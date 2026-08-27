Magazin Hafızamızı Yokluyoruz: Olay Yaratan Skandalların Üzerinden Kaç Yıl Geçti?
Magazin dünyasında bazı olaylar var ki aradan yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor. Bir dönem günlerce, hatta haftalarca konuştuğumuz; ana haberlerden sabah programlarına kadar her yerde karşımıza çıkan o anları bugün bile dün gibi hatırlıyoruz. Fakat işin içine tarihler girince insanın zaman algısı biraz bozuluyor! Hande Ataizi ve Sevda Demirel'in hafızalara kazınan kavgasından Kaya Çilingiroğlu'nun meşhur 'Feraye' gafına, yıllar boyunca dilden dile dolaşan pek çok magazin olayı aslında sandığımızdan çok daha eski.
Şimdi hafızamızı biraz yoklayıp 'Biz gerçekten bunları yaşamışız!' derken bir yandan da üzerlerinden kaç yıl geçtiğine şaşırmaya hazır olun. Bakalım bir dönemin gündemini kasıp kavuran bu unutulmaz magazin olaylarının üzerinden kaç yıl geçmiş?
1. Türk magazin ve müzik tarihinin hafızalardan silinmeyen gecelerinden biri, 1999 yılında düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde yaşanmıştı.
2. Gülben Ergen'in kariyerinin ilk yıllarından kalan ve bugün okuduğumuzda "Bunu gerçekten söylemiş olabilir mi?" dedirten bir olayla devam ediyoruz.
3. 2000'lerin magazin tarihine şöyle bir dönüp baktığımızda karşımıza çıkan en olaylı aşk üçgenlerinden biri hiç şüphesiz Demet Akalın, İbrahim Kutluay ve Demet Şener cephesinde yaşananlardı.
4. 2010'lu yılların magazin dünyasında attıkları hemen her adımla olay olan, "Cicişler" lakabıyla tanıdığımız Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin hafızalara kazınan anlarından biri de 2013 yılında yaşandı.
5. Demet Akalın'ın magazin tarihine geçen çıkışları saymakla bitmiyor ama 2008 yılında Bodrum'da verdiği konserde söyledikleri, kendisini mahkemeye kadar götüren bambaşka bir olayın fitilini ateşlemişti.
6. Ahmet Kaya'nın 1999 yılındaki MGD gecesinde yaşadıklarından bahsetmişken, tam 10 yıl sonra o gecenin yankıları bu kez Serdar Ortaç'ın karşısına oldukça sert bir şekilde çıktı.
7. 90'lar magazinini magazin yapan olaylardan biriyle devam ediyoruz! Hande Ataizi'nin yıllar boyunca peşini bırakmayan, hatta aradan onlarca yıl geçmesine rağmen kendisine göndermeler yapılan meşhur "tuvalet penceresi" vakası!
8. Ödül törenleri söz konusu olduğunda arşivlerden öyle anlar çıkıyor ki bugün yaşansa sosyal medyanın günlerce başka hiçbir şey konuşmayacağına eminiz!
9. Çağla Şıkel ve Şenol İpek'in bir dönem yaşadığı aşk da 2000'lerin unutulmaz magazin gündemlerinden biriydi.
10. İlker Aksum'un sevgilisiyle objektiflere yansıyan ve yıllarca unutulmayan o meşhur aşk pozu da magazin arşivlerinin en ikonik karelerinden biri olmuştu.
11. Eski manken ve fotomodel Melek Yargıcı'nın magazin muhabirlerine verdiği ve tek bir cümlesiyle yıllarca unutulmayan röportajı da 2009 yılının hafızalara kazınan magazin anlarından biriydi.
12. Seda Sayan ve Erol Köse arasında 2011 yılında yaşanan ve bugün bile repliklerini ezbere bildiğimiz kavga da listenin olmazsa olmazlarından!
13. İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe'nin canlı yayında birbirine girdiği o meşhur İbo Show gecesi ise 22 Şubat 2009'da yaşandı.
14. Geldik Türk televizyon tarihinin belki de en ikonik birkaç saniyesine!
15. Aysun Kayacı'nın yıllar geçmesine rağmen adıyla özdeşleşen "Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?" çıkışı ise 27 Mart 2008'de NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol programında yaşandı.
16. Kaya Çilingiroğlu'nun tek bir yanlış anlamayla magazin tarihine geçmesi ise bugün bile anlatıldığında insanı güldüren cinsten!
17. Asena ve İbrahim Tatlıses'in yıllarca süren, ayrıldıktan sonra da karşılıklı açıklamalarla gündemden düşmeyen çalkantılı ilişkisi 2000'lerin magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biriydi.
18. Çağla Şıkel ve Beyazıt Öztürk'ün bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olduğunu hatırlayanlar mutlaka vardır.
19. Hülya Avşar'ın dünya starı Ricky Martin'i programında ağırladığı ve yıllarca unutulmayacak bir harekete imza attığı o meşhur an ise 1998 yılında yaşandı.
20. Ebru Gündeş'in kariyerinin ilk yıllarında babası Remzi Gündeş hakkında anlattığı hikaye de yıllar sonra ortaya çıkan gerçekle magazin tarihinin en acayip olaylarından birine dönüştü.
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