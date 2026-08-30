Cemiyetin Popüler İsmi Derev Clara Kösedağ Evlendi: Kilise Düğünü Sosyeteyi Bir Araya Getirdi!
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Cemiyet hayatının popüler isimlerinden Derev Clara Kösedağ, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Rudi Bodosoğlu ile dünyaevine girdi. Kilisede gerçekleşen törenin ardından kutlamalar Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'ta devam etti. Sibil Çetinkaya ve Şeyma Subaşı'nın da aralarında bulunduğu tanınmış isimler çifti bu özel gününde yalnız bırakmadı.Gelinliğiyle sosyal medyadan tam not alan Derev Clara'nın kız arkadaşlarıyla yaptığı dans da gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Gelin, damat ve davetliler derken görkemli düğünden konuşacak epey detay çıktı!
Buyurun, o detayları beraber inceleyelim.
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Cemiyet hayatının yakından tanıdığı Derev Clara Kösedağ, uzun yıllardır hem moda dünyasında hem de sosyal medyada adından söz ettiren isimlerden.
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Aylar süren hazırlıkların ardından Derev Clara Kösedağ ve Rudi Bodosoğlu dünyaevine girdi; düğün de beklendiği üzere cemiyet hayatını bir araya getirdi!
ecenin yıldızı olan Derev Clara Kösedağ'ın gelinliği sosyal medyadan tam not alırken düğünün en dikkat çeken anlarından biri de kız arkadaşlarıyla yaptığı dans oldu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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