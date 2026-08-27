Annesiyle Bir Yıldır Küs Olan Reynmen'in Tatil Pozundaki O Detay Fazla Manidar Bulundu!

Her şey Nasibe Yılmaz'ın Hadise'nin sahne performansına yaptığı oldukça sert yorumla başladı. Yılmaz, Hadise'nin danslarını ve sahne kostümünü eleştirirken kullandığı ifadeler nedeniyle büyük tepki çekti. Hadise de kendisine cevap verdi, Nasibe Yılmaz daha sonra sözlerinin ağır olduğunu kabul ederek özür diledi. Fakat konu Hadise'yle başlayıp kısa sürede aile meselesine dönüştü.

Emire Cansu Kurtaran'ın kayınvalidesine yönelik yazılan 'Dön de hanene bak' şeklindeki bir yorumu beğenip ardından beğenisini geri çekmesi dikkat çekti. Sonrasında Reynmen annesini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı; Emire Cansu ve Nasibe Yılmaz cephesinde de takipten çıkmalar yaşandı. Nasibe Hanım'ın 'Zengin ve kaliteli ailelerin kızlarına giydirdikleri' ifadelerinin bulunduğu bir videoyu paylaşması gelinine gönderme olarak yorumlandı. Ardından aile ve anneye saygı üzerine yaptığı başka paylaşımlar da gerilimi iyice görünür hale getirdi.

Reynmen ise o dönem eşinin yanında durduğunu açıkça belli etti. Annesiyle ilgili konuşurken 'Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun' dedi; Nasibe Yılmaz'ı 'kök ailesi', eşiyle kurduğu hayatı ise koruması gereken kendi ailesi olarak tanımladı. Yine de annesine karşı kin beslemediğinin altını çizdi. Nasibe Yılmaz cephesinden ise aylar içerisinde birkaç kez barışma sinyali geldi. Ağustos 2025'te oğluna seslenerek onu sevdiğini söyledi, gelini Emire Cansu'ya karşı da kötü bir düşüncesi olmadığını belirtti. Reynmen o dönem 'Küs değiliz, anne-oğul arasında küslük olmaz' dese de aralarındaki mesafe kapanmadı.

Hatta Aralık ayında mesele iyice dikkat çekici bir noktaya geldi. Nasibe Yılmaz, Reynmen'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Reynmen ise kendisini kutlayan diğer yakınlarının paylaşımlarını hikayesine taşırken annesinin paylaşımını es geçti. Bunun üzerine Nasibe Hanım canlı yayın açarak üzüldüğünü saklamadı ve 'Zamanı ve ilahi adaleti bekliyorum' sözleriyle sitem etti. Reynmen'e annesinin bu çıkışı sorulduğunda aldığı tavır da pek yumuşak olmadı: 'Konuşmak istemiyorum. Annem biraz seviyor böyle şeyleri.'

Nasibe Yılmaz sonraki dönemde de oğlunun eski görüntülerini paylaşarak özlemini belli etti, fakat Reynmen cephesinden kamuoyuna yansıyan net bir barışma adımı gelmedi.