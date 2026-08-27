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Annesiyle Bir Yıldır Küs Olan Reynmen'in Tatil Pozundaki O Detay Fazla Manidar Bulundu!

Annesiyle Bir Yıldır Küs Olan Reynmen'in Tatil Pozundaki O Detay Fazla Manidar Bulundu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.08.2026 - 21:27
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Reynmen ve annesi Nasibe Yılmaz arasındaki bir yılı aşkın süredir devam eden küslük, magazin gündeminin kapanmayan defterlerinden biri haline geldi. Bir dönem annesine düşkünlüğüyle tanıdığımız Reynmen, Nasibe Yılmaz'ın peş peşe gelen barışma çağrılarına rağmen mesafesini korumaya devam etti. 

Hatta annesinin doğum günü kutlamasını dahi görmezden gelmesi zamanında epey tepki çekmişti. Şimdilerde eşi Emire Cansu Kurtaran'la tatilin tadını çıkaran Reynmen'in paylaştığı karelerdeki bir detay ise tüm bu yaşananları yeniden akıllara getirdi. Tatilde kiminle olduklarını fark eden bazı sosyal medya kullanıcıları 'Pes artık' demeden geçemedi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Reynmen'i hayatımıza girdiği ilk dönemlerden beri takip edenler, annesi Nasibe Yılmaz'a ne kadar düşkün olduğunu da gayet iyi hatırlayacaktır.

Reynmen'i hayatımıza girdiği ilk dönemlerden beri takip edenler, annesi Nasibe Yılmaz'a ne kadar düşkün olduğunu da gayet iyi hatırlayacaktır.

Scorp ve YouTube videolarıyla hayatımıza giren, ardından 'Derdim Olsun', 'Ela' gibi şarkılarıyla fenomenlikten müzik dünyasının en çok dinlenen isimlerinden birine dönüşen Reynmen, yani Yusuf Aktaş, özel hayatını da hiçbir zaman tamamen kapalı kapılar ardında yaşayan isimlerden olmadı. Özellikle ailesiyle olan ilişkisi, şöhretinin ilk yıllarından itibaren takipçilerinin yakından bildiği konulardan biriydi. Bu aile tablosunun en çok tanıdığımız isimlerinden biri de annesi Nasibe Yılmaz oldu.

Anne-oğulun sosyal medyadaki samimi halleri, birlikte yaptıkları paylaşımlar ve birbirlerine olan düşkünlükleri yıllar içerisinde Nasibe Hanım'ı da magazin dünyasının tanıdık yüzlerinden biri haline getirdi. Hatta Nasibe Yılmaz yalnızca 'Reynmen'in annesi' olarak kalmadı; 2022 yılında Gelin Evi'ne katıldı, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da kendi başına gündem olmaya başladı. Reynmen'in 2024 yılında Emire Cansu Kurtaran'la İtalya'nın Amalfi kıyısında evlenmesiyle birlikte aileye yeni bir isim daha dahil oldu. Çift, yaklaşık 60 kişilik aile ve yakın arkadaş grubunun katıldığı özel bir törenle dünyaevine girmişti.

Fakat yıllarca birbirlerine olan düşkünlükleriyle bildiğimiz Reynmen ve annesi cephesinde işler bir süre sonra hiç beklemediğimiz bir noktaya geldi.

Anne-oğul arasındaki ipler 2025'te öyle bir gerildi ki aradan bir yılı aşkın zaman geçmesine rağmen eski günlere hala dönülebilmiş değil.

Anne-oğul arasındaki ipler 2025'te öyle bir gerildi ki aradan bir yılı aşkın zaman geçmesine rağmen eski günlere hala dönülebilmiş değil.

Her şey Nasibe Yılmaz'ın Hadise'nin sahne performansına yaptığı oldukça sert yorumla başladı. Yılmaz, Hadise'nin danslarını ve sahne kostümünü eleştirirken kullandığı ifadeler nedeniyle büyük tepki çekti. Hadise de kendisine cevap verdi, Nasibe Yılmaz daha sonra sözlerinin ağır olduğunu kabul ederek özür diledi. Fakat konu Hadise'yle başlayıp kısa sürede aile meselesine dönüştü.

Emire Cansu Kurtaran'ın kayınvalidesine yönelik yazılan 'Dön de hanene bak' şeklindeki bir yorumu beğenip ardından beğenisini geri çekmesi dikkat çekti. Sonrasında Reynmen annesini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı; Emire Cansu ve Nasibe Yılmaz cephesinde de takipten çıkmalar yaşandı. Nasibe Hanım'ın 'Zengin ve kaliteli ailelerin kızlarına giydirdikleri' ifadelerinin bulunduğu bir videoyu paylaşması gelinine gönderme olarak yorumlandı. Ardından aile ve anneye saygı üzerine yaptığı başka paylaşımlar da gerilimi iyice görünür hale getirdi.

Reynmen ise o dönem eşinin yanında durduğunu açıkça belli etti. Annesiyle ilgili konuşurken 'Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun' dedi; Nasibe Yılmaz'ı 'kök ailesi', eşiyle kurduğu hayatı ise koruması gereken kendi ailesi olarak tanımladı. Yine de annesine karşı kin beslemediğinin altını çizdi. Nasibe Yılmaz cephesinden ise aylar içerisinde birkaç kez barışma sinyali geldi. Ağustos 2025'te oğluna seslenerek onu sevdiğini söyledi, gelini Emire Cansu'ya karşı da kötü bir düşüncesi olmadığını belirtti. Reynmen o dönem 'Küs değiliz, anne-oğul arasında küslük olmaz' dese de aralarındaki mesafe kapanmadı.

Hatta Aralık ayında mesele iyice dikkat çekici bir noktaya geldi. Nasibe Yılmaz, Reynmen'in doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Reynmen ise kendisini kutlayan diğer yakınlarının paylaşımlarını hikayesine taşırken annesinin paylaşımını es geçti. Bunun üzerine Nasibe Hanım canlı yayın açarak üzüldüğünü saklamadı ve 'Zamanı ve ilahi adaleti bekliyorum' sözleriyle sitem etti. Reynmen'e annesinin bu çıkışı sorulduğunda aldığı tavır da pek yumuşak olmadı: 'Konuşmak istemiyorum. Annem biraz seviyor böyle şeyleri.'

Nasibe Yılmaz sonraki dönemde de oğlunun eski görüntülerini paylaşarak özlemini belli etti, fakat Reynmen cephesinden kamuoyuna yansıyan net bir barışma adımı gelmedi.

Derken Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran'ın son tatilinden gelen bir aile karesi, bütün bu hikayeyi bilenlerin gözünden kaçmayacak bir detayı ortaya çıkardı.

Derken Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran'ın son tatilinden gelen bir aile karesi, bütün bu hikayeyi bilenlerin gözünden kaçmayacak bir detayı ortaya çıkardı.

Reynmen ve eşi Emire Cansu Kurtaran şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Çiftin sosyal medyada paylaştığı karelere baktığımızda ise tatile yalnız çıkmadıklarını görüyoruz. Yanlarında Emire Cansu Kurtaran'ın annesi, yani Reynmen'in kayınvalidesi de var!

Normal şartlarda eşinin annesiyle gayet güzel vakit geçiren bir damadın aile tatiline çıkmasında konuşulacak hiçbir şey yok elbette. Fakat söz konusu kişi, bir yılı aşkın süredir kendi annesiyle arasındaki buzları eritemeyen Reynmen olunca fotoğraf sosyal medyada biraz başka türlü okundu. Bir tarafta oğluna sosyal medya üzerinden defalarca seslenen, doğum gününde yaptığı kutlama dahi karşılıksız kalan ve zaman zaman özlemini açıkça belli eden Nasibe Yılmaz; diğer tarafta eşi ve kayınvalidesiyle verilen keyifli tatil pozları...

Hal böyle olunca bazı sosyal medya kullanıcıları da bu tezat karşısında kendini tutamadı. Reynmen'in kendi annesiyle arasındaki mesafeyi bu kadar uzun süredir korurken eşinin annesiyle tatile çıkması fazlasıyla manidar bulundu; hatta 'Annesine bunu yapan başkasına ne yapmaz?' minvalinde sert yorumlar yapanlar da oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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