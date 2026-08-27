Magazin Hafızamızı Yokluyoruz: Olay Yaratan Skandalların Üzerinden Kaç Yıl Geçti?

İkilinin ilişkisi devam ederken 2001 yazında patlak veren ve yıllarca 'Akmerkez skandalı' olarak anılan kişiye özel defile olayı ise yalnızca Şıkel'in kariyerinde değil, çiftin ilişkisinde de büyük bir kırılma noktası olmuştu.

Olay, Neşe Erberk'in ajansına bağlı Çağla Şıkel, Yeşim Palandüz ve Şennur Şafak'ın Akmerkez Residence'daki bir dairede yalnızca üç iş insanına özel defile yapmasıyla patlak verdi. Dönemin modacılarından Hüseyin Küçük'ün organize ettiği defilede Paris'ten getirilen kıyafetler sergilenmişti. Ancak alışılmış bir podyum yerine üç erkeğin bulunduğu özel bir dairede yapılan organizasyonun detayları basına sızınca olay 'kişiye özel defile skandalı' başlıklarıyla günlerce konuşuldu.

İşin perde arkası ise yıllar sonra Hüseyin Küçük'ün yaptığı açıklamalarla daha da ilginç bir hal aldı. Küçük, organizasyon fikrinin Paris'teki kişiye özel defilelerden çıktığını anlatırken üç mankenin Neşe Erberk tarafından seçildiğini, defile için yaklaşık 40 bin poundluk alışveriş yapıldığını ve kıyafetlerin daha sonra mankenlere hediye edildiğini söyledi. Ancak yıllar sonra yaptığı çok daha çarpıcı açıklamada asıl amaçlarının 'çapkınlık' olduğunu, buna rağmen mankenlerle herhangi bir yakınlaşma yaşanmadığını iddia etti.

O dönem Çağla Şıkel'le aşk yaşayan Beyazıt Öztürk de doğal olarak olayın tam ortasında kaldı. Haberler ilk çıktığında Şıkel'in arkasında duran Beyaz'ın, 'Defileden haberim vardı. Bana da ödeme yapılsaydı ben de evime döner, stand-up gösterisi yapardım' diyerek sevgilisini savunduğu aktarıldı. Fakat magazin kulislerinde Beyaz'ın olayın perde arkasından oldukça rahatsız olduğu konuşuldu ve kısa süre sonra çiftin ilişkisi sona erdi. Defilenin ayrılığın nedeni olduğu iddiası yıllarca ikilinin aşk hikayesinin en çok konuşulan detaylarından biri olarak kaldı.

Çağla Şıkel de yıllar sonra bu defilede yer aldığı için pişman olduğunu açıkça anlattı. Profesyonel bir iş için gittiğini düşündüğünü, arka planda konuşulanlardan haberi olmadığını söyleyen Şıkel, olayın ardından isminin 'skandal' kelimesiyle yan yana anılmaya başladığını ve yaşadığı dönemi hayatından silmek istediğini söyledi.

Bir apartman dairesinde üç kişiye yapılan defileyle başlayıp dönemin en çok konuşulan ilişkilerinden birinin bitişiyle özdeşleşen 'kişiye özel defile' skandalı 2001 yılında yaşandı. Yani Çağla Şıkel ve Beyazıt Öztürk cephesini karıştıran bu unutulmaz magazin olayının üzerinden tam 25 yıl geçti!