Gören Tanıyamadı: Muhtemel Aşk'ın Kadir'i Ekin Koç, Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı!

Ekin Koç'la tanışmamız 2013 yılına, bir dönemin gençlik fenomenlerinden Sana Bir Sır Vereceğim dizisine dayanıyor. Dizide canlandırdığı Tilki karakteriyle özellikle genç izleyicilerin dikkatini çeken Koç, ardından Benim Adım Gültepe ile yoluna devam etti. Asıl büyük çıkışlarından biri ise Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde hayat verdiği Sultan Ahmed karakteri oldu.

Sonrası zaten oldukça dolu bir kariyer... Hayat Sırları, Uyanış: Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Taş Kağıt Makas gibi televizyon projelerinde izlediğimiz oyuncu; sinemada da Senden Bana Kalan, Ali ve Nino, Bizim İçin Şampiyon, Okul Tıraşı ve Kurak Günler gibi birbirinden farklı yapımlarla karşımıza çıktı. Hatta Okul Tıraşı'ndaki performansı kendisine 2021 Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü getirdi. Son yıllarda uluslararası projelere de açılan Koç, The Things You Kill (Öldürdüğün Şeyler) ve HBO yapımı Succession gibi yapımlarda da yer aldı.

Romantik gençten padişaha, mahalle delikanlısından çok daha sert karakterlere kadar epey geniş bir skalada izledik kendisini. Fakat bu yaz Ekin Koç'un popülerliğine yeni bir dalga ekleyen rolü şüphesiz Muhtemel Aşk'ın Kadir'i oldu.