Cemiyetin Popüler İsmi Derev Clara Kösedağ Evlendi: Kilise Düğünü Sosyeteyi Bir Araya Getirdi!

1997 İstanbul doğumlu Derev Clara Kösedağ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New York'taki Fashion Institute of Technology'de moda tasarımı eğitimi aldı. Henüz öğrencilik yıllarında tasarımlarıyla dikkat çeken Kösedağ, daha sonra kendi markası Declara'yı kurarak moda dünyasında yoluna devam etti. Renkli, desenli ve iddialı tasarımlarıyla kendine özgü bir çizgi yaratan Derev, zaman içerisinde İstanbul cemiyet hayatının da popüler yüzlerinden biri haline geldi.

Onu sosyal medyada daha görünür kılan şeylerden biri de yakın arkadaş çevresi oldu. Sibil Çetinkaya, Dila ve Sima Tarkan, Ecem Oltulu gibi sosyal medya ve cemiyet hayatının tanınan isimleriyle aynı arkadaş grubunda yer alan Derev'in özellikle Sibil Çetinkaya'yla bağı ayrı. Çünkü ikili yakın arkadaş olmanın ötesinde teyze kızları. Birlikte büyüyen ve birbirlerine oldukça düşkün olan kuzenleri yıllardır tatillerden özel günlere kadar pek çok anlarında yan yana görüyoruz.

Derev'in özel hayatında ise çok uzun zamandır Rudi Bodosoğlu var. 14 yıl önce Kınalıada'da tanışan ikilinin ilişkisi önce yakın bir arkadaşlıkla başladı. Dostlukları zamanla aşka dönüşürken Derev ve Rudi yaklaşık 10 yıldır birlikteliklerini sürdürüyor. Derev'in New York'ta yaşadığı dönemde uzun mesafe ilişkisini de atlatan çift, yıllar içerisinde beraber büyüdüklerini anlatmıştı.

Yani geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen düğünle taçlanan hikayenin arkasında aslında 10 yıllık bir aşk, ondan da eskiye dayanan bir tanışıklık vardı.