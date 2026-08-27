Annesiyle Bir Yıldır Küs Olan Reynmen'in Tatil Pozundaki O Detay Fazla Manidar Bulundu!
Reynmen ve annesi Nasibe Yılmaz arasındaki bir yılı aşkın süredir devam eden küslük, magazin gündeminin kapanmayan defterlerinden biri haline geldi. Bir dönem annesine düşkünlüğüyle tanıdığımız Reynmen, Nasibe Yılmaz'ın peş peşe gelen barışma çağrılarına rağmen mesafesini korumaya devam etti.
Hatta annesinin doğum günü kutlamasını dahi görmezden gelmesi zamanında epey tepki çekmişti. Şimdilerde eşi Emire Cansu Kurtaran'la tatilin tadını çıkaran Reynmen'in paylaştığı karelerdeki bir detay ise tüm bu yaşananları yeniden akıllara getirdi. Tatilde kiminle olduklarını fark eden bazı sosyal medya kullanıcıları 'Pes artık' demeden geçemedi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Reynmen'i hayatımıza girdiği ilk dönemlerden beri takip edenler, annesi Nasibe Yılmaz'a ne kadar düşkün olduğunu da gayet iyi hatırlayacaktır.
Anne-oğul arasındaki ipler 2025'te öyle bir gerildi ki aradan bir yılı aşkın zaman geçmesine rağmen eski günlere hala dönülebilmiş değil.
Derken Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran'ın son tatilinden gelen bir aile karesi, bütün bu hikayeyi bilenlerin gözünden kaçmayacak bir detayı ortaya çıkardı.
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