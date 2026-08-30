Gören Tanıyamadı: Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç, Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı!
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Muhtemel Aşk dizisinde Kadir karakteriyle dikkat çeken Ekin Koç, bu kez çocukluk fotoğrafıyla gündeme oturdu. Şimdilerde kara yağız haliyle tanıdığımız oyuncunun küçükken sapsarı olduğunu görenler şaşırdı. “Kabadayı yıllarımız” notuyla gelen fotoğrafta Koç'u tanımak neredeyse imkansızdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Ekin Koç, yıllar içerisinde seçtiği birbirinden farklı rollerle ekranların en sevilen oyuncularından birine dönüştü.
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Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu'yla başrolü paylaştığı Muhtemel Aşk'ta Ekin Koç'u bu kez çok daha maço, sert ve "kabadayı" bir karakterle izliyoruz.
Bu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Ekin Koç, bu kez yıllar öncesine gidip çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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