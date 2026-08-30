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Cemiyetin Popüler İsmi Derev Clara Kösedağ Evlendi: Kilise Düğünü Sosyeteyi Bir Araya Getirdi!

Cemiyetin Popüler İsmi Derev Clara Kösedağ Evlendi: Kilise Düğünü Sosyeteyi Bir Araya Getirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.08.2026 - 16:49
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Cemiyet hayatının popüler isimlerinden Derev Clara Kösedağ, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Rudi Bodosoğlu ile dünyaevine girdi. Kilisede gerçekleşen törenin ardından kutlamalar Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'ta devam etti. Sibil Çetinkaya ve Şeyma Subaşı'nın da aralarında bulunduğu tanınmış isimler çifti bu özel gününde yalnız bırakmadı.Gelinliğiyle sosyal medyadan tam not alan Derev Clara'nın kız arkadaşlarıyla yaptığı dans da gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Gelin, damat ve davetliler derken görkemli düğünden konuşacak epey detay çıktı!

Buyurun, o detayları beraber inceleyelim.

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Cemiyet hayatının yakından tanıdığı Derev Clara Kösedağ, uzun yıllardır hem moda dünyasında hem de sosyal medyada adından söz ettiren isimlerden.

Cemiyet hayatının yakından tanıdığı Derev Clara Kösedağ, uzun yıllardır hem moda dünyasında hem de sosyal medyada adından söz ettiren isimlerden.

1997 İstanbul doğumlu Derev Clara Kösedağ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New York'taki Fashion Institute of Technology'de moda tasarımı eğitimi aldı. Henüz öğrencilik yıllarında tasarımlarıyla dikkat çeken Kösedağ, daha sonra kendi markası Declara'yı kurarak moda dünyasında yoluna devam etti. Renkli, desenli ve iddialı tasarımlarıyla kendine özgü bir çizgi yaratan Derev, zaman içerisinde İstanbul cemiyet hayatının da popüler yüzlerinden biri haline geldi.

Onu sosyal medyada daha görünür kılan şeylerden biri de yakın arkadaş çevresi oldu. Sibil Çetinkaya, Dila ve Sima Tarkan, Ecem Oltulu gibi sosyal medya ve cemiyet hayatının tanınan isimleriyle aynı arkadaş grubunda yer alan Derev'in özellikle Sibil Çetinkaya'yla bağı ayrı. Çünkü ikili yakın arkadaş olmanın ötesinde teyze kızları. Birlikte büyüyen ve birbirlerine oldukça düşkün olan kuzenleri yıllardır tatillerden özel günlere kadar pek çok anlarında yan yana görüyoruz.

Derev'in özel hayatında ise çok uzun zamandır Rudi Bodosoğlu var. 14 yıl önce Kınalıada'da tanışan ikilinin ilişkisi önce yakın bir arkadaşlıkla başladı. Dostlukları zamanla aşka dönüşürken Derev ve Rudi yaklaşık 10 yıldır birlikteliklerini sürdürüyor. Derev'in New York'ta yaşadığı dönemde uzun mesafe ilişkisini de atlatan çift, yıllar içerisinde beraber büyüdüklerini anlatmıştı.

Yani geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen düğünle taçlanan hikayenin arkasında aslında 10 yıllık bir aşk, ondan da eskiye dayanan bir tanışıklık vardı.

Aylar süren hazırlıkların ardından Derev Clara Kösedağ ve Rudi Bodosoğlu dünyaevine girdi; düğün de beklendiği üzere cemiyet hayatını bir araya getirdi!

Aylar süren hazırlıkların ardından Derev Clara Kösedağ ve Rudi Bodosoğlu dünyaevine girdi; düğün de beklendiği üzere cemiyet hayatını bir araya getirdi!

Kız isteme ve nişan törenlerinin ardından Derev'in kalabalık arkadaş grubuyla çıktığı Mikonos bekarlığa vedasıyla iyice düğün moduna giren çift, sonunda muradına erdi.

Derev Clara Kösedağ ve Rudi Bodosoğlu'nun nikahı kilisede kıyıldı. Kalabalık davetli grubunun eşlik ettiği törenin ardından kutlamanın adresi ise İstanbul'un en gösterişli mekanlarından Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus oldu.

Boğaz manzarasına karşı düzenlenen düğünde beyaz ve pastel tonlardaki çiçeklerin ağırlıkta olduğu görkemli dekorasyon dikkat çekerken gecenin yıldızı elbette Derev'di. Moda tasarımcısı bir gelinin tercihinin ne olacağı da ayrıca merak konusuydu. Kösedağ, büyük gününde Zuhair Murad imzalı, yoğun dantel işlemeleri ve transparan detaylarıyla öne çıkan straplez bir gelinlik tercih etti.

Düğünün en dikkat çeken taraflarından biri ise kalabalık konuk listesiydi. Derev'in yıllardır içinde bulunduğu cemiyet çevresi düşünülünce zaten mütevazı bir davet beklemek pek mümkün değildi! Sibil Çetinkaya ve Şeyma Subaşı'nın da aralarında bulunduğu sosyal medya ve cemiyet hayatından birçok tanınmış isim çiftin mutluluğuna ortak olmak için düğüne akın etti.

Kilisede başlayan ve ardından Boğaz'ın kıyısında devam eden gece; couture gelinliği, gösterişli dekorasyonu ve kalabalık davetli grubuyla tam anlamıyla cemiyet hayatının buluşma noktalarından birine dönüştü. Derev ve Rudi'nin yıllardır devam eden aşkının finali de haliyle sessiz sedasız değil, epey şatafatlı oldu!

ecenin yıldızı olan Derev Clara Kösedağ'ın gelinliği sosyal medyadan tam not alırken düğünün en dikkat çeken anlarından biri de kız arkadaşlarıyla yaptığı dans oldu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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