyebilmemiz pek mümkün olmazdı. Bugünkü koyu saçlı ve sakallı haliyle çocukluk fotoğrafı yan yana getirildiğinde aradaki fark insanı bir kez daha bakmaya zorladı.

Bir de yıllardır çevremizden duyduğumuz o meşhur “Ben aslında çocukken sarışındım” cümlesi vardır ya... Ekin Koç klişenin ete kemiğe bürünmüş hali çıktı! Çocukluk fotoğrafıyla bunu tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ispatlayan oyuncunun saçlarının yıllar içerisinde bu kadar koyulaşması da ortaya oldukça şaşırtıcı bir önce-sonra görüntüsü çıkardı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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